NHL 08 - v tento rok budeme majstri

Hokej je v našej krajine športom číslo jedna, minimálne čo sa obľube medzi obyčajnými ľuďmi týka. Aj preto sme sa rozhodli odcestovať na výlet do Prahy a pozrieť si prezentáciu NHL 08 pod taktovkou jedného z vývojárov.

17. sep 2007 o 11:47 Ján Kordoš

Hokej je v našej krajine športom číslo jedna, minimálne čo sa obľube medzi obyčajnými ľuďmi týka. Aj preto sme sa rozhodli odcestovať na výlet do Prahy a pozrieť si prezentáciu NHL 08 pod taktovkou jedného z vývojárov.

Po menšom rozčarovaní z futbalového výsledku našej reprezentácie sme sa napokon na ľadový šport aj tešili. Cesta do Prahy v skorých ranných hodinách prebehla vcelku kľudne a jediným rozptýlením bola padajúca hlava pri zaspávaní a následné sa prebratie po bolestivom kontakte s oknom. Teda až tak veľké rozptýlenie to nebolo. Po príchode na miesto činu sa mikrofónu chopil producent NHL 08 Dean Richards a bolo hneď vidieť, že svojej práci rozumie a robí ju najlepšie ako vie. Čo iné čakať od človeka, ktorý žije vo Vancouveri a hokej je jeho koníčkom. Aj keď sme pôvodne prichádzali na prezentáciu naladení skôr vlažne, po niekoľkých desiatkach minút sme si mohli povedať, že tento ročník NHL nebude pokračovať v tendencii klesajúceho hodnotenia.

Treba však upozorniť, že ide o verziu pre next-geny, čiže zatlieskať si môžu majitelia Xboxu 360 a Playstationu 3. Nie, že by EA Sports nechcelo PC publiku priniesť rovnakú zásobu skvelých inovácií a úžasného grafického spracovania, ale jednoducho tento krok podstúpiť nemôžu. Všetko si vyžaduje totiž skutočne poriadne silný počítač a séria NHL si nemôže dovoliť zaradiť sa do vyššej ligy čo sa týka náročnosti, pretože väčšina fanúšikov (a kupcov) má slabšie počítače. Stačí sa pozrieť na HW nároky Colin McRae DiRT alebo Lost Planet a sami uvidíte, že next-gen niečo stojí. Na druhú stranu to vyzerá na konzolách úžasne, pričom dlhú dobu omieľaný dojem akoby z televízneho prenosu sa dostaví pomerne rýchlo. Síce tu budeme mať na začiatku príjemné, neskôr nudné nastúpenia, to dôležité sa však ukáže až v priebehu hry či pri prerušeniach alebo opakovaných záznamoch.

Hráči na ľadovej ploche vyzerajú výborne, s množstvom detailov a tie väčšie osobnosti sa môžu pochváliť špecifickým stvárnením svojej osoby, takže Jágr bude mať časť dresu zapravenú a podobne. Pre hranie je vždy najlepší pohľad z väčšej výšky, aby ste mali dostatočný prehľad, čo samozrejme ide na vrub grafickej precíznosti. Čiže by sa dalo povedať, že všetko po starom, no po zastavení hry, presunutí sa do replay módu, si môže každý pozrieť také detaily ako pokrčenie dresu v rôznych pozíciách, detailné spracovanie spotenej tváre a hlavne to, čo pri hre samotnej síce vidíte, ale opakovaný záznam vám to potvrdí. Animácie pohybu sú úžasné.

S tým súvisí prvá novinka, ktorá ma skutočne hlavu a pätu. Budeme sa musieť naučiť korčuľovať. V minulých dieloch v niektorých prípadoch pripomínali hráči skôr nadpozemské bytosti, pretože dokázali na korčuliach kúsky, ktoré by reálne zrejme možné neboli. Tentoraz je pohyb na ľade vyriešený úplne elegantne a hoci si naň budeme musieť zrejme chvíľu zvykať, pretože hráč nezmení smer pohybu okamžite, veľmi nás to potešilo. Absenciu tlačidla na rýchle korčuľovanie vítame, všetko totiž bude záležať na spôsobe pohybu analógovou páčkou. Jemným pohybom bude hráč korčuľovať pomaly, rýchlym zatlačením sa snaží zo seba vydať úplne všetko. Ovládanie prešlo obrovskou zmenou a keď sa vám nechce, vystačíte si pri hraní s analógovými páčkami, prípadne si ešte občas klepnete do „LB“ alebo „RT“. Druhý analóg totiž neovláda smer prihrávky alebo strely, ale pohyb hokejky. Spočiatku vám to zrejme bude robiť problémy, ide však o rovnako chytľavý a zábavný princíp ovládania ako v prípade Skate. Pohybom analógu môžete robiť finty, pohodlne strieľate, jednoducho si užívate prácu s pukom nezávisle na vašom pohybe a konečne sme nemali pocit, že hokejka a puk sú vždy automatickou súčasťou hráča, ale všetko je to jemnými nitkami pospájaný celok, ktorý sa môže pri neopatrnej manipulácií rozsypať.

