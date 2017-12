Brutálny Manhunt 2 vydaný s menšou cenzúrou

15. sep 2007 o 12:16 Ján Kordoš

Nech tomu je akokoľvek, viacero brutálnych zákrokov ostalo v hre pre PS2, Wii a PSP, pre ktoré sa hra pripravuje a definitívne dorazí do obchodov 30.októbra tohto roku. Ak sa napríklad neviete dostať cez zamknuté dvere, ktoré stráži domáci a po pozretí do kukátka vás nepustí, pretože vás nepozná, nie je nič jednoduchšie ako odrezať hlavu jeho kamarátovi a „predstaviť sa ako známy“. Mnoho krvavých zabití tak zostalo pri starom, no bola obmedzená práve možnosť získavania špeciálneho ocenenia po brutálnych zákrokoch, ktoré pre hráča samotného strácajú význam. Akokoľvek môžeme pre samotným zahraním nazývať Manhunt 2 simulátorom zabíjania, nenecháme sa predčasne uniesť vášňami, pretože rovnako ako sú napríklad na filmovej scéne snímky, ktoré nie sú určené pre slabší žalúdok, podobne je to i s herným priemyslom. Sme skutočne zvedaví ako to napokon dopadne, u nás je distribútorom spoločnosť Cenega a ak ste nezaregistrovali problematiku spomínanú v úvode textu, pridávame vám odkaz na vysvetľujúci článok.

Zdroj: IGN