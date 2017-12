Tipy na víkendové surfovanie

Na vlnách obľúbenej hudby, s jazykovým kurzom pred sebou a po relaxe pri online hre sa hneď človeku ľahšie dýcha. Predstavíme vám internetovú úschovňu, povieme vám ako prehliadať súbory, ktoré neposlúchajú, ponúkneme vám časového dozorcu a oprášime klasik

6. okt 2007 o 0:59 (mg, mag)

u starých verzií softvérov. Také sú tipy na víkendové surfovanie.

„Rozpumpujte“ muziku

Na internete sú tisícky internetových rádií, ktoré ADSL linku príliš nezaťažia. Vyhľadávač www.iheard.com ponúka bohatý katalóg s prehľadným žánrovým členením, ktorému nechýba ani vyhľadávač a možnosť voľby stanice podľa jazyka, v ktorom je vysielaná. Ide o skvelú alternatívu v strohej programovej štruktúre našich rozhlasových staníc, v ktorej si každý nájde obsah, ktorý pohladí jeho dušu a uši.

Internetová úschovňa

E-mail nie je na posielanie veľkých súborov najideálnejší. Jeho problémom je, že objem dát sa pri odosielaní znásobuje. Internetová úschovňa www.subory.sk ponúka prehľadnú a praktickú alternatívu. Prostredníctvom nej je možné odoslať priateľom nielen neobmedzený počet súborov s maximálnou kapacitou 400 megabajtov, ale po nainštalovaní doplnkového softvéru i screenshoty obrazoviek a väčšie súbory s automatickým delením na časti. Ako rýchlo sa budú dáta odosielať, si nastavíte sami.

Prehliadajte dokumenty priamo na webe

Služba www.docufarm.com je praktickým pomocníkom všade tam, kde si kvôli chýbajúcemu prehliadaču nemôžete prezrieť dokumenty uložené na internete. Prehľadné používateľské rozhranie pracuje s náhľadmi strán a vždy zobrazí to, čo chcete vidieť. Bez problému si poradí i s diakritikou. Kto raz vyskúša, druhýkrát neodolá.

Čas pod kontrolou

Ulíhate do postele vždy neskoro v noci, pretože pri surfovaní strácate prehľad o čase? Stáva sa že zmeškáte z rovnakého dôvodu obed v práci? Potom by ste nemali prehliadnuť praktický časovač na stránke http://theinsomniacsociety.com/timer.html, ktorý vás upozorní na to, že čas plynie rýchlejšie, ako ste si mysleli.

Naučte sa cudzie jazyky

Ak ste zvládli angličtinu, prečo by ste sa nemali pustiť do štúdia ďalšieho jazyka? Nový server www.trymango.com ponúka dve desiatky jazykových kurzov, z ktorých každý má 100 lekcií. Forma, ktorou sú kurzy spracované, sľubuje, že sa vám nové slovíčka nalejú do hlavy rýchlejšie, ako ste očakávali. Zabudnite na staré učebnice, ponorte sa do prezentácií, ktoré sa na vás okamžite nalepia. Ešte stále váhate, či sa v cudzine dohovoríte? Skúste Mango.

Herná pauza

Zahoďte stres za hlavu a odľahčite svoju myseľ od povinností, pravidiel a vecí, ktoré vás trápia. Otvorte si stránku www.sme.sk/pauza/ a sústreďte sa na niekoľko minút iba na obrazovku, myš a svoj postreh. Relaxu nikdy nie je dosť, obzvlášť v dnešnom uponáhľanom životnom štýle.

Staré verzie softvérov

Ušetrite priestor na disku a uvoľnite operačnú pamäť svojho notebooku. Nie vždy novšie verzie softvérov ponúkajú funkcie, ktoré skutočne potrebujete. Na serveri www.oldapps.com nájdete archív starých verzií populárnych programov, ktoré môžete bez obáv používať i dnes. Niekedy až dych vyráža, keď zistíte, že dva roky stará verzia zaberá na disku iba desatinu kapacity a beží omnoho svižnejšie, ako tá dnešná. Návrat do minulosti nie vždy musí znamenať krok vzad.

Z formátu do formátu

So súbormi s exotickou príponou niekedy nie je možné ani pri najväčšej snahe pohnúť. Obzvlášť vtedy, ak sa ocitnete za cudzím počítačom, na ktorom chýba potrebný softvér. Služba www.youconvertit.com je ako stvorená pre tieto prípady. Popasuje sa so širokou škálou koncoviek tak, aby ste získali súbor, ktorý hravo spracujete. Poradí si i s formátmi, ktoré dnes už nepatria medzi najpoužívanejšie.