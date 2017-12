Medal of Honor: Airborne - ďalší povolávací rozkaz

Nový Medal of Honor: Airborne sme poriadne otestovali a hoci sme napokon úplne spokojní neboli, pri hraní sme sa adekvátne zabavili.

2. okt 2007 o 11:57 Ján Kordoš

Electronic Arts môžete ohovárať, nadávať na ich používanie taktiky neustáleho vytvárania pokračovaní či v prípade športových sérii na veľmi miernu snahu o inovácie – toto sa v tomto ročníku týka len PC a current-gen verzií. Môžete to všetko robiť, ale dobre viete, že to bude zbytočné. V Electronic Arts totiž vedia, prečo to robia. Vedia, že ich ďalší projekt bude ziskový a verte nám, mýlia sa len málokedy. Nemusí ísť zakaždým o do neba volajúci hit, stačí dať hráčom presne to, čo chcú a čo vyžadujú. Náreky recenzentov či hardcore výkriky hráčov do tmy sú zbytočné. Medal of Honor: Airborne je toho príkladom. Nie, že by nešlo o výborný projekt, veď po celý čas hrania sme sa bavili a znovu si vychutnávali Druhú svetovú so všetkým, čo k nej patrí, avšak súbor noviniek nebol natoľko objemný, aby sme mohli prehlásiť, že nový Medal of Honor určí smerovanie ďalších akčných strieľačiek z vlastného pohľadu.

Hneď z úvodu si radšej povieme všetky tie formality, ktoré musia v podobných recenziách byť, inak by sme sa dopustili zrady voči novinárskej etike. Ale my to vezmeme vo výraznej skratke: áno, máme tu reálne zbrane, ktoré korešpondujú so skutočnosťou – pričom vziať do rúk môžeme spojenecké i nemecké kúsky. V jeden moment môže vojak niesť len trojicu zbraní, a to pištoľ s nevyčerpateľnou zásobou munície (Colt M1911A1, C96 Mauser) a ďalšiu dvojicu z pomerne rozsiahleho výberu. Celkový počet zbraní nie je síce ohromujúci, no sú zastúpené všetky triedy od brokovnice (M12) cez klasiky ako Thompson, M1 Grand Rifle, MP40. K98k po sniperky (G43 alebo M1903 Springfield) alebo protitankové päste, ktorými budete likvidovať kolosy na pásoch. Nechýba zásoba rôznych druhov granátov, pričom sa oplatí upozorniť na špecialitu v podobe odkopnutia granátu smerom k nepriateľovi, čo je nielen rýchlejšie, ale aj efektívnejšie. Na výber nás čaká celkovo šesť úrovní, ktoré sa odohrávajú na pomerne zaujímavých miestach, tak si ich poďme bližšie predstaviť.

Hlavným hrdinom je Boyd Travers, člen 82.výsadkovej divízie americkej armády, ktorého dobrodružstvo začne v sicílskej dedinke Adanti, kde sa musíte postarať o sabotovanie štvorice sicílskych protitankových diel. Nasleduje Operácia Avalanche, ktorá sa odohráva v Taliansku pri pobreží Amalfi v troskách starorímskeho mesta, kde vás zas čaká odrezanie dodávky nemeckých vojsk. Nasleduje Operácia Neptune, pričom deň D netreba nikomu pripomínať, no tentoraz sa nebude váľať na pláži, ale vediete útok z opačnej strany, aby čo najviac spojencov na pláži Utah prežilo vylodenie. Operácia Market Garden je historicky dobre známa, boje sa odohrávajú v uliciach mesta Nijmegen a zabezpečiť priechod až do srdca nemeckej ríše, čiže ubrániť dôležitý most, ktorý sa pokúša protivník za každú cenu zničiť. Následne už bojujete priamo v Nemecku, kde v Operácii Varsity likvidujete zásoby a muničné sklady, čím ochromíte už i tak dosť zoslabnutú silu Hitlera. Posledná úloha predstavuje zásadný krok vedúci ku kapitulácii Nemecka, no najprv musíte zlikvidovať dôraznú protilietadlovú obranu, ktorá jediná zdržuje pred ukončením vojny. Zážitkov je teda na prvý pohľad dosť.

