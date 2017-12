Tipy na víkendové surfovanie

Hľadanie pravdy vo svete UFO, meranie postrehu, vedecké pokusy a výlet do sveta umenia. Umožníme vám cestovať do minulosti, naučíme vás rýchlo vyhľadávať obrázky, ponoríme vás do sveta chaosu a ponúkneme vám relax a skryté pravdy. Také sú tipy na surfovan

15. sep 2007 o 0:00 (mg)

ie pre tento víkend.

Zmerajte si svoj postreh

Dokážu sa vaše oči a ruky zosynchronizovať tak, aby v zlomku sekundy zareagovali na podnety? Zmerajte si svoj postreh pomocou počítača. Test na stránke http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/reaction_version5.swf preverí váš potenciál. Vašou úlohou je uspať ovcu v momente, keď sa rozhodne prebehnúť cez obrazovku. Aké je vaše skóre?

Spravte si v obývačke vedecké laboratórium

Ak neviete čo s voľným časom a radi experimentujete, možno vás osloví server http://scitoys.com/, ktorý ponúka zábavu s vecami, ktoré nájdete vo svojej domácnosti. Jednoduché projekty vám odhalia fyzikálne zákonitosti a s minimálnym rozpočtom vám umožnia rozhýbať veci okolo vás, alebo odhaliť tajomstvá svetelného spektra.

Máte výtvarný talent?

Zoberte do ruky štetce a vedierko s farbou, aby ste vytvorili umelecké dielo bez toho, aby ste sa zamazali. Na serveri http://artpad.art.com/artpad/painter/ nájdete virtuálny svet, ktorý môže prebudiť vašu tvorivosť. Výhodou je, že nechýba ani galéria diel ostatných internetistov, ktorá vám prostredníctvom animácií ukáže, ako sa dopracovali k hotovým dielam.

Zorientujte sa v chaose

Precvičte si svoje oči a um. Vašou úlohou je rozpútať čo najbúrlivejšiu reťazovú reakciu rotovaním oblúkov. Čím väčšiu lavínu spustíte, tým väčšie skóre dosiahnite. Nezabudnite na to najdôležitejšie – úspech sa skrýva v organizovanom chaose a nie v úhľadných štruktúrach oblúkov. Kratochvíľu nájdete na stránke http://www.vivalagames.com/play/reactioneffect/fullscreen.php.

Relaxujte pri zvukoch prírody

Rozlúčte sa so stresom, napätím a nervozitou. Nechajte do vašich uší vnikať upokojujúce zvuky a tóny, ktoré si sami zmixujete na stránke http://www.soundsleeping.com/. Ak online službu skombinujete s automatickým vypnutím počítača, harmóniu zvukov môžete využiť i na zaspávanie. Zapáčilo sa vám to? Potom pripojte k slúchadlovému výstupu svoj MP3 prehrávač a uložte si kolekciu zvukov do vrecka.

Hľadaj v citátoch múdrosti a zábavu

Pre niekoho sú citáty inšpiráciou pre hľadanie zrniek múdrosti, iní v nich hľadajú zábavu, nevedomosť, či postrehy skrývajúce sa medzi slovami. Na serveri http://sk.wikiquote.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka nájdete nielen perly našich politikov, ale aj citáty z umeleckých diel či filmových trhákov.

Cestujte v čase

Vráťte sa v čase do dôb minulých a nájdite na fotografiách to, čo zmizlo z nášho výhľadu. Bohatá a prehľadne členená kolekcia snímok na http://www.yesterdays.sk/index.php ponúka priestor nielen pre melancholickú nostalgiu, ale aj pre zamyslenie. Pamätáte sa ešte na to, ako vyzeralo vaše rodné mesto pred desiatkami rokov?

Oprášte ruštinu

Ak ste na azbuku a ruštinu nezanevreli, môžete si oprášiť svoje pavučinami ovinuté vedomosti na stránke http://www.slovnik.org/index_sk.html. Slovník vám pomôže obnoviť slovnú zásobu a doplnkové materiály vás opäť uvedú do obrazu. Raz je to už tak – koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.

Mystéria menom „UFO“

Možno je to iba bujná fantázia, možno skutočne existujú. Server http://ufo.jack.sk mapuje textami, fotografiami a videami dianie „ufoscény“ a ponúka rozhľad v tejto tajomnej a neraz neprehľadnej disciplíne. Je to iba fantazmagória, alebo je za sústredenými informáciami a faktami toho viac?

Rýchly vyhľadávač obrázkov

Vyhľadávanie obrázkov je dnes samozrejmosťou, populárne služby sú však neraz pomalšie a presýtené „odpadkami“ viac, ako by sme očakávali. Server http://www.picsearch.sk/ ponúka nielen svižnosť, ale veľmi konkrétne výsledky pri vkladaní kľúčových slov.