Kozmická záhuba?

Medzinárodný vedecký tím tvrdí, že veľké zvieratá a praľudí na konci poslednej doby ľadovej zasiahla zrážka kozmického telesa so Zemou.

4. okt 2007 o 0:00

Pred 12 900 rokmi v Severnej Amerike žili mamuty, obrovské leňochody, šabľozubé tigre, levy, ťavy, tapíry a kondory s päťmetrovým rozpätím krídel. A s nimi prvá jednoznačne doložená vlna ľudských osídlencov. Práve ľudia mali vyhubiť spomenuté veľké zvieratá nadmerným lovom.

Alternatívou vyhubenia mamutov bola drsná klíma. Lenže tieto zvieratá viackrát prežili ešte drsnejšiu. Klimatické výkyvy asi iba prispeli k základnému ľudskému vplyvu - ak neboli mimoriadne. To hlása ďalšia alternatíva, ktorá vysvetľuje aj zmiznutie či zdecimovanie prvých Američanov.

Dosiaľ sa myslelo, že po vyhubení väčšiny koristi postihol ich populácie úpadok. Vedci však teraz v Severnej Amerike skúmali zvláštne usadeniny nazývané čierne povlaky: až 10 centimetrov hrubú vrstvu s množstvom uhlíka. Našla sa i v Belgicku. Má práve 12 900 rokov a časovo zodpovedá prudkému ochladeniu klímy v období označovanom ako Mladšie dryas (podľa severskej rastliny dryádky osemlístkovej či osemlupienkovej). Pod čiernymi povlakmi sa nachádzajú magnetické zrnká, obsahujúce irídium, drevené uhlie, sadze, uhlíkové guľôčky, sklovité uhlíkové guľôčky s nanodiamantmi a fulerénmi a prímesou hélia zreteľne mimozemského pôvodu.

Dokopy to poukazuje na dopad či explóziu mimozemského telesa a následné veľké lesné požiare. Išlo zrejme o jadro kométy alebo planétku s vysokým obsahom uhlíka. Teleso dopadlo v Severnej Amerike (kráter nie je známy), alebo vybuchlo nad ňou, prípadne sa stalo oboje. Spôsobilo ničivú rázovú vlnu, požiare, roztopenie ľadovcov, meteorologické extrémy a ochladenie priemernej teploty o 8 stupňov za sto rokov.

Silu výbuchu vedci odhadli na ekvivalent desať miliónov megaton TNT („bežná“ vodíková bomba má sto až tisíc megaton). V roku 1908 sa zrejme čosi podobné odohralo na Sibíri pri rieke Podkamennaja Tunguzka. Energia výbuchu však dosiahla „iba“ 10 - 15 megaton. Výsledky výskumu uverejnili on-line v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Richard Firestone z Lawrenceovho berkeleyského národného laboratória s kolegami z USA, Maďarska a Holandska.

(urb)