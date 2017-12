Project Sylpheed - japonský výlet do vesmíru nedopadol dobre

Square Enix. Akčný vesmírny simulátor. Typicky japonské spracovenie plné rôznrodých efektov. Príbeh s manga postavičkami v hlavných úlohách. Áno, to všetko nás čaká, nič z toho neminie, a hoci to znie ako výborný sen, poďte sa pozrieť, prečo sa z Project Sylpheed vlastne stala nočná mora.

Málokedy sa stáva, že väčšinu skutočne závažných chýb dokážeme s kľudným svedomím prehliadať, ale pri jednej, ktorá nám dokonale podrazí nohy, si zrazu začneme všímať všetky nezrovnalosti. A pohár trpezlivosti pretečie. V prvom rade, Project Sylpheed nie je vyslovene zlou hrou, dostatočnú porciu zábavy si pri nej určite užijete, niekedy sa dokonca nebudete vedieť od hrania odtrhnúť, no potom to príde a znechutene vypínate hru. Poďme však od začiatku. Keďže je Square Enix japonskou firmou, určite nikomu nebude pripadať divné, že sa to japonskými postavičkami v priliehavých kombinézach, s divnými vlasmi a nežným pohlavým s dobre vyvinutým hrudníkom v hre len tak hemží. Píše sa rok 2632 (hoci by sa nič nestalo, keby sme niektoré čísla v tomto roku poprehadzovali) a zoskupenie rebelov ADAN napadlo Terran Central Government, čo je ekvivalent obrovského pozemského impéria. Podobné veci sa nerobia, no postupom času zistíte, že nedávnemu útoku predchádzalo niečo z minulosti. To však nie je dôležité, hlavnými protagonistami sú tri postavy: Katana, Ellen a Margras. Ten prvý je hráčom ovládaná postava, typický hrdina: menší postavou, veľký charakterom a srdcom. Ellen je uvrieskaná pilotka, teda aspoň nám začala liezť viac než na city, ale to môžeme pripísať japonským tvorcom. A Margras je rebel, ktorý bol veľký kamarát s vyššie uvedenou dvojicou, no pozemská armáda ho zbavila všetkých právomocí a odviezla preč z akadémie pre nádejných pilotov. Dlho o sebe traja nerozluční kamaráti nepočuli, až znenazdajky vzplanul spomínaný konflikt a proti Katanovi a Ellen stojí v čele obávanej letky ADANu práve Margras.

Príbeh za všetky drobné. Snaha rozprávať zápletku o vzťahoch je tak zúfalo obmedzená, bez akéhokoľvek záchvevu radosti či hnevu, jednoducho bez života, až sa nám nechce veriť, že za týmto projektom stojí Square Enix, uznávaný to tvorca epických RPG. Lenže Project Sylpheed je akčný vesmírny simulátor. Takže tu máme vesmírnu loď, na ktorú vešiame nové a nové zbrane. Tie si však potrebujeme najprv vyskúmať a výskum niečo stojí. Peniažky si zarobíme úspešným zostreľovaním nepriateľov v lineárnych misiách. Výber munície a zbraní je len na vás, pričom platí, že postupne zlepšujúce sa vlastnosti zbraní stúpajú s počtom nutných operácií, ktoré na vás v úrovni čakajú. Väčšinou ide o to, aby ste niekoho/niečo zostrelili a vaša materská loď musí zostať celá. Všetko to je navyše limitované časovým intervalom, dokedy musíte všetko stíhať. Nejedno oko staršieho hráča pri tomto popise nemuselo ostať suché, veď spomienky na staršiu sériu Wing Commander alebo X-Wing (či spomeňme na ďalších padlých a zabudnutých ako I-War, Darklight a zopár ďalších, obchodné simulátory nerátajúc!) je ešte stále hlboko zaborená v našich srdciach. Lenže ono to v Project Sylpheed vôbec nefunguje tak ako by malo. Nemali sme ten pocit, že lietame vo vesmíre, likvidujeme nepriateľov, že sme jednoducho tam. Poďme sa pozrieť, prečo je tomu tak.

GRAFIKA 7 / 10

Nebudeme sa hrať na zúfalcov: grafické spracovanie vyzerá skutočne vynikajúco. V istých chvíľach komixovo, v istých príliš umelo, ale keď zazriete na obrazovke niekoľko desiatok vystrelených rakiet, čiary za motormi vesmírnych plavidiel, do toho výbuchy, skutočne získate dojem, že sa zúčastňujete niečoho väčšieho. Len si treba dať veľký pozor na to, že všetko je vlastne maľované japonským štetcom a ten nikdy nedáva veľký dôraz na reálne stvárnenie a všetko akoby nadľahčuje. Ak vám tento grafický štýl nevadí, určite nebudete minimálne dizajnom sklamaní, veď napríklad niektoré zbrane pripevnené na vašu loď sú veľkosťou porovnateľné s plavidlom! Ale to už je bežný jav, na ktorý si musíme jednoducho zvyknúť. Po čase však začnete vidieť prázdnotu vesmíru, ktorá býva často v európskych a amerických hrách skrývaná pod rôzne hmloviny alebo nádherné úkazy planét, hviezd alebo galaxií na pozadí. Tu je všetko voľné a nabúrať môžete maximálne tak do nepriateľskej lode. Vo väčšine misií natrafíte aj na nepriateľské kolosy, na ktorých zničenie nestačia dva-tri nálety, ale ich gigantickosť bola pre nás zmenšovaná práve japonským dizajnom lodí. Omnoho prirodzenejšie nám pripadá starý a ošúchaný štýl typu Battlestar Galactica.

