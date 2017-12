Americké rebríčky v auguste

1. Madden NFL 08 (Xbox 360) -- 896.6 tisíc (novinka)

2. Madden NFL 08 (PS2) -- 643.6 tisíc (novinka)

3. BioShock (Xbox 360) -- 490.9 tisíc (novinka)

4. Madden NFL 08 (PS3) -- 336.2 tisíc (novinka)

5. Wii Play/ w remote (Wii) -- 256.8 tisíc

6. Metroid Prime 3: Corruption (Wii) -- 218.1 tisíc (novinka)

7. Mario Strikers Charged (Wii) -- 147.4 tisíc

8. Guitar Hero 2 w/guitar (PS2) -- 145.4 tisíc

9. Mario Party 8 (Wii) -- 138.3 tisíc

10. Guitar Hero Encore: Rocks the 80s (PS2) -- 127.1 tisíc

11. Madden NFL 08 (Xbox) (novinka)

12. Madden NFL 08 (Wii) (novinka)

13. Brain Age 2: More Training in Minutes a Day (DS) (novinka)

14. Two Worlds (Xbox 360) (novinka)

15. Pokémon Diamond (DS)

16. High School Musical: Making the Cut (DS) (novinka)

17. Guitar Hero 2 w/guitar (360)

18. Madden NFL 08 (PSP) (novinka)

19. Pokémon Pearl (DS)

20. Tiger Woods PGA Tour 08 (Xbox 360) (novinka)