Nokia rokuje o kúpe výrobcu navigačného softvéru Navteq

Fínsky výrobca mobilných telefónov Nokia rokuje o kúpe amerického výrobcu navigačného softvéru Navteq Corporation.

2. okt 2007 o 11:03 TASR

New York. Dnes o tom informoval Wall Street Journal na svojom internetovom portáli. Navteq má burzovú hodnotu viac ako 7,6 miliardy USD, v prepočte 181,6 miliardy SKK, a bola by to jedna z najväčších akvizícií Nokie.

Navteq sídli v Chicagu a je jedným z najväčších svetových predajcov elektronických máp, ktoré sa používajú v navigačných autosystémoch. Použiť sa môžu však napríklad aj v mobilných telefónoch.

Obe spoločnosti viedli počas uplynulých týždňov intenzívne rokovania. Zatiaľ však nie je isté, či sa transakcia uskutoční. Ani jedna z firiem nezaujala k informáciám stanovisko. Akcia Navteq v piatok uzavrela na úrovni 77,97 USD. Od jej dvanásťmesačného minima z októbra 2006, kedy sa predávala za 25,14 USD, sa jej kurz viac ako strojnásobil.

Tržby Navteq dosiahli v 1. polroku 362,3 milióna USD a zisk 71,1 milióna USD. Viac ako polovicu tržieb firma dosahuje z predaja v regióne Európa, Blízky východ a Afrika (EMEA). Pri zverejní svojich výsledkov za 1. polrok Navteq prognózoval, že jeho celoročné tržby by mali dosiahnuť 780 miliónov až 795 miliónov USD.

Informovala o tom agentúra DPA.