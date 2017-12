Ratatouille - v koži potkana

Potkan Remy v hlavnej úlohe arkády podľa najnovšieho animáku od Pixaru – Ratatouille, ba dokonca v kompletnej českej lokalizácii.

9. okt 2007 o 9:46 Tomáš Mašek

Meno spoločnosti Pixar sa aj filmu neznalým určite spája s viac či menej úspešnými animákmi, ktorých spoločnosť za posledné roky vychrlila viacero. Za tie najúspešnejšie spomeňme najmä podmorskú rozprávku Hľadá sa Nemo (2003) či trochu novšiu Rodinku Úžasných (2004). Oba filmy boli nesporne komerčne aj divácky úspešné, a preto Pixar nepoľavil a minulý rok naservíroval ďalší animák Autá, ktorý síce nedohnal úspechy svojich starších súrodencov, no, rozhodne sa nestal ani prepadákom. Najnovším prírastkom do kreslenej rodinky Pixaru je film Ratatouille (u nás distribuovaný s prívlastkom Dobrú chuť), ktorý sa stal predlohou aj pre jeho herné spracovanie, spracované štúdiom Heavy Iron Games, akýmsi dvorným herným vývojárom Pixaru, ktorý pripravil aj oba diely The Incredibles a taktiež viacero hier, podľa animovaných filmových predlôh.

Život nás už naučil, že k rýchlokvaskám, ktoré sa chcú zviezť na komerčnom úspechu filmu, treba pristupovať skepticky a inak tomu nie je ani v prípade Ratatouille. Hlavná postava filmu a prekvapivo aj hry, potkan Remy, sa síce s nevinným a trochu prihlúplym pohľadom škerí z propagačných materiálov, nedajme sa však hneď na úvod oblbnúť, ba ani nalákať na kompletnú českú lokalizáciu (vrátane dabingu) a pozrime sa hre poriadne na zúbok.

Ratatouille je na prvý pohľad klasická detská skákačka, kde sa vžijete do postavy Remyho a budete v jeho koži prežívať dobrodružstvá, ktoré zažil ako potkan s priveľmi vycibreným čuchom, láskou k dobrému jedlu a neodolateľnou vášňou k vareniu. Hra dejovo kopíruje svoju filmovú predlohu, a preto sa po krátkom tutoriale, kde sa svojho potkana naučíte ovládať, ocitnete na divokom splave rozbúreného potoka valiaceho sa do tajomných útrob parížskej kanalizácie. Plaviac sa na kuchárskej knihe majstra Augusta Gusteaua hneď na úvod zistíte, že Ratatouille nie je až tak celkom nenáročnou detskou záležitosťou a tento pocit vás bude sprevádzať počas celej hry. Bude však striedaný aj pocitmi inými, viac či menej súvisiacimi s nevyváženou obtiažnosťou hry. K tomu sa však dostaneme.

Čo by to bolo za skákačku, keby hlavný hrdina neovládal množstvo artistických variácií, predvádzaných na tých najkrkolomnejších miestach a samozrejme v časovom strese. Remy je, na rozdiel od svojho brata Emilia, štíhly, rýchly a napriek tomu, že zo začiatku je to práve Emilio, kto vás naučí základné pohybové prvky, časom svojho učiteľa určite prekonáte. Remy okrem štandardnej výbavy skokov, dvojskokov, behu a divokého šprintu, disponuje aj akrobatickými danosťami a preto si v jeho koži užijete lozenia po stenách, šplhania po špagátoch, balansovania na lanách a rad príde aj na divoké zjazdy odkvapovými rúrami, skákanie na konzervách (!), katapultovanie sa na obrovské vzdialenosti, či aj také chuťovky, ako je let na papierovom dáždničku z longdrinkov. Autori pripravili mnoho kúskov, ktoré si chtiac-nechtiac budete musieť vyskúšať, aby ste sa prekúsali jednotlivými hernými úrovňami.

