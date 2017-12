HP ponúka v desktopoch duálne HD mechaniky

Hewlett Packard mal doposiaľ v ponuke mechaník pre HD formáty jasnú politiku. V notebookoch určených pre podnikový sektor boli ponúkané Blu-ray mechaniky, v spotrebiteľských modeloch pre domácnosti boli osádzané mechaniky HD-DVD. Zdá sa však, že sa schyľu

7. okt 2007 o 20:26 (mg)

je k zmenám.

V ponuke firmy sa objavila duálna mechanika určená pre desktopy, ktorá si poradí ako s Blu-ray formátom tak s diskami HD-DVD. Ide o multiformátové kombo, ktoré umožňuje čítanie oboch formátov s vysokou hustotou záznamu, pričom zápis je možné uskutočňovať výhradne červeným laserom na štandardné DVD médiá. Nechýba ani tradične dostupná funkcia LightScribe pre popisovanie médií. Cena bola stanovená na 250 dolárov.

Ak to však so záznamom myslíte vážne, v hre je ešte jedna mechanika od HP, ktorá si poradí navyše so záznamom vo formáte Blu-ray. Za tú však zaplatíte o 150 dolárov viac. Ak by ste náhodou chceli zapisovať vo formáte HD-DVD, budete sa musieť poobzerať po ponuke iných spoločností.