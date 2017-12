Budú nové pasy

BRATISLAVA. Slováci budú môcť asi od januára cestovať s novými pasmi, ktoré budú obsahovať biometrický údaj.

20. sep 2007 o 9:05 (čtk)

Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý schválila vláda. Nové pasy od Slovenska vyžaduje Európska únia, ich zavedenie je dôležité aj na zrušenie víz pri cestovaní do USA. Pasy by mali obsahovať dva biometrické údaje - digitálnu mapu tváre a odtlačok prsta. Od nového roka v nich však bude len podoba tváre, pretože EÚ sa stále nedohodla, ako presne by druhý biometrický údaj mal vyzerať. Nový zákon, o ktorom rozhodne parlament, predpokladá aj pokutu 10 tisíc korún pre tých, ktorí ihneď nenahlásia krádež alebo stratu pasu.