Spomínali sme to už v preview a pripomenieme si to aj teraz. Na rozdiel od iných titulov sa nám rozhodli dať tvorcovia voľnosť. Nie je to až tak horúce, ako sa to napokon zdalo, ale aspoň máme ako hráči väčší výbeh a môžeme si viac užívať. Nie je to už len jediná cesta, ktorá vedie k úspechu, dá sa pri troche snahy i taktizovať. Začína sa zoskokom, pričom miesto vášho pristátia je len a len na vás. Zelenými svetlicami máte vyznačené bezpečné zóny, ktoré predstavujú akési kontrolné body. Nemusíte sa však snažiť dostať na vývojármi určené pozície, nám sa zdalo, že by bolo možno prekvapujúce skúsiť v deň D samovražedný zoskok za hlavný bunker. Skutočne sa nám to podarilo, prekvapené desiatky protivníkov sa nám napokon podarilo zlikvidovať a nemuseli sme sa trmácať zákopmi. Je však pravdou, že táto cesta je výrazne náročnejšia, než by tomu bolo pri vopred zvolených postupoch. V týchto situáciách totiž nemáte chránený chrbát, zostupujete priamo do nepriateľského centra, ktoré si nemeckí vojaci chránia. Je to však príjemné zistenie, že sa môžete pokúsiť o iný postup a zažiť trochu adrenalínu.

Na ceste vás sprevádzajú vždy vojaci, ktorí sú postupne dopĺňaní z nekonečných radov, takže nenastane situácia, že by ste sa ocitli sami proti obrovskej presile. Príjemne potešila možnosť vylepšovania zbraní. Ak budete daný typ zbrane úspešne používať a likvidovať nepriateľov, narastá vám získaná skúsenosť so zbraňou a v troch úrovniach získate pomerne účinné vylepšenia. Tie sa pohybujú v známej rovine (väčší zásobník, rýchlejšie nabíjanie, prieraznejšia munícia, presnejšie mierenie), avšak ich vplyv je cítiť, takže nie je problém nájsť si svoju obľúbenú zbraň. Navyše si môžete pred misiou vždy volíte z ponuky zbraní, takže vami uprednostňované zbrane nemusíte hľadať po mape, ale ich ihneď vlastníte. Princíp hrania sa vôbec nezmenil, stále tu máme strieľačku z Druhej svetovej vojny, dostávame medaile za kvalitne prevedenú prácu, tak sa poďme pozrieť, prečo sa napokon hodnotenie nevyšplhalo vyššie, hoci sme boli z hrateľného dema naladení pomerne pozitívne.

GRAFIKA 7 / 10

Máme výrazne zmiešané pocity. Akoby grafické spracovanie Medal of Honor: Airborne nechcelo ničím vynikať a keď sa objavia výrazné momenty, sú prekryté nudnou architektúrou, ktorá je i napriek snahe o voľnosť v mnohých prípadoch obmedzená. Nečakali sme gigantické mapy s rozsiahlymi uličkami, ale v niektorých prípadoch nám pripadalo, že tých niekoľko možných ciest mohli v Electronic Arts trochu viac vyšperkovať. Pozerá sa však na to dobre, nemali sme žiadny pocit znechutenia, rozlíšenie textúr, modely vojakov, zbraní a budov sú nad priemerom, avšak chýbal nám dôležitý pocit krvavosti a nezmyselnosti vojny, ktorý býva podmienený naturalistickými scenériami. Tu ako by sme mali len mapu M, ktorá je pre dané prostredie charakteristická, ale črty a dizajn mohol byť omnoho viac prepracovaný. Potešil vcelku veľký priestor, ktorý môžete sledovať po nájdení vyvýšeného miesta. Grafické spracovanie akoby podliehalo umelosti hier. Nesnaží sa tváriť realisticky, úrovne odohrávajúce sa v tme sú príliš svetlé, prípadne plné lesknúcich sa textúr niektorých nevýrazných budov, a tým pádom nenápadne nahovárajú, že tu je len ďalšia strieľačka zo stáda. Výbuchy pochádzajú zrejme ešte z prvého Medal of Honor, inak si nedokážeme predstaviť textúry červených a žltých pixelov, ktoré navyše hráčovi neublížia.

