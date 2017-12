Chyťte hudbu do hrsti (2 x miniprehrávač do dlane)

Čo majú iPod Shuffle a Creative Stone Plus spoločného? Oba prehrávače schováte do hrsti, nahráte do nich hudbu, ktorá spríjemní vaše cestovanie, a pri ich ovládaní sa zaobídete bez predchádzajúcich skúseností. Výrobcovia ich navrhli tak, aby ponúkli digit

1. okt 2007 o 15:20 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Prieskumy ukázali, že spotrebitelia používajú na digitálnej technike iba obmedzený počet funkcií. I keď je pre technicky zdatných ľudí bohaté menu nabité funkciami lákadlom a istým znakom technologickej prestíže, iba málokto ponúkané možnosti skutočne využije.

Preto nie je prekvapením, že na trhu vznikol priestor pre MP3 prehrávače, ktorých ovládanie vám cez hlavu neprerastie. Niekedy menej znamená viac – štatistiky predaja to len dokazujú.

Pre tých, čo žijú aktívne

Výhodou miniatúrneho prehrávača je, že neprekáža – či už vybehnete v športovom drese ráno do parku, alebo si hudbou krátite dlhé chvíle pri „mestskej turistike“ či cestovaní, starosti o prehrávač môžete zahodiť za hlavu.

iPod Shuffle má odolný hliníkový plášť so štipcom, ktorý sadne na oblečenie ako uliaty, Stone Plus pripomína plochý kamienok zo štrkoviska, ktorému neublíži nič.

A ako sú na tom s húževnatosťou? Pád na zem im neublíži, ak zmoknete neskolabujú, a ak vám náhodou vykĺznu z ruky, slúchadlový konektor vďaka malej hmotnosti nevykĺzne. V krátkosti povedané – ide o prehrávače na všedný deň, do pohody i nepohody.

Creative Zen Stone Plus – kamienok plný elektroniky

Dva gigabajty hudby, zabudovaný FM prijímač, diktafón, informácia o aktuálnom čase a stopky sú solídnou základňou pre všetkých, ktorí vo vrecku ocenia niekoľko praktických funkcií. Počítať môžete s intuitívnym, i keď nie príliš rýchlym ovládaním, a malým displejom, ktorý zobrazuje najnutnejšie informácie.

Keď dizajnéri vyberali názov pre tento prehrávač, pri hre so slovom „kamienok“ určite nespravili krok vedľa. Zaoblený lesklý povrch pôsobí osobne a netechnicky, k dispozícii je 6 farebných variantov, ktoré sa snažia zavďačiť vášmu vkusu. Po mechanickej stránke má prehrávač kvalitne vyriešenú schránku, na malú drobnosť sa však predsa len zabudlo. Po obvode sa tiahne úzka ryha, v ktorej sa hromadia nečistoty. Ak sa chcete prehrávačom blysnúť vo svojom okolí, bez pravidelného čistenia sa nezaobídete.

Ovládanie je vďaka malému OLED displeju s rozlíšením 64x64 bodov a päťsmerovému mikrotlačidlovému ovládaču hračkou. Bez nahliadnutia do manuálu i absolútny laik vďaka komunikácii v češtine pochopí, čo sa deje, kombinácia hlavného menu s kontextovým minimalizuje počet klikaní, ak však prídete na koniec ponuky, musíte sa vracať späť namiesto toho, aby ste pokračovali prvou položkou v zozname. O tom, že jednoduchosť je na prvom mieste, niet pochýb. Dobrou správou je, že sa nezabudlo ani na ľavákov. Zobrazenie je možné otočiť o 180 stupňov tak, aby ste si sami zvolili, či chcete mať tlačidlá vpravo alebo vľavo od displeja.