Napriek tomu, že Ratatouille je hra viac-menej mierumilovná a zameraná skôr na rýchle reakcie a schopnosť ovládať Remyho, kde-tu sa vyskytnú aj nejaké tie bojové situácie. Tie Remy rieši za pomoci rôznych nekonvenčných zbraní, štýlu drevená lyžička (ideálne na likvidáciu čohokoľvek menšieho ako je krysa), či fľaša s tabascom, ktorá za pomoci neznámych chemických reakcií pôsobí ako bomba. Vzhľadom na Remyho veľkosť a fyzické danosti, nečakajte likvidáciu nadrozmerných bossov. Aj obyčajný šváb či iná háveď vie narobiť problémy, avšak autorom rozhodne vytýkam nutnosť drevenou lyžicou likvidovať drobučké, žlté kuriatka, evidentne tesne po vyliahnutí. Vzhľadom na rating hry, ktorý ju predurčuje najmä mladšiemu publiku, je miminálne nevhodné podporovať u detí odmalička nevraživosť voči týmto nešťastným tvorom, ktoré si aj tak za svojho života veľa radosti neužijú. No, ale dosť bolo moralizovania, sú aj horšie veci na svete a napokon, Ratatouille je predsa len hra zamerená skôr na nenásilné a nenápadné obchádzanie nepriateľov, ako na ich fyzickú likvidáciu.

Náplň jednotlivých úrovní je presne taká, ako by ste od čistokrvnej arkády očakávali. A Ratatouille takou nepochybne je. Väčšinou ide o presun z bodu A do bodu B, samozrejme za nutnosti prekonávať najrozmanitejšie prekážky, ktoré Remy za vašej asistencie s francúzskou noblesou a eleganciou prekonáva. V postupe úrovňami vám pomôže myšiakov čuch, a tzv. „čichovize“ (trikrát hurá prekladateľovi...), ktorá vám v temných chvíľkach bezradnosti napovie, čo a ako ďalej. Bežné pobehovanie a poskakovanie, je spestrené rôznymi minihrami, a kde-tu aj márnou snahou o vyrozprávanie akéhosi náznaku príbehu. Dejová línia je však natoľko slabá a nevýrazná, že prakticky ani neexistuje.

GRAFIKA 4 / 10

Okolité screenshoty určite dostatočne dokumentujú vizuálnu stránku, ku ktorej je pravdupovediac škoda plytvať slovami, mojím a napokon i vašim časom. Ratatouille zaspal svoju dobu o niekoľko dlhých rokov a to čo sa preháňa na monitore vytlačí slzu z oka najmä tým, ktorí radi investujú mnoho ťažko nahonobených chechtákov do drahých grafických kariet, očakávajúc aj nejakú satisfakciu v podobe vizuálneho uspokojenia. Ratatouille skrátka postráda akékoľvek detaily, textúry sú veľmi slabé a z moderných technológi buďme vďačný aspoň za podporu širokouhlého rozlíšenia. Na druhú stranu, vďaka svojmu technickému spracovaniu je Ratatouille hra do škôl, kancelárií, notebookov s integrovanými grafickými kartami, skrátka všade tam, kde počítačom dochádza dych a moderné, graficky kvalitné hry sú schopné spustiť len v podobe slideshow.

INTERFACE 5 / 10

Port z konzol zanechal, ako to už v takomto prípade býva, značné chybičky krásy a funkčnosti na ovládaní, ktoré je koncipované skrátka trochu inak. Po prvé, veľmi nepríjemnou chybou je nutnosť všetky nastavenia hry vykonávať v externom konfiguračnom programe a dokonca nemožnosť si priamo v hre pozrieť nastavené klávesy ovládania. Hlúpy tutorial, ktorý vám vysvetľuje štýlom „stlačte klávesu pre 'čichovizi'“ (opäť trikrát hurá prekladateľovi), avšak nepovie vám, ktorá klávesa to je, vás potom núti napísať si všetky neštandardné ovládacie klávesy na papierik. To veru zďaleka nenapĺňa význam slovného spojenia „user-friendly“.

Po druhé, kamera. Tá býva často kameňom úrazu, ani Ratatouille sa tomuto neduhu nevyhlo, avšak predsa je tu možnosť myšou doladiť často nevhodný uhol pohľadu, prípadne jedným tlačíkom resetovať kameru na pohľad spoza Remyho. Automatická kamera je však veľmi nepresná a nebyť možnosti si ju manuálne donastaviť, hra by nebola poriadne hrateľná.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hodnotenie nosného piliera celej hry nevyznieva celkom najhoršie. Remy vás pobaví, avšak vďaka veľmi krátkej hracej dobe nie veľmi nadlho. Povedzme si však na rovinu, keby bola doba hrateľnosti dlhšia, bolo by to skôr na škodu veci.

