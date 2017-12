Novinka pre domácnosti dohliadne na spotrebu energie

Vždy sa šetrí ľahšie, ak máte pred očami informáciu o tom, koľko za spotrebovanú energiu zaplatíte. Britská firma DiyKyoto prišla na trh s novinkou, ktorá umožní domácnostiam sústrediť sa na energetické úspory bez ohľadu na to, aký je ich životný štýl.

4. okt 2007 o 13:06 (mg)

Zariadenie s názvom Wattson nevyžaduje žiadny zásah do elektrických rozvodov, dokonca nie je ani závislé od kabeláže. Stačí iba, ak pripojíte bezdrôtový senzor na svoj elektrický prívod a on sa postará o bezkontaktné meranie spotreby. Nazbierané informácie odošle do mobilnej stanice, ktorá vás bude informovať o aktuálnom stave.

Informačný modul má moderný dizajn a na prvý pohľad pripomína skôr interiérový doplnok ako merací prístroj.

Vybavený je nielen displejom, ale aj farebným podsvietením, ktoré mení odtieň v závislosti od toho, aká je vaša spotreba. Ak je nízka, dýcha modrým svetlom, ak sa zvyšuje, k slovu sa dostáva červená.

Okrem toho sa na displeji zobrazujú informácie o aktuálnej spotrebe v kilowatthodinách, ale i kalkulácia predpokladaných nákladov za spotrebu v korunách. Inteligentnejšie modely sú navyše vybavené USB portom, aby ste mohli informácie vyhodnocovať aj v počítači.

Dostupnosť: http://www.diykyoto.com/

Orientačná cena: 6100 korún