Kurz akcií Google prelomil hranicu 600 dolárov

Akcia Google v pondelok posilnila nad úroveň 600 USD, v prepočte 14 335,20 SKK. Investori totiž počítajú s tým, že líder v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy bude profitovať aj v ďalších oblastiach mediálneho priemyslu.

9. okt 2007 o 9:44 TASR

New York 9. októbra (TASR) - Akcia Google v pondelok posilnila nad úroveň 600 dolárov, v prepočte 14 335 korún. Investori totiž počítajú s tým, že líder v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy bude profitovať aj v ďalších oblastiach mediálneho priemyslu.

Akcia Google prekonala hranicu 600 dolárov už v pondelňajšom skorom obchodovaní na burze Nasdaq, neskôr vyskočila až na 610 dolárov, čím stanovila svoje nové maximum. Pri prvotnej verejnej ponuke (IPO) v roku 2004 sa akcia Google predávala po 85 dolárov.

Spoločnosť Google ako líder v oblasti internetového vyhľadávania začala prenikať aj do iných oblastí. Pomohli jej k tomu aj rozsiahle akvizície. Kúpou YouTube prenikla do segmentu videa cez internet a plánovanou kúpou DoubleClick chce konkurovať aktivitám Yahoo v oblasti banerovej reklamy. Ponukou balíka webových aplikácií Google Apps sa zasa snaží konkurovať Microsoftu.

S celkovou hodnotou 189 miliárd dolárov sa koncern radí na 11. miesto z hľadiska trhovej kapitalizácie medzi spoločnosťami kótovanými na indexe Standard & Poor's 500. Z hľadiska burzovej hodnoty je síce Google stále za spoločnosťami, ako sú Microsoft a Cisco Systems, ale predbehol napríklad najväčšieho svetového maloobchodného predajcu Wal-Mart Stores.

Podľa niektorých analytikov by mala akcia Google v budúcom roku dosiahnuť hodnotu až 700 dolárov, keďže získava pozície v oblasti nových foriem internetového marketingu, vrátane videa. Koncern zverejní svoje hospodárske výsledky za 3. štvrťrok 18. októbra. "Nebude to už také ľahké získať ďalších 100 bodov, ako to bolo v prípade tých posledných," uviedol analytik spoločnosti Global Crown Capital Martin Pyykkonen.

Informovala o tom agentúra Reuters.