Jednotlivé úrovne sú dizajnovo veľmi slušne zvládnuté, dôležité je, že su relatívne rozmanité a pestré, čo pozitívne vplýva na výsledný dojem. Medzihry sú nepodstatné, nudné a jednoduché, takže veľa vody s nimi autori nenamútia. Celou hrou sa však ako sopeľ ťahá obligátne zbieranie hviezdičiek, ohryzkov z jabĺčiek, šípiek a iných predmetov, za ktoré sa vám na konto sypú bodíky, ktoré môžete vymeniť v menu za nákup rôznych minihier, bonusov, artworkov a iných absolútne nepodstatných materiálov, ktoré majú za úlohu povzbudiť vás v nepovinnom zbieraní spomínaných blbostí, ale pravdupovediac, celkom bez výsledku.

Napriek všetkému Ratatouille sa hrá príjemne a svižne, majúc na pamäti cieľovú skupinu, nekladie žiadne extrémne nároky na hráčove schopnosti.

MULTIPLAYER 6 / 10

Ratatouille ponúka hru pre dvoch hráčov pri jednom PC. Ide však iba o hranie niektorých jednoduchých minihier, ktoré síce poskytnú zábavu na krátky čas, no za plnohodnotný multiplayer sa považovať nedajú. Ono sa to od arkády ani nečaká.

ZVUKY 5 / 10

Zo šedého priemeru zvuková stránka hry ani náhodou nevybočí. Ozvučenie je poslabšie, nepôsobí bohvieako plasticky a dôveryhodne už vôbec nie. Nevnímajme to však ako chybu, v tomto kontexte by ani stopercentne kvalitné ozvučenie nespôsobilo nič revolučné, ba pravdepodobne by v tieni podpriemerného grafického spracovania takmer zaniklo.

HUDBA 7 / 10

Tak ako aj film, aj hra oplýva celkom slušnými hudobnými motívmi, avšak opäť platí to, čo pre zvukovú kulisu – ani tá najlepšia hudba by nezlepšila atmosféru zrazenú na kolená, nepodareným, no hlavne neosobitým grafickým spracovaním.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Ratatouille si svoju cieľovú skupinu jasne stanovuje, avšak niektoré úlohy v hre sú pravdupovediac až nepríjemne náročné aj pre dospelého hráča. A preto sa počas celej hry nebudete vedieť zbaviť pocitu neurčitosti. Autori zvolili absolútne infantilný koncept, ktorý určite chytí nejedno dieťa za srdce, avšak často mu servírujú až príliš náročné úlohy. Na druhú stranu, hra od hráča nevyžaduje takmer žiadnu presnosť v ovládaní, väčšinou sa pri všetkých akrobatických kúskoch Remy automatický zachytí, vybalansuje, či inak vykryje nebezpečnú situáciu. A keby aj nie, nič také strašné sa nedeje, hra vás vráti na posledný záchytný bod (a že ich je neúrekom) a hráte odznova. Rovnako pôsobí aj niekoľkokrát spomínaná „čichovize“, ktorá vám ukáže cestu úrovňou, takže odpadá aj akákoľvek nutnosť skúmať prostredie. Náročnosť je preto na príliš tenkom ľade – pohybuje sa po krivke od príliš jednoduchých až po veľmi náročné úseky, a to nie je dobré najmä pre deti, ktorým je hra určená.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,5 / 10

Ratatouille neprekvapil, takmer do bodky spĺňa skeptické očakávania, bežné pri hrách vyvinutých podľa filmovej predlohy. Komerčný úspech určite aký-taký bude, no trochu ľutujem potenciál, ktorým hra disponovala a nevyužila ho. To čo sa dostane do vašich počítačov však našťastie nie je úplný odpad a na pár hodín vašu ratolesť (či dokonca vás osobne) zabaví. Minimálne hardwarové nároky tiež predurčujú cieľovú skupinu, otáznou je už len cena, ktorá sa nepohybuje zrovna v úrovni budgetov. Povedzme si však pravdu, Remy na viac nemá.