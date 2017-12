Demo Assassin´s Creed nebude

5. okt 2007 o 12:00 Ján Kordoš

Assassin´s Creed ešte pred kúpením, máte smolu. Žiadna hrateľná demoverzia, dokonca ani kratučká ukážka sa nechystá, pretože podľa Jade Raymond je Assassin´s Creed veľmi otvorená hra s obrovským svetom, ktorého orezanie alebo vypustenie len kratučkej ukážky jednoducho nie je pri komplexnosti možné. Samozrejme, niečo na tom pravdy rozhodne je, avšak nedávno vydané Trochu nás zaskočila správa od Ubisoftu. Ak ste si chceli vyskúšať pripravovaných hitešte pred kúpením, máte smolu. Žiadna hrateľná demoverzia, dokonca ani kratučká ukážka sa nechystá, pretože podľa Jade Raymond je Assassin´s Creed veľmi otvorená hra s obrovským svetom, ktorého orezanie alebo vypustenie len kratučkej ukážky jednoducho nie je pri komplexnosti možné. Samozrejme, niečo na tom pravdy rozhodne je, avšak nedávno vydané

demo

na Two Worlds predsa len ukazuje, že nejaká cesta by sa nájsť mohla. Je to obrovská škoda, pretože hra sa čoskoro dostane za chvíľu do obchodov a ohlasy niektorých novinárov na ranné verzie hry neboli práve najlepšie.

Zdroj: Blues news