Čína má svoj vlastný HD formát nosičov

Ak sa vám pri pohľade na skratky BD a HD-DVD točí z neutíchajúcej rivality hlava, mali by ste vedieť, že svetlo sveta uzrel ďalší štandard. Čína uspela v ratifikácii nového formátu CH-DVD, ktorý má na lokálnom trhu (vraj) ochrániť digitálny obsah pred kop

14. sep 2007 o 11:01 (mg)

írovaním.

Formát CH-DVD vychádza zo špecifikácií HD-DVD a zachováva obojsmernú kompatibilitu. Znamená to, že čínske nosiče bude možné prehrať v európskych a amerických prehrávačoch, rovnako by mali fungovať svetové tituly na prehrávačoch v Číne. Oba formáty by mali podporovať v plnom rozsahu rozšírenú interaktivitu.

Nejde o prvý prípad, kedy si Čína presadila pre optické nosiče svoj vlastný formát. Hybnou silou bola vždy snaha minimalizovať náklady na licenčné poplatky za používanie formátov. Či nový formát ovplyvní rivalitu formátov Blu-ray a HD-DVD, nie je úplne zrejmé. Je však pravdepodobné že čínsky formát dianie vo zvyšku sveta nezasiahne. Jazyková bariéra je dostatočnou brzdou prestupu na trhoch.