Nobelovu cenu dostali za génové K.O.

Prvú tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu získali dvaja americkí a jeden britský bádateľ.

8. okt 2007 o 20:10

Prvú tohtoročnú Nobelovu cenu - "nobelovka" za fyziológiu a medicínu tradične otvára sériu - získali dvaja americkí a jeden britský bádateľ. Ich tímy počas posledných desaťročí uskutočnili sériu kľúčových objavov, ktoré umožnili manipulovať s génmi myší pomocou embryonálnych kmeňových buniek.

Vzniklo tým nové odvetvie biomedicíny, ktoré spočíva v cielenom „vypínaní" jednotlivých génov. Účelom je poznať ich fyziologickú úlohu v zdravom i chorom organizme. Metóda sa nazýva „knokautovanie génov" a predmetné myši „geneticky knokautované".

USA-Európa 2:1

Mario R. Capecchi (1937) sa narodil v Taliansku, ale je občan USA. Pôsobí na Utahskej univerzite v Salt Lake City a v Lekárskom ústave Howarda Hughesa (prestížna inštitúcia medicínskeho výskumu podporovaná rovnomennou nadáciou).

S kolegami preskúmal úlohy špecifických génov pri vývoji orgánov niekoľkých druhov cicavcov, najmä myší. To pomohlo pochopiť vznik viacerých ľudských vrodených telesných anomálií.



Martin Evans (1941) pracuje na Cardiffskej univerzite v metropole Walesu vo Veľkej Británii. Práca jeho tímu zasa okrem iného pomohla zistiť, čo sa deje v organizme pri závažnej dedičnej chorobe, cystickej fibróze, a overovať účinky pokusov o jej liečbu priamym genetickým zásahom.

Martin Evans. Foto: Cardiff University.

Oliver Smithies (1925) je britského pôvodu, no má občianstvo USA, kde pôsobí na Severokarolínskej univerzite v Chapel Hill. S kolegami tiež podobným spôsobom skúmal cystickú fibrózu a navyše krvnú chorobu thalassémiu, vysoký krvný tlak a aterosklerózu.

Oliver Smithies. Foto: University of North Carolina at Chapel Hill.

Všetci laureáti sú teda rodení Európania, ibaže dvaja pôsobia v USA. Podľa rodiska by sa tak "skóre" Amerika - Európa bolo 0:3.

Desaťtisíc preskúmaných génov

V prípade myší sa dosiaľ podarilo „knokautovaním" určiť fyziologickú úlohu už vyše desaťtisíc génov, čo tvorí približne polovicu cicavčích génov. V dohľadnej budúcnosti možno očakávať zavŕšenie týchto výskumov pre prakticky všetky cicavčie gény (človek ich má podľa najnovších odhadov čosi vyše 20-tisíc).

Vedci už vytvorili viac ako päťsto myšacích modelov (v podobe špecificky geneticky obmenených kmeňov myší) pre ľudské choroby vrátane kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych, diabetu a rakoviny. Získané poznatky sú vzhľadom na veľkú podobnosť myšacej a ľudskej fyziológie (prapredkovia hlodavcov a primátov si boli veľmi blízki) rozsiahle použiteľné v humánnej medicíne - nielen vo výskume, ale aj vo vývoji nových liečebných zásahov vrátane génových.

Génové opravárstvo

Podobu a fungovanie našich tiel určuje DNA v chromozómoch. Medzi zodpovedajúcimi si úsekmi dvojíc cicavčích chromozómov (vždy jeden zdedený od otca, druhý od matky) prebieha výmena sekvencií DNA - označuje sa to ako homológna rekombinácia. Vďaka tomu vzniká v populáciách dostatočná premenlivosť znakov jedincov.

Capecchi a Smithies využili práve tento proces. Capecchi preukázal, že homológna rekombinácia môže v cicavčích bunkách prebiehať aj medzi chromozómami a umelo zavedenou DNA, ba že sa takto dajú opravovať chybné gény. Smithies sa to spočiatku pokúsil urobiť s ľudskými bunkami. Obaja napokon so svojimi tímami začali pracovať s myšími embryonálnymi kmeňovými bunkami, ktoré medzitým v tomto kontexte skúmal Evans s kolegami. Špecifické gény do nich zavádzal cez retrovírusy, ktoré po infekcii integrovali vlastnú DNA do chromozómov hostiteľa.

To najlepšie ešte len príde

Spojenie výsledkov, ktoré títo traja bádatelia s kolegami dosiahli, umožnilo od konca 80-tych rokov vytvárať myši s „knokautovanými" špecifickými génmi. Dnes už vedci zavádzajú mutácie aktivovateľné vo vymedzených časoch respektíve v presne vymedzených bunkách alebo orgánoch laboratórnych zvierat. Vyvíjajúcich sa i dospelých, vďaka čomu poznávajú činnosť génov v pozadí takmer všetkých zreteľov cicavčej fyziológie.

Laboratórne myši s "knokautovanými" génmi premenili celý medicínsky výskum, pričom zlatý vek tejto metódy stále iba nastane, keď sa podarí naplno využiť všetky nedávne pokroky v genetike a všeobecne v molekulárnej biológii a fyziológii, ako aj v nasadení najmodernejšej elektroniky a mikromechaniky v medicíne. Prospech pre ľudstvo bude nesmierny.

Zdroj: Komuniké The Nobel Assembly of Karolinska Institutet z 8. októbra 2007.