Microsoft predstavil 3 modely prehrávača Zune

Microsoft v utorok predstavil tri nové modely digitálneho mediálneho prehrávača Zune. Je to druhá generácia prehrávačov Zune, ktoré majú byť odpoveďou na nové iPody od Apple.

3. okt 2007 o 11:50 TASR

Foto: REUTERS

Apple od roku 2001 predal viac ako 100 miliónov rôznych modelov iPod. Pre porovnanie Microsoft, ktorý vstúpil na tento trh vlani s jediným 30-gigabajtovým modelom, zatiaľ predal 1,2 milióna kusov. Starý typ má nahradiť tenší model s 80-gigabajtovým harddiskom a väčším displejom (3,2 palca, čo je 8 centimetrov). Okrem toho príde Microsoft na trh so štvor- a 8-gigovými modelmi s flashovou pamäťou, by mali konkurovať iPodu Nano. Majú podobné rozmery a tvar a tiež sa budú predávať v rôznych farbách.

Všetky modely Zune budú umožňovať automatickú synchronizáciu médií s počítačom prostredníctvom bezdrôtovej siete. Microsoft chce tiež využiť fenomén vytvárania sociálnych sietí prostredníctvom webovej stránky Zune Social. Na tejto stránke užívatelia nájdu hudbu, ktorá sa im páči, môžu zdieľať playlisty a hľadať priateľov s rovnakým vkusom.

Nové modely sa dostanú na predajné pulty v polovici novembra. Štvorgigový model sa bude predávať za 149 USD, v prepočte 3 571 SKK, 8-gigový za 199 USD a 80-gigový za 249 USD. Všetky prehrávače sa pohybujú na podobnej cenovej úrovni ako konkurenčné iPodov.

Podľa analytikov nová Zune je málo inovatívna na to, aby dokázala zlákať zákazníkov na úkor iPodov. "Nemyslím si, že získa podiel na trhu na úkor Apple, ale môže sa mu to podariť na úkor rovnako neúspešných konkurentov," uviedol alytik prieskumnej spoločnosti Gartner Van Baker. Dal, že sa to týka spoločností ako SanDisk a Creative Technology.

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.