Odskúšali sme si to na vybuchnutom tanku – mohli sme sa cez plamene bez problémov prechádzať. Najlepšie urobíte ak si pozorne popozeráte okolité obrázky alebo sa vrhnete na videá. Z grafiky akoby išiel dojem síce kvalitný, ale bez vloženia srdca do zobrazenia prostredia. Zrejme ide len o náš subjektívny pocit, avšak v pamäti si ťažko vybavujeme zaujímavé momenty, ktorými by sme sa boli kochali. Aby sme však niečo vyzdvihli, určite si vyskúšajte beh. Vyzerá to takmer filmovo, akoby scéna z hollywoodskeho filmu snímana z pohľadu vojaka. Obraz začne nadskakovať a pri väčších prestrelkách, keď sa snažíte uniknúť z dosahu striel má tento efekt výrazne strhujúci charakter.

INTERFACE 8 / 10

Dôležité informácie o zobrazení prvkov nájdete v manuáli (kompas, zdravie, munícia), takže sa budeme venovať dôležitejším veciam. Úplne nás dostalo presnejšie mierenie spoza prekážok. Je plne vo vašej réžii, čo by nebolo nič prekvapujúce, ale ono sa výborné ovláda. Stačí sa dostať do úkrytu, stlačiť tlačidlo pre mierenie (na Xboxe 360 je to LT) a analógom pohybujete zbraňou, čím v praxi pomaly vykukávate spoza prekážok. Popisuje sa to trochu nemotorne, ale využívanie v praxi je nadmieru časté, streľba „od boku“ nie je až tak účinná a presná ako práve s mierením, preto je cítiť i väčší dôraz kladený práve na pomalší postup a nie na kosenie nemeckých vojakov rad za radom. Mierenie vnieslo do hry spoločne s prikrčením sa k prekážke (nemusíte ho praktizovať pokým máte dobré miesto) vcelku zaujímavé momenty, ktoré sa približovali k sekvenciám z Gears of War, kde sa bez tejto funkcie nedalo bez straty života postupovať. Hranie s rozvahou preto berte ako fakt, bez ktorého sa ďaleko nedostanete. Čo nás však sklamalo, je absencia plazenia sa, hrdina sa dokáže len prikrčiť. Zameriavací kríž je dosť neposedný a musíte získať potrebné skúsenosti na rýchle namierenie a výstrel, inak budete s kurzorom „plávať“ po obrazovke a nič netrafíte. Zrejme išlo o dodanie autentickosti do hrania, avšak po niekoľkých pokusoch o zostrelenie ukrytého protivníka sme nadšení neboli. Na druhú stranu to v skutočnosti nebolo zrejme inak.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Bavili sme sa, to rozhodne áno, ale čakali sme niečo viac. Je to tradičná strieľačka z vlastného pohľadu, ktorá ponúka i napriek umelému grafickému spracovaniu potrebnú atmosféru hlavne vďaka miereniu a uplatňovaniu pomalšieho postupu, s ktorým budete sláviť úspechy. Zoskok padákom na začiatku je príjemnou zmenou, pretože si vlastne sami navrhujete, ktorú úlohu sa z rôznych ponúkaných rozhodnete plniť ako prvú. Každá misia sa totiž skladá z úloh, ktorých je viacero a vždy k nim pribudne niekoľko nových, ktoré sa však (logicky) objavia až po dokončení predošlých. Preto je likvidovanie stanovísk s protilietadlovými kanónmi len na vašich pleciach, nemusíte postupovať v smere hodinových ručičiek či podľa iného prvku od dizajnéra, ale si zvolíte postup sami. To je príjemné, vnáša to istú, i keď len miernu, dávku znovuhrateľnosti do misií a jednoducho sme nemali pocit, že sme boli vodení za ručičku ako v Call of Duty 3, kde naskriptovanie všetkých scén už presiahlo rozumné medze a skôr sme sa cítili ako na horskej dráhe sledujúc rôzne atrakcie, ktoré sa diali okolo nás.

