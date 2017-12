Hra: Tretia svetová

Strategické hry v reálnom čase nezvyknú útočiť na hráčov svojou originalitou. Z času na čas sa však nájde výnimka, ktorá sa neobmedzí iba na kopírovanie starých herných princípov. Takou je aj nová World in Conflict. Príjemne prekvapila z viacerých stránok

3. okt 2007 o 0:00 Michal Gardian

Prvé husle hrá strhujúci príbeh z pera profesionálneho spisovateľa. V alternatívnej histórii roku 1989 sa nezačal pád Sovietskeho zväzu. Naopak, jeho armády zaútočili na západný svet a šokujúco aj na úplne nepripravené USA. Vy sa stanete kľúčovou postavou brániacich sa zvyškov amerických vojakov. Vďaka emo­cionálnemu podaniu deja, ponurej atmosfére a vykresleniu kľúčových postáv budete svoju rolu milovať.

Samotný herný mechanizmus zavrhol typickú schému zbierania surovín a tvorby masívnej armády. To tu už síce párkrát bolo, ale World in Conflict to doťahuje do extrémne pútavého mixu. Keďže vždy budete stáť proti obrovskej presile, musíte veľmi umne míňať veliteľské body na „nákup“ obmedzeného počtu jednotiek. Vhodne kombinovať pechotu, obrnencov a letectvo a hlavne stále bojovať a zarábať ďalšie body. Veľmi reálne vstupujú do hry podporné delostrelecké útoky či bombardovanie, ktoré dokážu prehratú bitku obrátiť na víťazstvo. Skrátka tu víťazí taktické uvažovanie nad chladnými tradičnými postupmi a ani chvíľu sa nebudete nudiť.

Veľký tromf sa skrýva aj v audiovizuálnom spracovaní. Grafika sa síce slušne hýbe aj na priemerných „strojoch“, ale až na tých silnejších vás čakajú detaily, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani hry akčného žánru. Zvuky, hudba a dabing vysoko nadpriemerne dokresľujú celú atmosféru a dávajú pocit, že ste naozaj priamo na bojisku. Veľkú porciu zábavy skrýva aj hra pre viacerých hráčov. Prepracovaný taktický model je okorenený ešte aj výberom špecializácie každého hráča a následnej nutnosti spolupráce rozdielne zameraných spolubojovníkov. Bez vzájomnej podpory jednotlivých zložiek armády nemáte šancu.

World in Conflict patrí do veľmi malej kategórie hier, ktoré výslednou kvalitou prekonávajú aj vysoké očakávania. Niet preto dôvod, aby ste ju neskúsili.