Keď sa spamätáte s prvotného grafického nadšenia – po prvýkrát bude určite každý prekvapený, čo všetko sa na obrazovke hýbe – začnete tápať a strácať sa v mase farebných čiar. Áno, je to štipku neprehľadné. Síce sa môžete od hlavného zápolenia vzdialiť, ale misia je v týchto prípadoch nenávratne stratená, preto sa často pozeráte na bláznivé farebné divadlo zložené z takmer celého spektra farieb. To je na jednu stranu príjemné len tak na pohľad, horšie na videnie toho, čo je práve dôležité. Medzi misiami často natrafíte na skvostné animácie, ktoré sú typicky japonsky precízne, avšak nejakým záhadným spôsobom nás okúzlili len tým, ako dobre vyzerajú. Anime štýl snímania je síce prispôsobený západnému spôsobu, no i tak je vidieť, že stačilo by len trochu a pohyb by bol skokový a všetko by blikalo. Pozerá sa však na to dobre, avšak žiadnu hlbokú myšlienku nečakajte.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie si vyžiada svoj čas na zvládnutie všetkých možností, no ak poctivo nevynecháte tréning, nemáte sa čoho báť a naučíte sa nielen základné fukncie, ale i špeciálne manévre, využívanie extra schopnosti či dávanie príkazov vlastnej formácii. Všetko to je pomerne originálne zakomponované na gamepad, takže skutočne odporúčame si to všetko najprv poriadne vyskúšať. S HUDom je to v niektorých chvíľach trochu horšie, hlavne ak sa vám v grafickom chaose začne strácať šípka so zameraným nepriateľom. Všetko je to prispôsobené maximálne možnej akčnosti, neprebieha žiadna distribúcia energie do zbraní alebo štítov. Veľa položiek na obrazovke teda ustrážiť nemusíte, možno poteší ukazovateľ vzdialenosti od nepriateľa, kde máte vyznačené, kedy je už protivník na dostrel rakete alebo sekundárnej zbrani.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Spočiatku nadšenie a osmička v hrateľnosti ako vyšitá. Lenže potom prišla prvá nepodarená misia, ktorá sa vzápätí opakovala. Náročnosť je nastavená neskutočne vysoko a vôbec to nie je o tom, že by ste zomierali, to sa nám v priebehu hrania podarilo len párkrát, postačí nám na spočítanie všetkých zabití postačí jedna kompletná horná končatina. Hlavným zabijakom sa totiž ukázal brutálne nastavený časový limit. Musíte toho stíhať hrozne veľa a pokým chcete úlohu splniť a posunúť sa v príbehu ďalej, musíte sa vykašľať na vlastné ciele a stratégie a ísť len po tom plavidle, ktoré musíte dostať alebo sa obšmietať okolo jednej lode. Je to skutočne deprimujúce, hlavne ak musíte stíhať viac činností naraz, prípadne zostreliť X stíhačiek typu Y. Príliš mnoho "musíte" na malom mieste. Ak vám chýbajú dva kúsky do zbierky, dúfate, že sa konečne dostanete na kobylku zostávajúcim a ktovie kde zahrabaným šrotom. A čo je najlepšie, okolo vašej materskej lode zatiaľ krúžia iní nepriatelia, no ich zostreľovaním nič nezlepšíte, musíte nájsť dve zašité stíhačky, ktoré sú tým najdôležitejším cieľom, hoci ostatné lode robia omnoho väčšiu škodu. Je to lineárne, kruté a nelogické. Veď, sakra, vesmír je tak obrovský, že väčšie miesto na vyhranie sa nikde nenájdeme, tak prečo nám Square Enix striktne vymedzil hranice?

