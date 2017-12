Šéf futsalového klubu Grendár poslal z Baku 1500 esemesiek

17. sep 2007 o 10:01 TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenskí mobilní operátori sa vytešujú z toho, ako pošlú najbližšiu faktúru Martinovi Grendárovi, prezidentovi futsalového klubu Slov-matic FOFO Bratislava.

Zanietený funkcionár fungoval na turnaji UEFA Futsal Cup-u v Baku ako prominentný člen výpravy úradujúceho slovenského majstra, častejšie si však musel pripadať ako informačná linka. Počas šesťdňového "pobytu" v Azerbajdžane odišlo z jeho mobilu neuveriteľných 1500 esemesiek. Rozposielal ich členom zväzu a iným nadšencom, ktorí zostali doma a chceli mať online spojenie s dianím na turnaji.

"Po skončení turnaja sme ešte deň strávili v Baku na tamojšej súkromnej pláži. Užívali sme si to, prezident všetkým zaplatil obed a po ňom to prišlo. Vytiahol z vrecka mobil a každý si musel tipnúť, koľko esemesiek spolu poslal...," začal rozprávanie brankár Slov-maticu Mário Gašparovič a prezradil aj meno úspešného tipéra: "Najbližšie bol Peťo Haľko, no k presnému číslu mu chýbalo poriadne veľa. Viacerí sme si mysleli, že tých esemesiek bolo okolo tristo, cifra 1500 nás zaskočila," smial sa Gašparovič.