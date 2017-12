Veľký čínsky firewall je deravejší než si mnohí mysleli

Veľký čínsky firewall, ktorý má obyvateľom zabrániť vidieť "nevhodné" internetové stránky, je omnoho deravejší než si mnohí mysleli. Vyplýva to z novej štúdie amerických výskumníkov z univerzity UC Davis a University of New Mexico, ktorí pracovali mimo úz

13. sep 2007 o 10:39 (sita)

emia ázijskej veľmoci. Firewall bol pritom najmenej efektívny, keď bolo online mnoho ľudí. Podľa prieskumu zverejnenom aj na internetových stránkach spoločnosti BBC, myšlienka firewallu bola často efektívnejšia než technológia pri pesimistických rozhovoroch o zakázanom obsahu. Pri výskume použil Earl Barr spolu so svojimi kolegami systém fungovania čínskeho firewallu, aby tak prešetrili jeho efektivitu. Na rozdiel od iných krajín, čínske úrady internetové stránky pojednávajúce o zakázaných témach ako masaker na pekinskom námestí Nebeského pokoja iba jednoducho neblokujú. Namiesto toho, dáta "tečúce" cez určité sekcie siete sleduje špeciálna technológia a hľadá v nich zakázané slová alebo adresy. Keď filtrovací systém "zbadá" zakázaný výraz, danému serveru a počítaču pošle inštrukcie na zastavenie toku.