Rage - id Soft po hrách Doom a Quake vstupuje do novej rieky

Spoločnosť id Soft netreba žiadnemu hráčovi predstavovať. Dokonca ani tým starším, pretože nech sa hrabeme v našich archívoch ako len chceme, žiadny nekvalitný projekt skupina nezávislých vývojárov združených okolo Johna Carmacka nevydala.

5. okt 2007 o 13:54 Ján Kordoš

Aj keď budeme brať do úvahy len série Doom a Quake, ktoré sa s poslednými dielmi stretli s mnohými kontroverznými názormi, vždy išlo o nadpriemerné hry. Dokonca aj preklínaný Doom 3 priniesol minimálne nový grafický zážitok v tiesnivej atmosfére. Dôraz kladený na technológiu sa však v poslednom čase veľmi nevypláca a do hry musí vstúpiť aj kvalitný level dizajn a príbeh. Carmackove známe prehlásenie, že príbeh v hre je rovnako potrebný ako v pornofilme, dostáva vážne trhliny. Nebol by to však id Soft, aby sa neprispôsobil.

Ich najnovší projekt Rage bude z úplne iného súdka, než doposiaľ vydané tituly. Stále to bude síce akčná hra, avšak odohrávať sa bude výhradne v exteriéroch, dostane sa dokonca i na zápletku a mierne miešanie žánrov. Nezvyk, avšak úplne nový projekt už id Soft vyslovene potreboval. Na Rage pracujú už rok a pol a minimum známych informácií nedával veľké možnosti na rozpracovanie väčšieho rozboru, no po nedávnom QuakeCone 2007 vyšlo na povrch viacero informácií, ktorých súhrn nájdete práve tu. Môžeme povedať, že výlet do sveta Rage bude skutočne zaujímavý, nech sa na to pozrieme zo stránky technologickej alebo hrateľnej.

Budúcnosť nebýva nikdy ružová, od tvorcov pekelného Doom-a alebo mimozemskou inváziou postihnutého Quake-a však nič iné ani nečakáme. Zrážka Zeme s meteoritom dopadla zle. Pustošivý pozdrav z kozmu zmenil celú spoločnosť na nepoznanie, doslova nezostal kameň na kameni. Lenže niektorí ľudia prežili a okamžite sa chopili ponúkaných možností. Nové vládnuce hnutie používa na presadzovanie svojich despotických názorov hrubú silu. Keďže však preživších nie je až tak veľa, mnohí sa im v snahe zachrániť si svoj biedny život podrobili. Na odpor sa im však postaví niekoľko odvážlivcov, ktorí s vládou v postapokalyptickom svete nesúhlasia. Medzi nimi je samozrejme aj náš hrdina a jeho cieľ záchrany zničeného sveta naberie rozmery až s vašim vložením sa do hry.

Príbeh porovnateľný s kultovou filmovou klasikou Mad Max s Melom Gibbsonom v hlavnej úlohe má svoje čaro. Minimálne už len preto, že sa v hernom svete vyskytuje v minimálne miere a pri tom je nad slnko jasné, že podobné zápletky ľudí lákajú. Pre príklad netreba chodiť ďaleko – Fallout. Prvou novinkou, ktorú id Soft doposiaľ nepoužil, je používanie vozidiel, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu v hraní. Akčná zložka v pomere k jazdeniu síce bude prevyšovať (hovorí sa o rozdelení 60:40 v prospech akčných pasáží), no ako je vidno, do auta budeme musieť sadať pravidelne. Prekonávanie veľkých vzdialeností po vlastných je hudbou minulosti, hlavne ak si môžeme všetky autá (v niektorých prípadoch to budú skôr pojazdné vraky) vylepšovať. Montovanie zbraní na rôzne časti vozidla sú tradičným zoznamom noviniek, my však veríme i v zlepšovanie jazdných vlastností. S tým súvisí minimálne pridanie sekundárnych prvkov ako nakupovanie u obchodníkov vo veľkých mestách, skúmanie nového územia alebo dokonca slabučké RPG prvky rozvíjajúce hlavného hrdinu do väčších rozmerov.

V akom rozmere sa s týmito „maličkosťami okolo“ stretneme, zatiaľ netušíme, no už teraz nám hlavou prebiehajú desiatky nápadov a zážitkov, ktoré by sme počas hrania mohli zažiť. Zdevastovaný svet spojený s používaním vozidiel dáva hre vo voľnom štýle nové možnosti. Zrejme to nebude najlepší príklad, ale tam, kde nám ruský projekt Hard Truck Apocalypse pripadal ako príliš povrchný a postupne nudný, by mohla práve hra Rage zabodovať. Ľudská túžba objavovať nový svet (aj keď to v tomto prípade až tak nový svet nebude, skôr zmenený na nepoznanie) je neudržateľná na uzde. Celkovo by sme sa v singleplayeri mali baviť dve desiatky hodín, čo je doba na dnešné pomery nadpriemerná, ale veríme, že dostaneme možnosť si i po Zemi poblúdiť a prezrieť všetky zákutia, takže výsledný čas ešte narastie. Stále však bude primárna FPS akcia a boje. Okrem vplyvu vlády sa dostane i na súboje s mutantmi, ktorí sa po drvivom dopade rozšírili po celom svete. Pôjde síce o geneticky pozmenené monštrá, Rage by však malo byť ohodnotené ratingom T (Teen), takže krvavé kúpele sa konať nebudú.

S hrateľnosťou súvisí i multiplayer, ktorý bol vždy dôležitou súčasťou hier od id Softu. Okrem tradičných módov ako Deathmatch alebo Capture the Flag sa vývojári spoliehajú hlavne na kooperatívnu alternatívu. Práve táto možnosť by mala byť tou najdôležitejšou zložkou podpory viacerých hráčov, pretože im umožní skúmať svet vo väčšom počte. Ak ste teda boli znechutení z vašich výkonov v klasickom multiplayeri, ale i tak máte radi združovanie sa s ostatnými hráčmi, práve kooperatívny mód vám pomôže. Svojim spôsobom značne pripomína dnešné masívne multiplayerové RPG.

Na záver sme si nechali grafické spracovanie. Na záver z jednoduchého dôvodu. Niet dôvodu polemizovať – id Soft vždy prišiel s úžasnou technológiou, tentoraz ide o id Tech 5, ktorý využíva možnosti MegaTexture, ktorú ste si mohli okúsiť prostredníctvom hrateľnej demoverzie Enemy Territory: Quake Wars, kde bola táto featurka prvýkrát zobrazená v praxi. Okolité obrázky hovoria o všetko, v teoretickej rovine však môžeme prezradiť, že ide o objemné textúry, ktoré v Rage dosiahnu veľkosti až 20 GB (z čoho vyplýva, že jedno DVD na hru stačiť nebude), pričom takto uložená textúra je voľne editovateľná a prístupná pre vývojárov, ktorí ju môžu upravovať, používať špeciálne fyzikálne modely, meniť štruktúru povrchu, plastickosť, vrásniť zem používaním efektov. Jednoducho sa nemusia trápiť s obrovským počtom menších textúr, ale dostanú jednu gigantickú, na ktorej sa dokážu omnoho viac vyblázniť. Vytvorením niekoľkých megatextúr pokryjú celú mapu, čím je zaručené minimálne opakovanie jednotlivých častí textúr a tým pádom herného sveta. Je to vysvetlené jednoducho, no v praxi to podľa ohlasov na Enemy Territory: Quake Wars jednoznačne funguje. Navyše id Soft pracuje na kvalitnej komprimácií a postupne sa prispôsobuje i slabších počítačom.