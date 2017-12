SP3 pre Windows XP prinesie funkcie z Visty

Používatelia systému Windows XP môžu v prvej polovici budúceho roka očakávať na svojich desktopoch niektoré z funkcií, ktoré sú zatiaľ dostupné iba pre majiteľov Visty. Informovala o tom skupina testerov pracujúcich pre Microsoft.

9. okt 2007 o 9:55 (mg)

Znamená to, že podobne ako SP2, i najnovší balík SP3 neprinesie iba kumulatívne záplaty pre operačný systém, ale aj nové doplnky. Zatiaľ sa hovorí o lepšej správe sieťových pripojení, podpore silnej kryptografie a vynovenej aktivácii. Tá by sa mala odvíjať od vloženia sériového čísla do systému až po tom, čo používateľ uskutoční jeho plnú inštaláciu.

Na testovaní balíka SP3 sa má podieľať celkovo 12 tisíc externistov. Vo finálnej verzii by sa mal objaviť v distribučnej sieti v prvom polroku 2008 vo forme bezplatných downloadov, distribúcie na CD nosičoch a spolu s operačným systémom.