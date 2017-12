Haze - nie je nektár ako nektár

Niektoré hry nám okamžite padnú do oka a máme pre nie slabosť. Jednoducho zaujmú, hoci sa nesnažia okolo seba spočiatku robiť veľký humbug, okamžite im prepadneme.

3. okt 2007 o 11:36 Ján Kordoš

Málokedy ide vyslovene o hity od veľkých spoločností. Tešili sme sa na Fahrenheit a keby nebolo mierne premršteného záveru, oslavovali by sme túto akčnú adventúru ako modlu. Just Cause nám sadlo neskutočne, hoci spočiatku takmer nikto o tomto projekte nevedel. Podobným spôsobom by sme mohli pokračovať ešte niekoľko riadkov, ale radšej vám predstavíme nášho nového favorita (jedného z mnohých, podotýkame), ktorý by sa mohol presadiť na hernom trhu a zaujať svojou atmosférou a hrateľnosťou. Haze.

Free Radical patria medzi ex-zamestnancov spoločnosti Rare, ktorá je dobre známa a zároveň obľúbená. Je to samozrejme klad, pretože na dobré mravy z Rare vo Free Radical nezabudli a potešili rýdzo konzolovou záležitosťou Time Splitters alebo akčným titulom Second Sight, ktorý si mohli vychutnať aj majitelia PC. Na projekte Haze pracujú už nejakú dobu a Ubisoft je zatiaľ z ich prácou spokojný. Napriek tomu, že v zápletke je postavené jedno klišé na druhom, stále máme dojem, že pri správnom rozprávaní bude i takýto príbeh jedným z ťahúňov atmosféry. Na ponorenie sa do príbehu totiž niektoré hry nevyužívajú svoj dostatočný potenciál. Máme síce otvorené svety radi, ale keď o nich nič nevieme, je náročnejšie presvedčiť samého seba, že tá postavička za monitorom je naše virtuálne ego.

Haze na to ide veľmi dobre. Hlavným hrdinom je Shane Carpenter, ktorý sa narodil v roku 2023, v nesmierne pochmúrnom období, kedy sa šanca na prežitie detí odhadovala v niekoľkých percentách a ani sám hrdina nechápe, ako sa mu podarilo prežiť do roku 2048 bez rodičov. Nie je to ani tak veľmi vzdialená budúcnosť, no ani v tých najhorších snoch si neželáme, aby nás niečo podobné v našich životoch stretlo. Svetu totiž vládne nadnárodná korporácia Mantel, ktorá je v podstate neobmedzeným vládcom nad celým svetom. Postupne to tak zle nevyzeralo a Mantel Global Industries sa zaoberali len farmaceutickým priemyslom, no postupom času získavala korporácia pod svoje krídla viac dôležitých odvetví, až napokon prestalo existovať čokoľvek iné ako Mantel. Štáty stratili svoju samostatnosť, všetci sa museli podriadiť jednej spoločnosti, čo v konečnom dôsledku znamená klaňanie sa jednému bohu. Kto to nechcel akceptovať alebo vystúpil z radu, bol okamžite odstránený. Ani to však nezabránilo vzniknutiu odboja na území bývalých Spojených štátov amerických, The Promise Hand, ktorú vedie Gabriel Merin.

video //www.sme.sk/vp/551/

Pohnuté ľudské osudy sa začnú istotne nejakým spôsobom preplietať, vznikne niekoľko zaujímavých momentov, pri ktorom si bude musieť hráč zvoliť, za koho vlastne bude strieľať, na stranu ktorého „dobra“ sa postaví, koho záujmy bude hájiť. Nič to však nemení na tom, že na začiatku si oblečieme uniformu radového vojaka Mantelu, ktorý musí riešiť práve nepokoje v zdevastovaných oblastiach, kde Mantel zanechal svoj odtlačok skazy. Rozprávanie zápletky je v tomto momente striktne uzatvorené zo strany novinárov a čo bude ďalej, záleží len na samotnom hráčovi. Každý si však môže dať 2 a 2 dohromady, aby videl, že nejaká možnosť prebehnutia od Mantelu tu určite bude. Uvidíme ako si vo Free Radical poradia práve s trochu filozofickejším motívom uprednostnenia menšieho zla.

