Slováci sú oproti roku 2005 digitálne gramotnejší

Ak by sa index digitálnej gramotnosti rozdelil v rámci celej Európy na nízku, strednú a vysokú úroveň, Slováci by už patrili do tej strednej. Vyhlásil to na tlačovej konferencii k prieskumu Digitálnej gramotnosti na Slovensku 2007 analytik Inštitútu pre v

4. okt 2007 o 11:29 (sita)

erejné otázky Marián Velšic. Projekt od roku 2005 mapuje pripravenosť širokých vrstiev obyvateľov na používanie moderných informačných a komunikačných technológií. Za posledné dva roky pritom gramotnosť narástla iba mierne z 0,33 bodu na 0,37. Znamená to, že zo sto možných bodov Slovensko získalo 37. Pre niektoré sociálne skupiny to však neplatilo. "Ide najmä o ľudí starších ako päťdesiat rokov, nezamestnaných, ženy v domácnosti, či ľudí s učňovským vzdelaním," spresnil Velšic. V poslednom období sa najvýraznejšie zlepšila schopnosť ľudí komunikovať a pracovať s informáciami. "Slováci viac chatujú, používajú diskusné fóra, ale aj telefonujú cez internet," uviedol. Posun nastal aj v oblasti ovládania hardvéru a v práci so softvérom. "Pozitívne je, že sa zlepšili najmä tie schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za náročnejšie a sofistikovanejšie. Napríklad práca s prenosnými a vreckovými počítačmi, inštalovanie rôznych zariadení k počítaču a schopnosť používať ich, práca so súbormi v lokálnej sieti a pod.," napísal Inštitút pre verejné otázky v stanovisku.

V oblasti digitálnej gramotnosti je najpokrokovejší model mladého, vzdelaného, kvalifikovaného obyvateľa mesta. Na druhej strane stojí starší, menej vzdelaný a sociálno-ekonomicky slabý Slovák z vidieka. Aj napriek tomu, že sa za posledné dva roky podľa Velšica situácia výrazne zlepšila, stále "nestíha dobiehať". "Nízko digitálne gramotní alebo negramotní ľudia majú nielen slabú motiváciu, ale stále zápasia s prístupom k moderným informačným a komunikačným technológiám. Digitálna gramotnosť je zo sociálno-demografického hľadiska silne previazaná najmä s dosiahnutým vzdelaním. Vyššie vzdelanie v prepojení na dobré zamestnanie a s ním súvisiaci ekonomický status domácnosti posúva kvalitu respektíve úroveň digitálnej gramotnosti výrazne vpred," pripomenul. V prípade dvoch najsledovanejších parametrov stavu informatizácie spoločnosti od roku 1997, rastúca krivka používania osobných počítačov (PC) a internetu, stratila podľa výskumu svoju dynamiku. V populácii nad 14 rokov PC využíva takmer 60 percent respondentov. Internet v rôznej miere pritom používa 51 percent ľudí.

Sociálno-demografická analýza výsledkov používanosti PC a internetu dokázala aj existenciu výraznej "digitálnej priepasti", ktorá ľudí rozdeľuje podľa veku, vzdelania, zamestnania, finančného a majetkového zabezpečenia, typu domácnosti a veľkosti kraja alebo sídla, kde žijú. V priebehu posledných rokov sa iba minimálne alebo vôbec nezlepšila najmä situácia u ľudí starších ako 60 rokov, dôchodcov, v ekonomicky zle zabezpečených domácnostiach, domácnostiach starých ľudí alebo obyvateľov obcí do dvetisíc obyvateľov. Na druhej strane si polepšila veková skupina 55- až 59-ročných, nižšie vzdelaní ľudia, manuálne pracujúci, ženy v domácnosti i mladé rodiny. Jedným z hlavných faktorov intenzívnejšieho využívania internetu je najmä jeho zavádzanie do domácností. Na sieť je pripojených asi 34 percent obyvateľov. Offline je stále 66 percent domácností. V malých obciach nemôže po internete surfovať 77 percent ľudí.