Prehrávač k najrýchlejším na trhu rozhodne nepatrí. Jeho štart zaberie niekoľko sekúnd a čím dlhšie sa položkami v menu preklikávate, tým je odozva pomalšia. Pri rutinnom počúvaní hudby to nie je prekážkou, ak sa však snažíte preskúmať všetky jeho zákutia, toto obmedzenie zaručene neprehliadnete. Zistili sme, že na odozvu má vplyv aktivovanie ekvalizéra a opätovnú svižnosť dodá prehrávaču reštart, ktorý je možné vyvolať kliknutím na štrbinové tlačidlo „reset“.

Dvojgigabajtová flash pamäť je dostupná prostredníctvom štandardizovaného USB konektora bez ovládačov a sprievodného softvéru v ľubovoľnom operačnom systéme. Znamená to, že máte voľnú ruku pri nahrávaní skladieb, podmienkou však je, aby ste nevytvárali viac ako tri úrovne priečinkov. Z internetu (http://us.creative.com/getstarted/Zenstoneplus/http://us.creative.com/getstarted/Zenstoneplus/) si môžete stiahnuť softvérový balíček Creative Media Lite, ktorý ponúka tri funkcie navyše – sledovanie stavu batérie, synchronizáciu času s počítačom a uzamknutie maximálnej hlasitosti. Ak sa bojíte o sluch svojich detí, môžete im obmedziť hlasitosť a nastavenie zablokovať heslom. Zabudovaná pamäť má uspokojivú rýchlosť, dva gigabajty dát nahráte do prehrávača za 22 minút, čítanie je päťkrát rýchlejšie. USB kľúč môžete odoslať na odpočinok, prehrávač ho plnohodnotne zastúpi.

Batéria je zabudovaná a jej nabitie na plnú kapacitu trvá v priemere dve a pol hodiny. Výrobca uvádza výdrž na hranici 9,5 hodiny, pri používaní sme sa však za hranicu ôsmich hodín nedostali. Znamená to, že na jedno nabitie si dvojgigabajtový archív skladieb určite nevypočujete. Nabíjanie je vďaka USB konektoru možné kdekoľvek, použiť je možné cestovú nabíjačku, ale aj externý batériový kit.

Prehrávač si poradí s formátmi WMA, MP3 a WAV, pričom hravo zvládne aj licencované skladby vo formáte DRM9. V takomto prípade je však nutné pri kopírovaní použiť Windows Media Player alebo Creative Media Lite. I keď firmvér číta informácie o skladbách obsiahnuté v ich hlavičkách, pri ich triedení a zobrazovaní na displeji chýba rozumná logika. Skladby sú v playliste triedené podľa názvu albumu, v rámci ktorého sú zoradené abecedne, podľa názvu súboru. Ak chcete mať v archíve poriadok, znamená to používať striktné pravidlá pri označovaní súborov. Podobná je situácia pri zobrazovaní informácií o aktuálnej skladbe – okrem názvu piesne sa nič iné nedozviete. Trochu neprirodzene pracuje i prehliadač archívu. Ak pohybujete kurzorom medzi albumami, okamžite sa spúšťa ich prehrávanie ešte predtým, ako ich potvrdíte. Pre navigáciu je to praktické, ak však uprostred posluchu chcete skontrolovať, čo ste si do vrecka nabalili, môže to pôsobiť rušivo.

Keď vás omrzí hudobný archív, siahnuť môžete po FM tuneri, ktorý je vybavený automatickým ladením predvolieb i plným manuálom. Prednastavenia počítajú s 30 stanicami, citlivosť a selektivita tunera je na slušnej úrovni, takže svoju obľúbenú reláciu nezmeškáte a nudiť sa nebudete ani v cudzine mimo dosahu počítača. Na škodu však je, že vysielanie nie je možné zaznamenávať do flash pamäte a dostupný nie je ani ekvalizér, ktorý by výstup prispôsobil použitým slúchadlám. Naopak, diktafón ponúka dobrú kvalitu pri zázname hovoreného slova, a ak v pamäti nie je dostatok voľného miesta, niektoré zo skladieb môžete vymazať, aby neprekážali. O zabudovaných stopkách a informácii o aktuálnom čase sa snáď samostatne zmieniť netreba. Pri prehrávačoch so zabudovaným akumulátorom je „časostroj“ dnes už štandardom.

