Robert Fleischhacker zo Sony Ericssonu v rozhovore: Ovládanie dotykom je len jednou z ciest

10. okt 2007 o 8:21 Ivan Kahanec

Generálny riaditeľ Sony Ericssonu Robert Fleischhacker hovorí o ďalšom vývoji mobilných telefónov, ale aj o konkurencii čínskych výrobcov a falzifikátorov.

Ako sa darí Sony Ericssonu na Slovensku. Patri k výrobcom, ktorí majú silné zastúpenie v akciových ponukách operátorov, dalo by sa teda očakávať, že bude podiel Sony Ericssonu výrazne lepší, ako je celosvetový.

„Áno, máte pravdu. Sony Ericsson na Slovensku má podiel približne 30 percent, čo je výrazne viac ako celosvetový priemer. Je škoda, že na Slovensku neexistujú oficiálne údaje o trhu. Napríklad v Česku nakupujeme štatistické údaje od GfK, ktoré pokrývajú zhruba 80 percent trhu. Na Slovensku musí výrobca zbierať údaje z rôznych zdrojov a vymieňať si niektoré údaje s konkurenciou. Potom sa hľadá výsledok, ktorý by najlepšie odrážal situáciu na trhu."

Prečo je Sony Ericsson na Slovensku taký silný a celosvetovo nie?

„Na Slovensku sa snažíme ponúkať operátorom telefóny, ktoré zapadajú do ich stratégie. Tento rok to tak bolo a preto bol pre nás úspešný. Pre porovnanie, v stredoeurópskom priestore, a aj v niektorých iných krajinách Európy, sme nad 20 percentami."

O novinkách v mobilných telefónoch

Akým smerom sa budú vyvíjať telefóny v najbližšom období? V telefónoch je už fotoaparát, hudobný prehrávač, rádio, internetový prehliadač, čo sa ešte môže objaviť?

„Nemyslím si, že sa v dohľadnej dobe objavia ďalšie funkcie. Najskôr treba tie, ktoré ste spomenuli dotiahnuť k dokonalosti."

S tým súvisí aj zabudovanie satelitného pozičného systému GPS priamo do mobilného telefónu. Sony Ericsson ponúkal zatiaľ len samostatné GPS moduly, môžeme očakávať aj zabudované?

„V budúcoročných modeloch Sony Ericssonu možno počítať s integrovaným GPS."

Kedy sa na slovenský trh a do predaja dostanú tohtoročné novinky ako K850i a W960i?

„Ešte do konca roka 2007."

Ako je to s odolnosťou mobilných telefónov proti vniknutiu tekutiny do mobilných telefónov. Stáva sa totiž, že ľudia prídu o záruku, lebo v servise nájdu stopy po tekutine a to bez ohľadu na to, že reklamovaná chyba nie je tekutinou dotknutá (Napríklad je vadný reproduktor a stopy po tekutine sa našli len v oblasti konektora, ktorý je v spodnej časti telefónu.) Nezvažuje Sony Ericsson plošné zvýšenie odolnosti svojich telefónov proti tekutinám?

„Je ťažké hovoriť o plošnom zvýšení odolnosti proti tekutinám. Samozrejme s príchodom nových platforiem sa aj táto odolnosť zvyšuje. Čo sa týka priameho zásahu tekutiny, tak komponenty na základových doskách telefónov sú prepojené veľmi komplexne, takže nikto okrem autorizovaného servisu nemôže zodpovedne posúdiť, či jeden tekutinou poškodený komponent nemá vplyv na rad ďalších."

Uvažuje Sony Ericsson o vytvorení softvéru pre svoje mobilné telefóny, ktoré by umožnili využívať mobilný telefón ako webkameru?

„Otázky súvisiace s budúcim technologickým vývojom našich telefónov nemôžeme komentovať."

Zvažuje Sony Ericsson predaj modelov, ktoré sú dostupné na Japonskom trhu, aj v Európe? Aký je dôvod na to, že sa niektoré modely telefónov objavia len na ázijských trhoch a v Európe nie?

„Dôvody sú dva. Jedným je odlišná sieť, ktorá funguje v Japonsku a v Európe, a teda vyžaduje inú platformu telefónov. Druhý je skôr marketingový, pretože na základe našich prieskumov zákazníci v Japonsku vyžadujú od svojich telefónov nielen iné funkcie, ale majú aj iný vkus čo sa týka dizajnu telefónov, použitých materiálov a podobne."

