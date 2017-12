Obedná pauza: zbláznená myš

Dnes máme pre vás nachystanú hru, ktorá má potenciál rozčúliť vás ešte viac než váš nadriadený. To už je iste čo povedať. Na druhej strane - je to výzva!Všetko sa točí (hlavne vaša hlava) okolo zamenených osí myši.

4. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Pohybom ruky hore idete kurzorom dolu, pohybom doprava idete doľava... Sú hry, kde je to úplne normálne, napríklad letecké simulátory. Alebo to je možno pre vás natoľko prirodzené, že si v každej hre z pohľadu prvej osoby v nastaveniach rovno ypsilonovú os zameníte. Možno si vďaka tomu teraz hovoríte, že to je príliš jednoduchá flešovka nehodná takého borca, ako ste vy. Uvedomte si ale, že v menu každej hry sa myš vráti do pôvodných nastavení a že vy skutočne netušíte, aké ťažké je ovládať s otočenými osami samotný kurzor (nie iba pohľad). A k tomu ešte cez bludisko, kde nesmiete naraziť do stien! Je to rozhodne náročnejšie, než to znie. Nakoniec, nič vám nebráni si Mouse Madness vyskúšať.

Ovládanie:

Obrátené. To je asi všetko, čo potrebujete vedieť. Teda možno sa ešte zíde aj upozornenie, že by ste pri prevádzaní kurzoru do cieľového zeleného teritória nemali naraziť do okolitých stien bludiska viac ako 25-krát, presne taký je totiž limit vašich životov.

