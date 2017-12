Snakeball & High Velocity Bowling

Testovali sme 2 nové minihry pre Playstation 3 a vcelku sme sa pri nich bavili.

1. okt 2007 o 18:09 Ján Kordoš

Snakeball

Všetci z nás veľmi dobre poznajú prvú hru na mobilné telefóny, ktorá sa stala sama o sebe kultová, hoci na osobných počítačoch či starších platformách dokázala niekoľko rokov dozadu, že v jednoduchosti je sila. Určite ste ak nie skúsili, tak minimálne počuli o hre Had, Červ, Snake alebo akákoľvek iná možná odnož známeho hitu, v ktorom musí červík papať špeciálne guľôčky, nenaraziť sám do seba (každým zjedeným predmetom narastá dĺžka hada), prípadne sa ešte vyhýbať stenám či iným predmetom. Koncept jednoduchý, stále príťažlivý a práve preto sme sa ho dočkali ako špeciálnej hry pre Playstation Network s názvom Snakeball.

Ako každá iná hra pre PSN je i Snakeball odetá do moderného hávu, ktorý sa snaží prezentovať v tom najlepšom svetle, aby sa popri jednoduchej zábave i dalo na čo pozerať. Bolo tu mnoho druhov červíkov, no na futuristického si nespomíname a ten v Snakeball vlastne už nie je ani klasickým hadom, ale akýmsi špeciálnym vozidlom, ktoré ovláda panáčik (čiže hráč) a zbiera, ako už z názvu vyplýva, loptičky. To by však bolo príliš jednoduché, nechať hráča v štvorcovej aréne len tak pobehovať a nútiť ho prekonať svoje najvyššie skóre. Samozrejme, je tu aj táto možnosť a dokonca je neuveriteľne zábavná, ale pozrieme sa na úplný začiatok, pretože Snakeball toho ponúka omnoho viac.

Prvé kroky vedúce do tutoriálu by sme mohli schvaľovať, keby nebol tak neskutočne nezáživný. Textová forma vysvetľovania sa v dnešnej dobe jednoducho už nenosí a hoci proti nej nič nemáme v iných žánroch, v Snakeball tým zdržuje od podstaty hry – jednoduchosti. Navyše je font až zbytočne futuristický, čo prehľadnosti veľmi nepridá. Túto nudnú časť hry však odporúčame nejakú tú minútku pretrpieť, váš „had“ totiž neslúži len na zbieranie loptičiek, v aréne sa môžete stretnúť s ostatnými hráčmi a získavať body za góly! Je to jednoduché, v špeciálnej aréne sa ocitne celkovo kvarteto hráčov, pričom víťazom je ten, kto nastrieľa najviac gólov. Vašou úlohou je zbierať loptičky a vystreliť ich do špeciálnej diery umiestnenej v strede arény. Po uplynutí časového intervalu vyhráva najlepší strelec. Spočiatku sme tejto jednoduchej hre nevedeli prísť veľmi na chuť, ale viaceré arény nás napokon presvedčili o tom, že zábava je to výborná i s počítačovými oponentmi, ktorí síce niekedy presvedčia o svojej umelosti a absencii taktiky, ale na druhú stranu sa často blysnú pomerne veľkým počtom zozbieraných loptičiek, ktorými sa snažia otočiť nepriaznivé skóre. Keďže sme nemali k dispozícii kompletnú verziu, nemali sme si s kým zahrať, no v tejto minihre vidíme vcelku schopný potenciál.

