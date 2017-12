JVC predstavilo superrýchly LCD panel

Zdá sa, že firme JVC sa podarilo otvoriť vstup do novej generácie LCD panelov, ktoré umožnia sledovanie športových udalostí v našich obývačkách bez toho, aby sa rýchle, dynamické scény rozmazávali. Neujdú vám už ani informácie na rýchlo sa pohybujúcich te

7. okt 2007 o 21:00 (mg)

xtoch.

Vývojárom sa podarilo vyrobiť LCD panel s obnovovacou frekvenciou 180 Hz. To je trojnásobok v porovnaní so štandardom, s ktorým displeje vstúpili do sveta notebookov a stolových počítačov. V súčasnosti využívajú výrobcovia televízorov 100 a 120 Hz platformu, odozva však stále v porovnaní s plazmovou technológiou nie je ideálna.

Procesor, ktorý s grafickými dátami v novom LCD paneli pracuje, dopočítava medzi obrazové snímky videosignálu dvojicu pomocných obrázkov, ktoré majú odstrániť súčasné limity zobrazenia. Používa pri tom algoritmy snažiace sa odhadnúť, aký videorámec bude po aktuálnom nasledovať.

Prototyp pracuje s rozlíšením 1024x768 bodov, kedy a v akom formáte sa však technológia dostane na pulty predajní, zatiaľ nie je známe.