V tom je Medal of Honor: Airborne iný, to sa nebojíme priznať, avšak nie je natoľko odlišný, aby sa mohol odpútať od iných, dnes už prevarených, strieľačiek. Prvok vylepšovania zbraní má svoje čaro a obľúbili sme si snajperky, radi sme hľadali miesta, odkiaľ sme mohli sledovať boje v uliciach a potichu a nenápadne likvidovať nepriateľov. Táto sloboda skutočne poteší, avšak potom pocítite niektoré umelé nedostatky (viď. náročnosť a inteligencia), kvôli ktorým síce nezačnete trpieť, ale viete, že je to len hra. Hra ako tá predtým a ešte tá predtým.

Príbeh neexistuje, hoci by sme si dokázali predstaviť hneď niekoľko scenárov, podľa ktorých by sa mohlo ísť, hoc by bol aj plný klíše. Napríklad Vietcong ukázal podmanivú cestu, ktorá si dokáže získať hráča na svoju stranu a prijme hlavnú postavu ako skutočného hrdinu, reprezentujúceho samého seba. Občas sa síce stane, že niektorí z vojakov vykríkne naše meno, avšak po celý čas sme mali dojem, že hráme len za umelú postavu. S tým súvisí aj fakt, že dve prvé úrovne sú priemerné. Neponúknu nič extrémne príťažlivé, všetko to podstatné a zábavné sa začne diať až ku koncu tretej misie (spomínaný deň D) a následnou Operáciou Market Garden. Dovtedy je to len dobre známe hranie. Balansovanie hrateľnosti teda bolo spackané hneď zo začiatku, kedy by hra mala pritiahnuť a nepustiť i napriek niekoľkým hluchým miestam. Medal of Honor: Airborne má svojskú atmosféru, no buduje si ju postupne, pozvoľna a veľmi pomaly. Je však potešiteľné, že nemá upadajúci charakter, stále však musíte mať na zreteli, že ide len o obyčajnú strieľačku. Akciu, v ktorej beháte z miesta na miesto, musíte toho zvládnuť pomerne dosť veľa, ale aj likvidovanie tankov (granátmi, je to len akcia) postupne začne naberať tie správne grády. Dokonca sme sa v Nijmegene pristihli pri momente, kedy sme mali chuť umlátiť nepriateľov pažbou – áno, vyskytol sa jeden z vynikajúcich, hoci otrepaných momentov. Ale chytil za srdce a týchto prekvapení mohlo byť viac. Aj preto len sedmička, ktorú však treba brať ako nadpriemernú, pretože samotná akčná zložka je hrateľná.

MULTIPLAYER 7 / 10

Nie je ničím prekvapujúce, že sa multiplayer stáva predĺženou rukou hrateľnosti. Zatiaľ predstavuje podpora viacerých hráčov v Medal of Honor „iba“ skvelú zábavu, avšak nie je tam žiadna výnimočnosť. To sa však spraví, mapy sú kvalitné, hráči postupne dozrievajú a ak si chcete skúsiť niektoré zápasy, určite nespravíte s multiplayerom chybu, len mu zatiaľ chýba lesk.

