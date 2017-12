Mobilný operátor Vodafone masívne investuje v Indii

Vodafone chce v Indii investovať 2 miliardy dolárov ročne. To by malo spoločnosti pomôcť k svižnej na najrýchlejšie sa rozvíjajúcom mobilnom trhu na svete.

8. okt 2007 o 14:40 TASR

Naí Dillí. Vodafone chce v Indii investovať 2 miliardy USD ročne, v prepočte 47,97 miliardy SKK. To by malo spoločnosti pomôcť k svižnej expanzii na najrýchlejšie sa rozvíjajúcom mobilnom trhu na svete. Dnes to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Arun Sarin.

Operátori v Indii zvyšujú investície do rozširovania sietí a mobilnej infraštruktúry, keďže prístupnosť lacných telefónov a nízke ceny lákajú nových zákazníkov. V Indii počas júla a augusta vzrástol počet užívateľov mobilných telefónov o rekordných 16,4 milióna. Na konci augusta v krajine malo mobil viac ako 200 miliónov ľudí, čo je o 63 % viac ako pred rokom. Rastový potenciál je stále obrovský - India má viac ako 1,1 miliardy obyvateľov, takže v súčasnosti vlastní mobilný telefón iba asi 18 % obyvateľstva.

Vodafone, ktorý je druhým najväčším mobilným operátorom na svete, tento rok zaplatil 11,1 miliardy USD za kontrolný podiel v indickom operátorovi Hutchison Essar, ktorý sa už premenoval na Vodafone Essar. "Od nášho vstupu na indický trh, sa naše investičné výdavky zdvojnásobili," uviedol Sarin, ktorý v Naí Dillí štartuje nadáciu na podporu vzdelávania. "Teraz ročne investujeme 2 miliardy USD ročne."

Sarin dodal, že Vodafone rokuje o zdieľaní telekomunikačnej infraštruktúry s lídrom na indickom trhu Bharti Airtel a ostatnými operátormi. Koncern chce totiž rozšíriť svoje pokrytie na väčšinu krajiny.

Informovala o tom agentúra Reuters.