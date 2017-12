Vozidlá a nová modelka do Need for Speed: ProStreet (neoficiálne)

9. okt 2007 o 11:03

Písmo: A - | A + 3 0 Ak sa tešíte na najnovší Need for Speed s podtitulom ProStreet, určite vás poteší správa o automobiloch, ktoré by sa v hre mali vyskytnúť. Nejde síce o oficiálne potvrdený zoznam vozidiel od Electronic Arts, ale o zhodnotenie fanúšikov, ktorí vytvorili kompletný zoznam podľa vypustených trailerov a screenshotov. Celkovo by sme sa teda mali dočkať 42 aut, medzi ktorými nechýbajú americké, európske ani japonské značky. Pozrite sa sami a možno tu nájdete i svojho favorita.



Zoznam automobilov pre Need for Speed: ProStreet:

(rok výroby - typ automobilu)



2006 Acura RSX

2007 Audi S3

2006 Audi RS4

2008 BMW M3

2000 BMW M3 E46 GTR

1971 Dodge Challenger

1969 Dodge Charger R/T

2006 Dodge Viper SRT-10

1992 Ford Escort RS 2000

2006 Ford GT 40

1967 Ford Mustang GT500

2005 Ford Mustang

2001 Honda Civic SI

2003 Infinity G35

2006 Chevrolet Camaro Concept

1968 Chevrolet Camaro SS

1970 Chevrolet Chevelle SS

2006 Chevrolet Cobalt

2006 Chevrolet Corvette Z06

2006 Lamborghini Murcielago LP640

2006 Lexus IS350

2006 Lotus Elise

1995 Mazda RX-7

2004 Mazda RX-8

1999 Mitsubishi Eclipse GTS

2006 Mitsubishi Lancer Evo IX MR-edition

2008 Mitsubishi Lancer Evo X

1989 Nissan 240 SX (S13)

2007 Nissan 350Z

2008 Nissan Skyline GT-R PROTO

1999 Nissan Silvia S15

2004 Nissan Skyline R34

2007 Pagani Zonda F

1970 Plymouth Hemi Cuda

1965 Pontiac Bonneville GTO

2005 Pontiac GTO

2006 Porshe 911 (997) Turbo

2008 Porshe GT2 (997)

2007 Subaru Impreza WRX STi

1986 Toyota Corolla GTS AE86

1996 Toyota Supra

2006 Volkswagen Golf GTI

Aby sme vám však aj trochu spríjemnili všedný deň, máme pre vás pripravenú aj (zrejme) jednu pikošku. Okrem modelky Krystal Forscutt by sa v hre mala objaviť aj Saioko Ohashi ako jedna z postáv. Táto slečna má podľa priloženého obrázku na to, aby hráčov zaujala, uvidíme, či sa táto správa potvrdí alebo ide len o žartík. Zdroj: NFS center