Ak to len čítate, nemusí to znieť až tak výborne, no v tomto prípade platí známe pravidlo, že najlepšie je vychutnať si to na vlastnej koži. Zaručene vás to pohltí a z virtuálneho hokeja budete mať okamžite úplne iný zážitok. Spomínaným triggerom ešte prihrávate, no nemusíte sa tým zaoberať, pretože to ide i prácou s hokejkou, no to chce už skúsenejšieho hráča. Omnoho viac nás zaujali parádičky s pukmi. Po stlačení LB (prípadne L1 na PS3) a určení smeru pravým analógom (čiže tým, ktorým sa bežne ovláda hokejka), si hráč pustil puk do požadovaného smeru, pričom už nebol v jeho moci, no hráč dostal možnosť efektívne sa zbaviť atakujúceho protihráča. Príklad: Útočník sa ocitne sám v súperovom pásme a proti nemu stojí dvojica obrancov. Korčuľuje zo stredu, najprv naznačí hokejkou s pukom pohyb do jedného smeru, následne stačí stlačiť LB, pustiť si puk do opačného smeru (teda k druhému obrancovi), čím sa zbavíte jedného hráča, druhý proti vám vyštartuje, potrebujete si kryť puk (znovu pohyb analógom smerom od hráča), no keďže je náš útočník rýchlejší, pretože bol v pohybe, prekorčuľoval súpera. Je pred bránkou. Análog doľava, doprava, rýchlo dopredu a gól. Popis znie sucho, no keď sa táto akcia odohrá behom 3-4 sekúnd a vy zistíte, že toto ste vytvorili vy, dostane hrateľnosť úplne nový rozmer.

video //www.sme.sk/vp/664/

Umelá inteligencia protivníka prešla výraznou zmenou, agresívna hra ustúpila do pozadia a v centre záujmu sa stalo bránenie telom či vykrývanie dôležitého priestoru pozičnou hrou. Ak hráč narazí do niečoho, automaticky už nebude pripomínať tank a po náraze je i on spomalený, neschopný vziať puk pod vlastnú hokejku. Preto sa i súper snaží brániť zónovo, vypichávať puky, vytláčať hráča do rohov klziska, nepustiť ho k strele, inteligentne zdvojuje (!!!) a faulov z jeho strany je skutočne málo. Je to príjemné a hlavne hokejové zistenie. Stále však pôjde o hru určenú i pre nováčikov. Už len preto, že tréning je neskutočne zábavný a na rozdiel od minulých dielov by sme neváhali stráviť v ňom dlhé hodiny.

