Google má záujem o zábery z Mesiaca

Internetový gigant Google ponúkol v prepočte približne 750 miliónov slovenských korún spoločnostiam, ktoré namontujú kameru na lunárne sondy a dodajú kvalitné obrázky z Mesiaca vo vysokom rozlíšení.

15. sep 2007 o 10:15 (sita)

Spoločnosť Google spustila stránku Google Moon, ktorá obsahuje čiastočnú mapu povrchu Mesiaca na miestach, kde pristáli predchádzajúce lunárne misie. Mapu zhotovili na základe dokumentačných fotografií.

Google ponúka hlavnú cenu v prepočte zhruba 500 miliónov slovenských korún výhercovi, ktorý dodá dáta z lunárneho vozidla, schopného samostatného pohybu. Druhá päťmiliónová cena (približne 125 miliónov slovenských korún) je určená spoločnosti, ktorá požadované dáta získa zo stacionárneho lunárneho zariadenia.

Bonus vo výške ďalších päť miliónov USD dostane spoločnosť, ktorej robotické vozidlo objaví ľad či vodu, precestuje viac než 5 kilometrov po mesačnom povrchu alebo nafotí pozostatky vesmírnych plavidiel z predchádzajúcich misií. Google ponúka tieto ceny do 31. decembra roku 2012.

"Je to už veľa desaťročí, odkedy sme naposledy pristáli na povrchu Mesiaca. A môže trvať ďalších šesť až osem rokov, kým sa to podarí niektorej z národných agentúr. Dúfame, že týmto projektom podporíme rozvoj novej éry komerčného prieskumu a rozvoja," uvádza spoločnosť Google vo svojom vyhlásení. Cieľom projektu je umožniť, aby sa do prieskumu Mesiaca mohli zapojiť aj súkromné spoločnosti.

Tie by mohli konštruovať jednoduchšie vesmírne sondy než veľké národné agentúry, medzi aké patrí napr. americký Úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Ten plánuje ďalšie pristátie na Mesiaci v roku 2020. O rozvoj komerčného vesmírneho cestovania prejavili záujem i spoluzakladateľ koncernu Microsoft Paul Allen či šéf spoločnosti Virgin Richard Branson.