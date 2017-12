Virtuálny operátor Penty začne v Poľsku asi až koncom roka

17. sep 2007 o 13:44 SITA

BRATISLAVA 17. septembra (SITA) - Slovensko-česká investičná skupina Penta posunula termín štartu služieb mobilného virtuálneho operátora v Poľsku prostredníctvom svojej spoločnosti MEC (Mobile Entertainment Company), na pravdepodobne posledný kvartál tohto roka. Spoločnosť pritom nevylúčila možnosť v uvedenom termíne začať s poskytovaním služieb mobilného virtuálneho operátora aj na Slovensku. "Komerčné spustenie služieb v jednej alebo druhej krajine nebude skôr ako vo štvrtom kvartáli 2007 a neskoršie. Dátum spustenia závisí od dohôd s operátormi a obchodnou stratégiou, ktorá určí najvhodnejšie obdobie pre vstup na trh, pričom dátum spustenia môže byť pre každú krajinu odlišný," informoval v pondelok agentúru SITA, PR špecialista Penta Investments Peter Húska.

Ako ešte v júli tohto roka informoval agentúru SITA hovorca Penta Investments Martin Danko spoločnosť chcela začať s poskytovaním služieb už na jeseň tohto roka v Poľsku, pričom ohlásila aj rokovania so slovenskými operátormi. "Pôvodne sme chceli ako prvé spustiť poskytovanie služieb mobilného virtuálneho operátora na Slovensku. Spustenie služby sme podmieňovali s rokovaniami so slovenskými operátormi, na základe ktorých to však nevyzerá, že službu spustíme v priebehu tohto roka," povedal ešte v júli pre agentúru SITA Danko. Podľa Húsku však spoločnosť v súčasnosti naďalej pokračuje v rokovaní s operátormi na Slovensku a v Poľsku, ich súčasný stav však nekomentovala. "Priebeh a stav rokovania je na základe dohody zmluvných strán pred finálnym podpisom zmluvy neverejnou informáciou," spresnil v pondelok Húska.

Penta tiež potvrdila prehodnotenie svojho počiatočného investičného zámeru a nechce sa viazať už len na krajiny V4, ale chce poskytovať tieto služby aj v iných európskych krajinách, kde sa ukáže priestor na podnikanie v danej oblasti. "V súčasnej dobe analyzujeme ďalšie európske trhy, ktoré sú vhodné pre spustenie služieb podľa nášho obchodného modelu”, informoval Húska. Časový harmonogram projektu je však podmienený dohodou so sieťovými mobilnými operátormi, ktorí pôsobia v daných krajinách. Virtuálny operátor totiž ponúka služby pod vlastnou značkou, na ich poskytovanie ale využíva sieť existujúcich operátorov.

Penta Investments bola založená v roku 1994 s oblasťou pôsobenia v európskom regióne a v Rusku. Podniká napríklad v oblasti zdravotníctva, energetiky, stávkových kancelárií alebo v obchode s pohľadávkami. Penta podniká s kapitálom svojich piatich akcionárov, fyzických osôb. V mnohých prípadoch však Penta investuje spolu s medzinárodnými inštitucionálnymi investormi. Podľa vlastnej internetovej stránky spravuje Penta aktíva v objeme 860 mil. eur a v spoločnostiach vo svojom portfóliu zamestnáva viac ako 13 tis. pracovníkov.