Sci-fi príbehy máme radi, tento sa nám taktiež pozdáva, len bude musieť byť rozprávaný pútavou formou a nie dvomi riadkami pri nahrávaní novej úrovne. Haze je akčnou hrou, videnou z vlastného pohľadu, pričom v úlohe vojaka Mantelu máte na sebe špeciálne pancierové oblečenie, ktoré v dosť veľkej miere chráni inak krehkú ľudskú schránku. Pohľad na hru je o to zaujímavejší, že všetko sledujete akoby spoza helmy, na ktorej vidíte dôležité informácie. The Promise Hand je zas obyčajným odbojom, ktorý sa na špeciálne zbrane (Mantel má v základnej výbave okrem futuristickej verzie Coltu aj zbraň budúcnosti, BSW-72, ktorá dokáže narobiť poriadnu šarapatu) príliš neorientuje a využíva skôr svoj rýchlosť a možnosť zostať menej viditeľnými. Ani to sa im však nemusí podariť, pokým si vojaci Mantelu lognú trochu nektáru. Teda Nectaru.

Keďže Mantel fušoval trochu do farmaceutiky (nespomenuli sme ju v úvode náhodou), priniesli si niekoľko noviniek zo sebou aj do vyšších sfér vládnutia. Nectar je totiž špeciálna podporná látka, ktorá má značné výhody, no keďže ju môžeme pomenovať aj slovným spojením droga, objavia sa aj tienisté stránky Nectaru. Vojaci Mantelu nosia túto zázračnú tekutinu v špeciálnych nádobách, ktoré sú hlavným cieľom odboju, pretože po vybuchnutí tejto nádoby prestáva vojak Mantelu žiť svoj otrocký život a zomiera. Nectar však má nesporné výhody pri správnom dávkovaní. Nie je problémom zlepšiť svoje videnie: obraz sa stane ostrejším (obraz sa po stranách rozmaže, akoby predĺži), nepriatelia získajú hrubšie obrysy, prípadne sa stanú farebnejšie viditeľnými, čo pomôže napríklad v úrovni, ktorá sa odohráva v džungli. Samozrejmosťou je zvýšenie základných schopností, takže hráč sa stane nielen silnejším, ale aj rýchlejším, čo z neho spraví vraždiace monštrum. Okrem toho má hráč akúsi špeciálnu vlastnosť predpovedania, keď je šanca, že vám niekto hodí pod nohy granát, hra upozorní na možnú krízovú situáciu, vy zbystríte pozornosť, že sa zrejme niečo stane a akoby sa pripravíte na možnú hrozbu. Uvidíme ako to bude fungovať v praxi.

video //www.sme.sk/vp/659/

Lenže nie všetko je také ružové ako to na prvý pohľad určite vyzerá. Nectar je droga a tento fakt si treba uvedomiť, hoci ho presadzuje samozvaný vládca sveta za vynikajúcu látku. Ak sa ňou predávkujete, strácate kontrolu nad vašimi činmi, začnete blúzniť, strieľať okolo seba, pričom terčom môže byť aj váš spolubojovník. Neovládate sami seba, ste pod vplyvom Nectaru. Ďalšia dilema pri voľbe čo a kedy používať, sa síce v akčných hrách už objavila, ale práve v Haze je vidieť, čo zapríčiní špeciálny berserk, ktorý je výsledkom zbláznenia z predávkovania. Ak si dáme všetko dohromady, máme dva rozdielne spôsoby boja. Hrubá sila je klasickou formou akčného typu, no i v týchto chvíľach vďaka Nectaru získame špeciálne schopnosti, ktoré pozdvihnú hranie na vyššiu úroveň. Na druhú nám príde hrania za The Promise Hand akoby boj za ľudskosť, ktorý však neberie ohľad na zmätených vojakov, ktorí ani nevedia, na akej strane vlastne stoja. Potešila nás možnosť spraviť sa mŕtvym. Po pár zásahoch od vojaka Mantelu môžete ostať nehybne ležať na zemi, vojak vás začne ignorovať a vy zaútočíte vo chvíli, keď je protivník nepozorný.