Tréning je špecifický tým, že si zvolíte počet hráčov a cvičíte. Nič moc, lenže nové ovládanie vám umožňuje robiť pohyby podľa vašej fantázie a akákoľvek situácia na ľade sa nemusí opakovať, pretože spravíte väčšiu kľučku, spravíte niečo iné s hokejkou a... a čo tak si nacvičiť nejaké tie signály? Jasné, to by sa dalo aj praxou v zápasoch, lenže EA Sports nám prinášajú, podľa nás absolútne božskú funkciu Create a Play. Určite si spomínate na rozoberanie rozličných situácií v priamych prenosoch, kedy cez prestávky kreslili znalci špeciálnou ceruzkou taktické pohyby hráčov, ich chyby a úmysly. A o tom je táto novinka. V tréningovom móde si napríklad zvolíte päticu hráčov, určíte si, ktorým hráčom začnete „kresliť“ svoju stratégiu, zapojíte viacerých hokejistov, svoju taktiku uložíte. Počas ktorejkoľvek hry s vašim mužstvom (s ktorým ste situáciu nacvičili) totiž môžete spustiť vami vytvorený strategický kolotoč, pričom o všetko sa postará umelá inteligencia. Dáme si príklad, pretože to môže vyznieť mierne nezrozumiteľne. Prvý hráč sa s pukom presúva za bránkou. Zatiaľ čo vykonáva tento pohyb, dáme povel obrancovi, nech sa začne presúvať medzi kruhy. Ak sa tak deje, zároveň sa útočník (z tej strany, odkiaľ korčuľuje prvý hráč za bránou) presúva čo najbližšie k bráne, aby doklepol puk. Jednoduché, primitívne. Keď si spustíte túto akciu v tréningu, vidíte ako sa dáva kolotoč do pohybu a behom niekoľkých sekúnd sa umelá inteligencia už postará o nahrávku na obrancu, korčuľujúcemu strelcovi, ktorý puk len doklepne do brány. Nie vždy to funguje, hráči nie sú neomylní. Vyvolanie v zápase je jednoduché, pretože ak sa ocitnete na mieste, odkiaľ začínal prvý hráč, objaví sa na ľadovej ploche zelený kruh, musíte sa vydať po zvolenej (=nakreslenej) trase, okamžite sa objavia čiary s dráhami ostatných hokejistov zapojených do akcie a ak sa vám podarí tento pohyb zvládnuť, AI sa už postará o ostatné. A gól z takejto akcie skutočne poteší. Alebo si chcete vytvoriť len klasickú rotáciu v trojici? Nie je problém a hlavne to vyzerá prirodzene a editácia je pomerne jednoduchá!

Áno, sme týmito novinkami nadšení, pretože ide konečne o výrazný krok smerom vpred. Nie je to však úplne všetko. Nebudeme si klamať, vytvorenie vlastného hráča nás vždy zaujalo, veď dať sa do útoku medzi hviezdy NHL nie je nikdy zlá skúsenosť. Tentoraz je však editor (nielen hráča, ale aj tímu) komplexný tak, že sa bojíme toho, aby sme prvé hodiny nestrávili práve v ňom a na samotnú hru sa... Rôzne podoby tvárí, očí, vlasov, monokle, pehy, jazvy... obrovské množstvo kombinácií, no nás najviac zaujal iný aspekt. Výber a úprava hokejky a korčúľ. Je ich tu mnoho druhov od rôznych výrobcov, no napríklad zakrivením čepele hokejky si nastavujete presnosť a rýchlosť strely, či jej držaním samotné ovládanie. A ono to skutočne funguje, mali sme možnosť to vidieť, keď sme nevhodnou hokejkou dostali do rúk nemehlo, ktoré z niekoľkých metrov najprv netrafilo bránku a po nastavení vhodných parametrov vymietol z rohu brány pavučiny. Nastavenie korčúľ sa môže zdať ako zanedbateľná položka, ale obrovské rozdiely medzi akceleráciou, ovládaním a rýchlosťou nás presvedčili o tom, že to až tak jednoduché nebude. Aby sme nezabudli, krikľavo zeleno-ružové dresy sú naše farby.

Čo nás ku koncu prezentácie prekvapilo a v priebehu hrania dorazilo (v kladnom zmysle slova) je možnosť ovládať brankára. Kamera sa prepne do 3rd person pohľadu a chytáte. Všetko to je neskutočne rýchle ako v skutočnej hre a možno pochopíte, prečo padajú góly do tej malej bránky, veď často puk ani neregistrujete a len sa hodíte do očakávaného smeru letu. Je to však ohromný zážitok a veľmi rozmýšľame, že si pár sezón miesto normálneho hrania odkrútime práve v bránkovisku. Síce je trochu nemotorné, že ak sa hra presunie na súperovu polovicu, môžete iba sledovať hráčov ovládaných AI a do boja nezasahujete, no za tú neskutočnú hrateľnosť to stojí! A viete čo je najlepšie? Na prezentácii jeden z českých novinárov odvolal brankára, čiže vyštartoval na striedačku a miesto neho naskočil na ľad šiesty hráč, ktorého ste ovládali práve z kamery umiestenej za plecami tohto hráča. Je to o niečom úplne inom a keď si hráč nakorčuľoval pred bránu, vypýtal si puk a strelil gól, dokážete si predstaviť tú eufóriu a erupciu radosti. Vlastne možno ani nie, ale skúste si to spojiť s poslednými sekundami zápasu, keby ste týmto spôsobom odvrátili nepriaznivý stav. Navyše v tom momente aj Dean Richards stratil všetky zábrany, vyskočil a tešil sa s novinárom. Skrátene? Je to chytľavé.