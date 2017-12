T-Systems chce presunúť 1 600 pracovníkov do strednej Európy

Nemecká spoločnosť T-Systems plánuje do roku 2009 presunúť 1 600 pracovných pozícií z Nemecka do krajín strednej Európy.

4. okt 2007 o 16:28 SITA

PRAHA. Nemecká spoločnosť T-Systems, ktorá patrí do telekomunikačnej skupiny Deutsche Telekom, plánuje do roku 2009 presunúť 1 600 pracovných pozícií z Nemecka do krajín strednej Európy. Firma uvažuje o Českej republike (ČR), Slovensku alebo o Maďarsku. Informoval o tom vo štvrtok nemecký denník Handelsbatt. Ako ďalej uviedol denník, ide o 1 500 pozícií na účtovnom oddelení a 100 servisných pracovníkov. Celkovo pritom ide o približne 30 % zamestnancov nemeckej divízie T-Systems. Spoločnosť sa podľa denníku rozhoduje medzi Prahou, Košicami, Budapešťou a Debrecínom.

T-Systems už v súčasnosti na trhu v Českej republike pôsobí, pričom tam ponúka služby telekomunikačných a sieťovo orientovaných ICT riešení, ďalej služby zahŕňajúce integráciu a implementáciu systémov ICT ako aj prevádzku a outsourcing systémov klientskych počítačov a dátových centier. Minuloročné tržby firmy v ČR dosiahli približne 2,7 mld. českých korún (CZK).

Spoločnosť T-Systems pôsobí aj na Slovensku, a to prostredníctvom firmy T-Systems Slovakia, ktorá vlani vybudovala v Košiciach centrum zákazníckych služieb, ktoré poskytuje 24 hodín denne služby podpory zabezpečenia zákazníckych serverových systémov v rámci celej Európy. Deutsche Telekom ďalej vlastní 51 % akcií Slovak Telekomu. Skupinu Slovak Telekom tvorí telekomunikačná spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. ako aj odštepný závod Call Services, o.z.

(1 CZK = 1,241 SKK)