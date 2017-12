Obedná pauza: nenarazte

Dnešná oddychová rubrika bude patriť lietaniu, preto by ju ľudia so slabším žalúdkom mali absolvovať ešte pred obedom. V hre Copter budete totiž (nečakane) ovládať helikoptéru.

17. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Dnešná oddychová rubrika bude patriť lietaniu, preto by ju ľudia so slabším žalúdkom mali absolvovať ešte pred obedom. V hre Copter budete totiž (nečakane) ovládať helikoptéru.

Dôležitú misiu, ergo samotnú zámienku na vzlietnutie tvorcovia ponechali na vašu fantáziu. Vašou jedinou skutočnou úlohou bude nevyvolať kolíziu s neustále sa zužujúcimi okrajmi obrazovky a ani s prekážkami voľne a náhodne umiestnenými vo vyčlenenom vzdušnom priestore... Čo je len zložito povedané: čo najdlhšie nenabúrajte do ničoho zeleného! A keď trhnete svoj osobný rekord, pokojne sa oň s nami podeľte v diskusiách.

Ovládanie:

Ovládanie Copter je skutočne príjemne jednoduché. Výšku naberáte stláčaním ľavého tlačidla na myši. Na to, aby ste klesali, nemusíte stláčať nič, pretože to vaša helikoptéra viac ako ochotne robí sama od seba. Celý princíp tkvie teda v tom, že musíte v správnych momentoch ťukať či neťukať na jediné tlačidlo. Primitívne, zábavné! Šťastný let.



Poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú? Napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.