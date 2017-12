Duálne Blu-ray/HD-DVD disky zatiaľ nebudú

Spotrebitelia duálne disky nechcú. Také sú zistenia filmových štúdií Warner, ktoré na veľtrhu CES ohlásili, že chcú na pulty predajní vstúpiť s hybridnými médiami. Tie mali na jednej strane ponúkať film v Blu-ray formáte a na druhej vo formáte HD-DVD. Fir

17. sep 2007 o 10:30 (mag)

ma od svojich plánov upustila.

I keď spotrebitelia duálny formát na strane prehrávačov a optických mechaník vítajú, rovnaký krok pôsobí na strane nosičov nedôveryhodne. „Bolo by komplikované presadiť naše plány na trhu, ak by sme boli jediným hráčom“ – objasňuje situáciu vedenie spoločnosti. Pre výrobcov digitálneho obsahu by to znamenalo i kus práce navyše. Interaktivita je na oboch platformách riešená odlišne.

Čím sa obe platformy líšia? Formát HD-DVD sa snaží vychádzať z predchádzajúcej platformy DVD. Dáta sú zapisované 0,6 mm pod povrchom disku pomocou modrého lasera. Na jednu vrstvu je možné zapísať 15 gigabajtov dát, najnovší formát umožňuje do troch vrstiev vtesnať 51 GB údajov. Interaktivitu zabezpečuje skriptovací jazyk.

Formát Blu-ray zapisuje dáta 0,1 mm pod tvrdený povrch disku a na jednej vrstve obsiahne s použitím modrého lasera 25 gigabajtov dát, pričom dáta je možné zapisovať dvojvrstvovo. Interaktivitu zabezpečuje Java.