Môže telefón zo Sony Ericssonu nadizajnovať ktokoľvek?

Ako vyberá Sony Ericsson dizajn pre svoj nový model? Prebieha to formou súťaže medzi dizajnérmi? Môže sa do takejto súťaže so svojím návrhom prihlásiť aj šikovný dizajnér zo Slovenska?

„Dizajn telefónov vzniká v našich dizajnérskych centrách v Japonsku a vo Švédsku. Formu súťaže medzi dizajnérmi neuplatňujeme. Jedným z dôvodov je aj ten, že chceme aby mali naše jednotlivé modelové rady aj ucelenú filozofiu dizajnu. Aj interní dizajnéri sú rozdelení do skupín podľa toho, ktorú sériu telefónov tvoria. Doteraz sme teda o možnosti prijať dizajn z vonku neuvažovali, no samozrejme, nie je možné to do budúcna vylúčiť."

Ako je to v prípade iných výrobcov mobilov? Máte o ich prístupe k návrhom dizajnu telefónov nejaké informácie?

„Neviem posúdiť situáciu u konkurencie, no ak chce mať firma jednu dizajnovú líniu, tak to musia robiť tí istí ľudia. Iná situácia môže nastať pri takzvaných fashion sériách, kde je vonkajší vplyv napríklad módneho domu nevyhnutný."

Chystá Sony Ericsson módne telefóny?

„Naša spoločnosť už má na trhu módne telefóny. Každý telefón, ktorý príde na trh je aspoň na chvíľu módny. Ale vyložene fashion telefóny alebo dokonca spojenie s módnymi značkami, to nie je naša parketa."

Zvažuje Sony Ericsson podporu vývoja aplikácií pre symbianové mobily s prostredím UIQ?

„To je opäť otázka budúceho vývoja našich modelov, takže ju nemôžem komentovať."

Používané telefóny

Aký telefón používate a aké ste používali v minulosti? S ktorým z nich ste boli najviac spokojný?

„V súčasnosti používam dva telefóny. Model P1i pre jeho manažérske funkcie a e-mail a W880i pre jeho skvelý dizajn, malý rozmer a hudobné funkcie. Hudbu počúvam často aj na cestách. Počas šiestich rokov v tejto spoločnosti som používal minimálne 30 až 40 telefónov, avšak najviac mi utkveli v pamäti dva z nich - T39 a T68."

Prečo práve tieto dva a navyše dnes už pomerne staré modely?

„Boli totiž prelomové. Napríklad T39 bol veľmi malý telefón s veľkou výdržou batérie a bol jedným z prvých s technológiou Bluetooth. Druhým prelomom bola T68, ktorý bol najprv labuťou piesňou Ericssonu a o niečo neskôr sa už predával pod značkou Sony Ericsson. Bol to aj prvý telefón s farebným displejom."

Mnohým používateľom sa nepáči, že má ich mobilný telefón firmvér zmenený operátorom. Čo je v pozadí tohto? Nemôže Sony Ericsson trvať na tom, aby v akciovom telefóne ostal pôvodný, neupravený softvéru?

„Prioritou operátora je poskytovať služby a nie predávať telefóny. Z toho logicky vyplýva požiadavka, aby bol firmware telefónu čo najviac prispôsobený službám jednotlivých operátorov. Telefón je vnímaný ako nosič služieb operátora. Zákazník ma možnosť kúpiť si aj takzvaný generický model bez úpravy, ale bez dotácie.

Požiadavky na zmeny firmvérov prichádzajú globálne, to znamená, že skupina Orange alebo skupina T-Mobile komunikuje so špecializovaným tímom ľudí u nás. Operátori sú naši kľúčoví obchodní partneri a preto im chceme, prirodzene, vyjsť v ústrety. V rámci biznisu je to teda logický postup, no chápem aj používateľov, ktorým sa upravený firmvér nemusí páčiť."

Ovládanie dotykom je len jednou z ciest.

Čo hovoríte na iPhone? Chystá Sony Ericsson model, ktorý by bol odpoveďou na iPhone?

