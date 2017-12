V tieni havrana po druhýkrát (UPDATE)

4. okt 2007 o 14:41 Ján Kordoš

Prechod do troch rozmerov je zjavne viditeľný z obrázkov. Ide o špeciálny umelecký návrh s noir-cyberpunkovou štylizáciou, ktorá myšlienkovo vychádza z diel P.K.Dicka, W.Gibsona alebo filmov T.Gilliama. Či vám tento štýl vyhovuje, je skutočne len na vás, nám sa však zdali niektoré miesta príliš prázdne a bez detailov. Príjemným spestrením môže byť mierne používanie RPG prvkov, nelinárne riešenie situácií na základe nadobudnutých skúseností, nenásilné vloženie prvkov edukačných (matematika, filozofia...) či odkazov na rôzne diela (knihy, filmy, hudba). Umelecký vplyv bude dokonca i počuť, na hudobnom soundtracku sa bude podieľať hneď niekoľko skupín, no väčšinou pôjde o undergroundové zoskupenia. Celková vízia vývojárov je nasledovná: „Priniesť do počítačových hier invenciu a vlastný výraz. Myslíme si, že dozrel čas, aby sa médium hier zaradilo po boku divadla, či filmu, kde popri mainstreamu existujú silné umelecké alternatívy. Chceme, aby sa hranie hier posunulo z roviny pasívnej konzumácie smerom k aktívnym prístupom a plnohodnotným zážitkom.“ Ešte upozorníme, že slovenské, nezávislé, umelecké štúdio House of Dragonflies má na starosti kreatívnu časť herného vývoja (grafické návrhy scén a postáv, príbeh, dizajn lokácií, scénická hudba) a český Cinemax dodáva technologické spracovanie modelov, 3D engine a dabing. Ve Stínu Havrana 2 sa na trhu objaví v druhom kvartáli budúceho roku a ak sa chcete dozvedieť viac, stačí skočiť na domovskú stránku hry.

Zdroj: PR