Prvé poriadne zaucho určite stačilo mnohým, aby začali premýšľať, či je skutočne Project Sylpheed hrou, po ktorej by mali siahnuť. Môžu, ale počkajte si ešte na podkopnutie kolien. Príbeh stojí za obsah záchodovej misy po narodeninovej party. Nie sme prehnane nároční, ale tak stupídnu zápletku bez akéhokoľvek náznaku emócií sme dlho nevideli. Jednorozmerné charaktery sa ničím nesnažia získať srdce hráča, skôr nútia nakopať ich do miest, ktoré sa v slušnom médiu nekonkretizujú. Áno, do zadku. Umelé hranie je tak lineárnym určením smerovania v misiách neskutočne nepríjemnou kombináciou, proti ktorej sa veľmi ťažko bojuje. Do hrania sa začne vkrádať nuda a nervozita, pričom na dvere klopú naraz a ani nečakajú na otvorenie a rovno dvere vykopnú z pántov, sadnú si vedľa vás, ponúknu sa chipsami, nalejú si minerálku (alebo čo máte teraz na stole), poriadne si odgrgnú a už sa cítia ako doma. Tupé, umelé zostreľovanie desiatok až stoviek vesmírnych lodí je bez vaty okolo na figu.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje. Ďakujeme.

ZVUKY 4 / 10

Je to japonské, typicky japonské. Vesmírne lode robia to svoje klasické vžúúúúm, lasery pic-pic-pic a rakety všiiiooouu. Dosť bolo infantilností, vo vesmíre by predsa nemalo byť nič počuť a keď už, tak nie tieto automatové pazvuky. Dabing je – ak ste to ešte nepostrehli – japonský. Ellen má ten typická škrekľavý hlas 10-ročnej školáčky, hlavný hrdina má pre zmenu 12 rokov a hrá sa na hrdinu, prihovára sa naučenými frázami, snaží sa tváriť drsne, ale... ale tri bodky. A Margras znie na 16-ročného neo-punkera, hovorí potichu a chladne. Odmerane. A? Znie to príliš japonsky, príliš exoticky a našinec si to zrejme neobľúbi.

HUDBA 4 / 10

V niektorých momentoch sme skutočne radi, že doba do noci znejúcich kolotočárskych pesničiek pre nás definitívne skončila využívaním plastových okien. Nemusíme si ich pripomínať v hrách, kde melódie znejú akoby s klasických arkád s malou vesmírnou raketou spred 20 rokov. Project Sylpheed tak skutočne znie a snaží sa tým navodiť agresívnu a rýchlu náladu, nedarí sa však ani jedno. Uznanie pre pamätníkov, hra Sylpheed vyšla približne pred 20 rokmi.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Sociálne zmýšľajúcu vládu na vás, Square Enix! Takže si to zhrnieme. Project Sylpheed je zmrzačená hlúpymi časovými limitmi, ktoré nikdy nestihnete dosiahnuť na prvý pokus. Ani na druhý a tretí je taktiež otázny. Misie sa ukladajú len na začiatku (prípadne konci, záleží to len na vás), no sú zložené z viacerých úloh, takže jednoduchý let sa môže zvrhnúť v peklo. Najhoršie je, že ak z hry nahnevaní odídete, nezapočítajú sa vám checkpointy na začiatku úlohy, ale musíte sa vrhnúť do víru akcie od manuálne uloženej pozície. Príjemné je aspoň to, že sa hra ukladá v priebehu úrovne a po skone a vašom odhodlaní pokračovať nemusíte vždy začínať od úplného začiatku, ale si zopakujete len posledných 10-15 minút. Skutočne netušíme, čo si máme myslieť o funkcii preskakovania nezvládnutých častí misie po 3 pokusoch, kedy vás hra pustí ďalej. Nie sme až tak zúfalí, aby sme túto možno čo i len raz skúsili, jednak môžete prísť o medaile (archievmenty) a finančnú odmenu (nové zbrane). Aby to bolo všetko ešte úkladnejšie zmrzačené, Project Sylpheed je vlastne krátka hra. Ak si vezmeme čistý herný čas, ono skutočne stačí len niekoľko hodín, pričom aj pri najväčšom flákaní to bude šestka a to sme ovládali hru nohami. Lenže opakovaní bude toľko, že výsledný čas sa natiahne na dvoj až trojnásobok, avšak to potom už nie je zábava, ale čistý masochizmus. Príbeh bez akéhokoľvek vývoja tak znenazdajky vyvrcholí a človek potom pozerá na skutočne odfláknutý projekt. Project Sylpheed.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,9 / 10

Síce sme napokon zvolili pomerne vysoké hodnotenie, hlavne ak sa pozriete na čísla pri jednotlivých položkách, avšak nedalo nám to. Koľko je akčných vesmírnych strieľačiek? A dokonca konzolových? Veľmi málo, neskutočne málo a nám tento svet chýba. Časy vynikajúceho Wing Commandera sú dávno preč a hoci ho Project Sylpheed nenahradí, aspoň na chvíľu nám pripomenul, ako nám bolo vtedy dobre. Project Sylpheed je typicky japonská hra, ktorá v našich krajoch nebude trhať rebríčky predaja, ale čo robiť, keď nás nikto nechce vystreliť do vesmíru?

P.S. Áno, čakať na Battlestar Galactica na XBLA.