ZVUKY 9 / 10

Ak sa niečo nedá Medal of Honor: Airborne, a FPS-kám z Druhej svetovej vojny, vytknúť, je to kvalita zvukových efektov. Výbuchy, streľba, krik, kanonáda z tankov – to všetko vytvára príjemnú atmosféru. V niektorých prípadoch je síce trochu komornejšia, no ticho v spojení so škripotom pásov tanku po kamennej podlahe (hlavne ak ste skrčení pri stene) má skvelú podobu. Podobné tiché momenty sa striedajú s huriavkom a dvíhajú atmosféru na príjemné hodnoty. Hovoreného slova a dialógov je pomenej, vlastne sa všetko dôležité odohráva len na briefingoch a úvodných sekvenciách v lietadlách, počas hrania je komunikácia minimálna. Aj tak je však audio stránka výnimočná.

HUDBA 8 / 10

To isté čo pri zvukoch by sme mohli spomenúť i pri hudbe. Je orchestrálna, sú to akoby filmové momenty, vtiahne to do deja. A áno, čítali ste to už nespočetne mnohokrát a nebudeme vás tým ďalej zaťažovať. Hudba v Medal of Honor: Airborne spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria, možno však mohli byť použité jednoduché motívy i počas hrania, ktoré by zneli „potichu“ v pozadí.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Pomerne vysoké hodnotenia strieda šialene nízka štvorka. Máme na to svoje dôvody a myslíme, že sa nedajú len tak prehliadnuť. Šesť úrovní. Nízke číslo nielenže neznie príťažlivo, ono na dohranie nebudete potrebovať viac ako osem hodín, aj to zatvárame obe oči. Je tu možnosť zvyšovania obtiažnosti a skúšania nových postupov (či v prípade verzie pre Xbox 360 i získavania archievmentov), avšak je to málo, pretože prostredie nie je natoľko lukratívne spracované, aby nám šesť máp stačilo. Je to sakramentsky málo a radšej mohla hra vyjsť o mesiac alebo dva neskôr a byť doplnená o dve-tri mapy a hodnotenie by sa zdvihlo. To však nie je všetko. Umelá inteligencia protivníkov je biedna, to už nebudeme komentovať, ide o chorobu viacerých FPS hier, no zarazilo nás, že sú nepriatelia príliš viditeľne zvýhodňovaní. Mieria veľmi dobre, nesmierne presne, čo by sa možno malo dariť aj nám, ale my sme len ľudia. Občas použijú taktiku útoku na blízko, hádžu granáty alebo pred nimi utekajú, no je z nich cítiť strojovosť. Tá sa prejavuje hlavne v používaní snajperky. Vždy, ale skutočne vždy, keď sme namierili na vzdialeného vojaka, si nás adept na smrť po sekunde všimol. Ak sme ho hneď neskolili, začala sa hra na skrývačku. Pôsobí to naozaj nepríjemne, keď sa vojak za statickým guľometom snaží trafiť našich ukrytých spojencov. Presunieme sa ďalej, aby sme neboli pod priamou paľbou, vytiahneme zbraň, zamierime a v okamihu sa nemecký vojak otáča aj o 90° a začne to páliť do nás, hoci nič nenasvedčuje tomu, že by predtým registroval náš presun. Tragická je aj umelá inteligencia našich bojovníkov, ktorí sa radi pletú pod nohy, nedokážu byť efektívni v boji a často sme z nich boli zúfalí, lebo sme si to museli oddrieť sami. Zabudnite na zadávanie príkazov, sú riadení „zvrchu“ a niekedy sa nám zdalo, že tam hore je niekto zrejme sadista, ktorý s radosťou pošle vojakov do vopred prehraného súboja. Dokážu sa síce aj skryť, ale stačí sledovať ich „taktické manévre“ a radšej sa budete venovať vlastnému boju.