Plnenie autormi zadaných úloh síce možno niekoho poteší svojou rôznorodosťou, no nám nevyhovovala táto striktnosť, preto sa radšej presunieme k v úvode spomínanému klasickému módu. Hru úspešne dokončíte, ak zozbierate tisíc loptičiek. Ľahké ako facka? Hoci vám v aréne nikto neberie priestor, po dvoch stovkách loptičiek začína pociťovať obrovskú dĺžku hada a ak nezačnete taktizovať, čoskoro sa zamotáte, narazíte na slepú uličku (často vytvorenú z vlastného tela) a nasleduje game over. Prvé arény sú bez prekážok a slúžia na rozcvičenie sa, vytvorenie si vlastného postupu a nadobudnete aspoň základné skúsenosti. Ak sa vám totiž podarí zozbierať všetkých tisíc loptičiek, ste zapísaní do listiny najlepších, pričom druhým rozhodujúcim faktorom po počte loptičiek je váš čas. Primitívne, ale o to viac zábavnejšie. K tomu si treba ešte pridať postupne objavujúcich sa (a pohybujúcich sa) nepriateľov či statické prekážky a teleporty. Dizajn desiatky máp sa môže zdať ako príliš jednoduchý, ale rôzne kľukaté chodby by hre len a len uškodili.

Grafický výzor sme už načrtli, je futuristického štýlu, čomu zodpovedajú výrazné farby v kombinácii s tmavomodrou alebo čiernou. Hudobná zložka a zvuky sú podobné akejkoľvek inej casual hre, takže ak nečakáte nič špecifické, nebudete sklamaní. Zábavnosť celého tohto projektu stojí na tom, či ste unavení z rôznych „hadích“ hier alebo sa dokážete oddať jednoduchej zábave. Nie je to nič prekvapujúce, ale priznáme sa, že sme dokázali pri tomto projekte výborne vypnúť.

High Velocity Bowling

Vyzerá to tak, že sa v Sony rozhodli využiť potenciál Sixaxisu v čo najjednoduchšej podobe. Pozreli sa na Nintendo, s čím prerazili oni so svojim Wii a mali v tom hneď jasno. Treba zvoliť niektorý šport, najlepšie úplne oddychový, aby sme si nepripadali ako na športovisku. Čierny Peter zostal v rukách bowlingu. Keďže nie sme takí profesionáli ako Dude (nie ten z Postalu, ale z Big Lebowskeho), postupne sme sa oddávali tajom tejto hry a napokon sa i bavili, hoci to spočiatku vyzeralo na amatérsky projekt.

Po zvolení si postavy sa môžete vybrať na dráhu a hádzať. Treba zabudnúť na stláčanie tlačidiel či používanie analógov. Najlepším spôsobom ovládania spočíva v uchopení Sixaxisu po dĺžke, čím vlastne uchopíte kolkársku guľu. Nakláňaním hornej časti gamepadu naľavo alebo napravo zvolíte umiestnenie vášho hráča, následne napriahnete rukou ako v skutočnosti a podľa toho, ako silno „hodíte“ rukou smerom vpred, pustíte i guľu, ktorá sa vyberie na výlet po dráhe. Ak ste si všetko správne premysleli, nejaké tie kolky padnú, avšak to nie je všetko. Hoci záleží na sile hodenia (nesmiete to príliš prehnať), zábavné nám prišli i točené hody, na čo slúžia tlačidlá R2 a L2. Ak zhodíte všetkých desať kolkov práve týmto spôsobom, určite to poriadne zahreje pri srdci, hoci nemusíte mať športového ducha.

Na výber je viacero hráčov i turnajov a postupne si odomykáte nové postavy, no myslíme si, že tá najväčšia zábava príde až v multiplayeri, kde môžete súperiť proti priateľovi alebo priateľke. Všetko zatiaľ vyzerá vynikajúco, no keďže ide o simuláciu len jedného jediného športu, určite vás po hodinke hádzania začne bowling nudiť. Spracovanie je podpriemerné, zarazení by sme boli, keby sa hra s takýmto výzorom objavila i na PS2. Tvorcovia sa síce ospravedlňujú zameraním sa na zábavu, v ktorom technické spracovanie nehrá príliš dôležitú úlohu, no radšej by sme boli, keby sa aspoň niečo naokolo hýbalo a animácie pohybov neboli podivné. High Velocity Bowling je hra určená skôr pre nejakú party. Nemusíte si objednávať u nás ešte vcelku drahé dráhy, naučiť sa môžete všetko na nečisto doma a s viacerými stúpa hrateľnosť kvadraticky smerom nahor. Stále je to však „iba“ bowling, hoci s príjemným a presným ovládaním.