Technické parametre: Rozhranie: USB 2.0 kompatibilné s platformou USB 1.1 * Displej: OLED 64x64 * Formáty: MP3, WMA, WMDRM9, WAV * FM Tuner * Diktafón * Čas * Stopky * Zvuk: 20 - 20 000 Hz, odstup šumu 90 dB * Batéria: Li-Ion, 9 hodín * Rozmery: 55x35x13 mm * Hmotnosť 21 g

Dostupnosť: http://www.creative.cz

Orientačná cena: 2330 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)

Zvukový výstup je na slušnej úrovni a pri prehrávači tejto cenovej kategórie vybavenom nie veľmi podarenými slúchadlami je milým prekvapením. Nechýba mu dynamika ani čistota, investícia do kvalitnejších slúchadiel je však rozhodne na mieste.

Creative Stone Plus je dobre riešený prehrávač pre nenáročného používateľa, ktorý ponúka kvalitný zvuk, jednoduché ovládanie a všestrannosť. Výrobca má však dostatok priestoru na to, aby ho v tretej generácii vylepšil – dlhšiu výdrž batérie, lepšie riešený firmvér a rýchlejšiu odozvu by snáď ocenil každý.

iPod Shuffle 2G – štipec na vaše „oblečenie“

Atraktívny dizajn a precíznosť vyhotovenia dokážu pritiahnuť pozornosť aj tých, ktorí vzťah k elektronike nemajú. I keď v prípade prehrávača Shuffle 2G ide o vskutku brilantne riešený technologický kúsok, nie je odvážne tvrdiť, že ide o módny doplnok, na ktorom spočinú vaše oči. Gigabajt zabudovanej rýchlej pamäte, jednoduchosť ovládania, dlhá výdrž batérií a úzke previazanie so softvérom si vás získajú.

Dizajn, ktorý je pri produktoch Apple kľúčový, pri tomto modeli nezaostáva. Plastové torzo opláštené presne opracovaným hliníkom navodzuje priam puntičkársku atmosféru, z každého detailu dýcha symbióza dizajnu a technológií. Zvoliť si môžete spomedzi niekoľkých farebných variantov, výber môžete prispôsobiť svojmu šatníku. Koncepcia je jednoduchá – „Pripni si ma pomocou štipca na nohavice, tričko alebo mikinu a budem stále s tebou. Ak dokážeš používať diaľkový ovládač od televízora, cez hlavu ti neprerastiem“.

O tom, že sa zaobídete bez vreciek, puzdra či pásky na rameno niet pochýb. Štipec je možné odklopiť až v 35° uhle a vyhotovený je tak, aby nevykĺzol. Silná pružina udrží prehrávač hoci i na popruhu vaku, koncové zarážky zabránia strate pri aktívnom športe.

I keď nemá displej, vôbec to neprekáža. Jednoduchosť ovládania sa vám vryje do krvi a keď nahliadnete do priloženej dokumentácie, zistíte že dvojica LEDiek umiestnených na bočných stranách vám poskytne informáciu o všetkom, čo potrebujete vedieť. Pri zapnutí zobrazí stav batérie, pri prehrávaní vás upozorní na obmedzenia, zobrazí i stav prehrávača. Pri prvom stretnutí to môžete vnímať ako nepodarený pokus o hru s morzeovkou, akonáhle však pochopíte farebné symboly, ste za vodou. Na prvé pocity zaručene nedajte.

Prehrávač sa k počítaču pripája pomocou jednoduchej základne, ktorá slúži na USB komunikáciu a nabíjanie. Používateľ je viazaný na tento drobný doplnok, pri cestovaní sa bez neho nezaobíde. Riešenia sú dve – buď si na tento štýl zvyknete, alebo si zaobstaráte malý adaptér od niektorého z výrobcov. Prehrávač sa nabije približne za 4 hodiny, batéria má podľa údajov výrobcu výdrž 12 hodín. Pri teste sme boli príjemne prekvapení týmto skromným údajom. Bez obmedzení sme dosahovali výdrž za hranicou 15 hodín, čo je viac ako potrebujete na vypočutie celého archívu skladieb.

