Bezpečné mazanie na jeden klik

Čo sa stane so súborom, ak ho vo Windows zmažete? Najprv sa presunie do odpadkového koša, a ak v ňom začne byť pritesno, informácie o jeho obsahu sa prestanú evidovať. To, že zmizol z evidencie koša, však neznamená, že dáta, čo v ňom boli, sa z disku stra

7. okt 2007 o 21:46 (mg)

Písmo: A - | A + 9 0 tia. Softvér s názvom DeleteOnClick ponúka bezpečné riešenie, ktoré vám bez komplikácií umožní mazať súbory a priečinky tak, aby sa z pevného disku či USB kľúča stratili natrvalo. Pri mazaní sa využíva algoritmus DOD 5220.22-M schválený pre americké vládne inštitúcie, ktorý viacnásobným prepisom zabráni tomu, aby boli dáta čitateľné. Softvér sa integruje do kontextového menu Prieskumníka, kde pri každom súbore a priečinku pribudne položka Securely Delete. Po potvrdení príkazu v dialógovom okne sa bezpečné mazanie okamžite spustí. Okrem freewarovej verzie softvéru je dostupná i rozšírená platená verzia. Tá pred samotným mazaním zmení názov súboru na zhluk náhodných znakov a okrem mazania súborov umožňuje aj bezpečné mazanie voľného diskového priestoru. Dostupnosť: http://www.2brightsparks.com/onclick/doc.html