„Skúsenosti s iPhone v Európe zatiaľ nie sú, no možno povedať, že je to zaujímavý telefón. Má však aj svoje mínusy. Napríklad rozmer. Nebudem špekulovať o našich odpovediach na iPhone, ale určíte prídu. Svojim spôsobom to už v tomto roku bude model W960."

Myslíte si, že ovládanie telefónu výhradne cez dotykovú obrazovku je cesta, ktorou sa budú telefóny uberať?

„Je to jednou z ciest. Ak totiž chcete mať veľký displej, neostane vám mnoho miesta pre klávesy. Otázkou však ostáva, či budú používatelia akceptovať čisto ovládanie telefónu cez dotykový displej. Prvým reálnym pokusom bol napríklad model P800, na ktorom bolo možné jednoducho odpojiť flip s klávesnicou a používateľ mal k dispozícii na ovládanie len dotykový displej. S odstupom času možno povedať, že sa telefónom z našej najvyššej série P darilo dobre. Sony Ericsson práve modelom P800 vytvoril triedu smartphonov. iPhone z tohto pohľadu teda nie je prelomovou novinkou."

Pri modeloch M600 alebo aj P1i Sony Ericsson upustil od flipu s klávesnicou a vrátil sa k veľkému displeju ale s pevnou klávesnicou. Prečo?

„Vychádzali sme z požiadaviek používateľov, ktorým nevyhovovala klávesnica na flipe. Chceli klávesnicu na pevnom podklade."

Ak sa pozrieme na vývoj a hlavne posun technológií v mobilných telefónoch, vidieť, že sa už aj v lacnejsich mobiloch objavujú technológie, ktoré boli kedysi výsadou špičkových modelov. Myslite si, že sa v strednodobom horizonte prejaví tento trend aj pri platforme Symbian a aj telefóny nižšej a lacnejšej triedy by mali OS Symbian?

„Zlacňovanie produktov a príchod „nových" technológií do nižších cenových tried nie je to isté ako implementovanie OS Symbian. Je to aj o určitom komforte zákazníka. Nie každému totiž musí tento systém vyhovovať. Veľa ľudí je spokojných s uzatvorenými systémami výrobcov, nakoľko sa im zdajú ľahšie, prehľadnejšie a menej náročné na ovládanie."

Väčšina telefónov Sony Ericsson nemá operačný systém Symbian, na rozdiel od Nokie, ktorá produkuje aj desať telefónov so Symbianom ročne. Je to stratégia spoločnosti, alebo bude aj Sony Ericsson postupne predstavovať viac a viac telefónov so Symbianom?

„Sony Ericsson chce byť k zákazníkovi stále bližšie, ponúknuť mu funkcie, ktoré potrebuje k svojmu každodennému fungovaniu, uľahčiť mu orientáciu v našich telefónoch, zjednotiť ich používanie. Snažíme sa to dosiahnuť pomocou nášho uzatvoreného systému. Bolo by však zaujímavé vidieť štatistiku, aké percento ľudí, ktorí vlastnia telefóny s OS Symbian, ich aj naozaj využíva."

Jedným z problémov mobilných telefónov v súčasnosti je slabá výdrž batérii, a to najmä u telefónov s operačným systémom alebo veľkým displejom. Chystá sa výrazná zmena, ako by bol napríklad prechod na inú technológiu batérii?

„Výdrž batérií v telefónoch je ovplyvnená hlavne rastúcimi nárokmi samotného telefónu. Tie majú veľké displeje, vyšší jas, bluetooth, podporu sietí tretej generácie, ponúkajú prácu aj zábavu. To všetko má zvyšujúce sa nároky aj na samotnú batériu. Pri trende zmenšovať telefóny, sa síce zvyšuje kapacita batérií, avšak súčasne je aj tlak na zníženie jej veľkosti. Verím, že je otázkou blízkej budúcnosti, kedy výrobcovia batérií vyvinú technológiu, ktorá podporí výdrž telefónu a súčasne aj trend zmenšovania. Táto technológia by mala byť zároveň cenovo dostupná."

Vývoj na trhu a falzifikátori z Číny

Čo si myslíte o konkurencii z Číny? Niektorí čínski výrobcovia sa neštítia kopírovať úspešné modely renomovaných výrobcov...