Gigabajtová flash pamäť je prístupná bez ovládačov v každom súčasnom operačnom systéme, na priame nahrávanie skladieb však zabudnite. Z internetu je potrebné stiahnuť si softvérový balík iTunes, alebo môžete voliť niektorú z alternatív, ktorá nevyžaduje inštaláciu. Ak si spustiteľný súbor nahráte priamo do prehrávača, skladby budete môcť kopírovať i na cudzom počítači. Praktický je i web www.ipod.sk, kde nájde nový majiteľ prehrávača všetko, čo potrebuje vedieť.

Do pamäte vojde približne 240 skladieb čo je viac ako 12 hodín hudby, kopírovanie gigabajtu dát zaberie necelých 5 minút času. Softvér iTunes je jednoducho zvládnuteľný a rýchlo sa dá naň privyknúť. Okrem cieleného kopírovania skladieb dokáže z archívu „namixovať“ hudbu do vrecka podľa vášho výberu, podobne ako pri Stone od Creativu môžete počítať s obmedzením maximálnej hlasitosti. Podporované sú formáty MP3, WAV, AIFF, Audible a AAC s ochranou autorských práv, v prípade WMA súborov sa musíte spoľahnúť na konverziu. Ak máte v tomto formáte i licencované skladby, ich úprava do vhodnej formy nemusí byť najjednoduchšia.

Ovládanie je viac ako triviálne a pomocou jednoduchých trikov je dostupných viac funkcií, ako ponúkajú tlačidlá. Náhodný výber a opakovanie sú riešené prepínačom, trojsekundové zatlačenie tlačidla Play uzamkne klávesnicu, trojnásobné kliknutie spustí prehrávanie od prvej skladby. Čo však budete možno postrádať, je chýbajúca podpora pre playlisty alebo možnosť rýchleho prechádzania medzi albumami. Kým sa preklikáte k svojej obľúbenej skladbe, na ktorú ste práve dostali chuť, na tlačidlo Next kliknete niekoľko desaťkrát, možno i viac.

Technické parametre: Kapacita: 1 GB * Podporované formáty: AAC, MP3, WAV, AIFF * Frekvenčný rozsah 20 - 20 000 Hz * Konektivita: USB 2.0, minidock * Softvér: iTunes prostredníctvom internetu * Batéria: Li-Ion, 12 hod. * Rozmery: 27x41x10 mm * Hmotnosť 15,6 g

Dostupnosť: http://www.apple.sk

Orientačná cena: 2891 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)

Po zvukovej stránke Shuffle príliš neexceluje, kvalita výstupu sa dá prirovnať k priemernému konzumu. Chýba možnosť nastavenia ekvalizéra cez softvér, v tichších pasážach sa objavuje jemný, nie príliš rušivý šum a dynamike chýba rázovitosť a ostrá kresba vo výškach. To si však všimne iba náročnejší používateľ, ktorý siahne pravdepodobne po prehrávači vyššej triedy. Dodávané slúchadlá majú orezanú reprodukciu hĺbok, svojim akustickým profilom však zodpovedajú tomu, čo prehrávač na výstupe ponúka. Ich výmena za lepšie nie je nutnosťou.

iPod Shuffle je precízne spracovaná dizajnovka, ktorá zapadá do moderného životného štýlu. Skvelé mechanické vyhotovenie je doplnené o rozumný rez technológiami pre denné používanie, softvérová podpora je na prekvapivo dobrej úrovni. Dizajnérska prestíž je neodškriepiteľná, rovnako ako dobré technologické zázemie, ktoré čerpá prvky vo vyšších modeloch iPodu z dielní Apple.