Nastúpte do európskeho ťahača

5. okt 2007 o 15:09 Ján Kordoš

Realistické spracovanie kamiónov považujeme už za samozrejmosť (po grafickej i funkčnej stránke), najmä interiér kamiónov bol minule celkom príjemne spracovaný, ešte tomu však chýbala trochu väčšia interakcia. Všetko od tachometrov a iných indikátorov však bude fungovať. Sľúbený je však plne trojrozmerný model interiéru. Zvedaví sme viac na spracovanie prostredia, ktoré bolo v minulosti trochu slabšie. Lobovali by sme aj za výrazné zlepšenie umelej inteligencie ostatných vodičov. V poslednom 18 Wheels sme už síce mali dojem, že sa nevrhajú do zbytočných predbiehaní, nejazdia až tak úplne slepo, no stále to bolo príliš málo na to, aby sme sa cítili ako na skutočnej ceste. Mnohí hráči môžu považovať čas strávený vo virtuálnom kamióne za zbytočne stratený, veď cesty medzi mestami budú dlhé, avšak ako zaujímavá alternatíva pred arkádovými pretekmi je Euro Truck Simulator pomerne atraktívny.

Zdroj: PR