„Snaha o kopírovanie najlepších je prirodzená a to nielen pri telefónoch alebo v automobilovom priemysle. Paralelu môžete vidieť aj v športe, kde sa kopírujú rôzne štýly a najúspešnejšieho sa snažia napodobniť iní, aby sa pokúsili dosiahnuť rovnaký úspech. Avšak originál a víťaz je vždy len jeden. Našťastie kvalita čínskych a ázijských kópií je tak zlá, že rozumný zákazník po nich nesiahne."

Dá sa proti falzifikátom brániť?

„Nové nápady a vynálezy si patentujeme, no úplne sa čínskym plagiátorom nedá brániť. V Európe však falzifikáty nemajú veľké šance na úspech, keďže veľmi veľká časť predaja ide cez operátorov."

Medzi výrobcami mobilov prebieha pomalá konsolidácia, aj keď sa občas objaví nový hráč. Napríklad HTC prechádza pomaly na výrobu mobilov pod vlastnou značkou. Aký bude podľa Vás ďalší vývoj na trhu? Zmenší sa ešte počet špičkových výrobcov?

„Globalizácia je o tom, že silní skupujú slabších, čím si posilňujú svoje know-how a upevňujú si svoje postavenie na trhu. Na druhej strane je na trhu potrebný dostatočný počet hráčov na to, aby im konkurenčné prostredie nedovolilo zaspať. Súčasne však musia byť schopní prežiť a zostať profitablní. Je veľmi ťažké zhodnotiť, či už je súčasný stav optimálny a či sa bude počet hráčov ešte meniť. Osobne si myslím že ešte nejakí hráči na trhu pribudnú, avšak len v špecifických segmentoch."

Sony Ericsson zmenil pred nedávnom stratégiu a chce sa orientovať aj na lacné telefóny. V tomto segmente síce bude mať silnejšiu konkurenciu, ale zase má väčšiu šancu ukrojiť si z koláča a získať väčší celkový podiel na trhu. Aký nárast možno očakávať, aký očakáva Sony Ericsson?

„Z globálneho hľadiska je pre úspešnosť firmy dôležité získať konkurenčné postavenie aj na trhu lacných telefónoch. Nárast bude odzrkadľovať jednotlivé regióny, v ktorých budú telefóny postupne prichádzať na trh. V niektorých regiónoch však už segment najlacnejších telefónov prestáva byť zaujímavý. Medzi ne patrí už aj stredná Európa vrátane Slovenska."

Ako vnímate úniky informácií o nových pripravovaných mobilných telefónoch? Tento problém sužuje v podstate všetkých výrobcov. Čo je za tým? Zamestnanec, ktorý posúva informácie novinárom, alebo napríklad cielený únik, kedy sa firma snaží zistiť reakciu trhu ešte predtým, ako telefón oficiálne predstaví?

„Takýmto situáciám sa nedarí zabrániť ani v iných oblastiach, či už sú to tajné služby, vláda alebo energetika. Bezpečnosť a ochrana nedosiahne nikdy 100-percentnú úspešnosť. V opačnom prípade by neexistovali investigatívni novinári, respektíve z čoho by žil bulvár?"

Každý výrobca mobilných telefónov má okruh fanatických priaznivcov, ale i odporcov, ktorí dokážu na internete hodiny polemizovať. Sledujete ako výrobca tieto trendy? Prikladáte im nejakú dôležitosť?

„Raz za čas si prečítam aj takéto diskusie. Niektoré z nich sú podnetné a dá sa z nich získať hodnotná informácia alebo spätná väzba. Niekedy je však jasné, že účastníkom ide len o prezentáciu svojho ega."

Robert Fleischhacker Robert Fleischhacker vyštudoval Vysokú školu ekonomickú. V rokoch 1992 až 1997 pracoval pre slovenskú Pepsi Colu, do roku 2000 ako Sales Director v pobočke americkej farmaceutickej spoločnosti Bristol Myers Squibb. Oblasti mobilných telefónov sa začal venovať v roku 2000, kedy nastúpil do spoločnosti Ericsson na pozíciu vedúceho divízie mobilných telefónov. Po vzniku spoločnosti Sony Ericsson v októbri 2001 zaujal miesto riaditeľa jeho zastúpenia v Slovenskej republike.

Poznámka: Rozhovor bol autorizovaný, R. Fleischhacker v ňom nič nezmenil.