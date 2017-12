Internet používame častejšie, rezervy majú úrady

Podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky digitálna gramotnosť Slovákov v porovnaní s rokom 2005 vzrástla.

2. okt 2007 o 17:30 ČTK

"Slovenské obyvateľstvo sa zlepšilo najmä v činnostiach, ako sú chatovanie, používanie e-mailu, používanie internet bankingu či nakupovanie," povedal novinárom jeden z autorov prieskumu Marián Velšic. Kým v roku 2005 dosiahli Slováci v meraní digitálnej gramotnosti podľa metodiky IVO 33 bodov, v tomto roku to bolo 37 bodov zo 100 možných.

Tempo rastu digitálnej gramotnosti sa však podľa Velšica v porovnaní s minulosťou spomalilo. Rovnako v menšej miere pribudli noví užívatelia počítačov. "Naopak, zvýšil sa podiel ľudí, ktorí používajú počítač a internet pravidelnejšie," povedal Velšic.

Problémom podľa prieskumu naďalej ostáva, že pripojenie na internet má asi len tretina domácností. Napriek tomu je schopnosť Slovákov využívať moderné informačné technológie porovnateľná s vyspelými európskymi štátmi, dodal Velšic.

Motívom pre ďalší nárast vo využívaní internetu môže byť podľa Velšica viac zverejnených úradných informácií. "Je ešte stále veľa služieb, ktoré by mohli byť prístupné na internete," dodal. Občania by tak podľa neho nemuseli tráviť čas pri vybavovaní v budovách úradov a mali by sa znížiť aj prevádzkové náklady.