Marťanská odysea pokračuje

Spirit a Opportunity sú dve robotické vozidlá NASA, ktoré sa prechádzajú po Marse už od januára roku 2004. Pôvodne tu mali pracovať tri mesiace, ich úspešnú misiu však niekoľkokrát predĺžili. Tieto nezdolné šesťkolesové laboratóriá prežívali od konca jú

13. sep 2007 o 0:00

Spirit šplhá na vulkanickú vyvýšeninu Home Plate, odkiaľ vidno kráter Gusev, miesto pristátia Spiritu. Opportunity zasa začal 11. septembra zostupovať do takmer kilometer širokého a 60 metrov hlbokého krátera Victoria.

Už pred rokom stál Opportunity na okraji tohto krátera, ktorý jeden z pracovníkov NASA prirovnal k Veľkému kaňonu na Zemi. Zostup sa však musel stále odkladať. Rover aspoň poslal na Zem zopár unikátnych záberov z okraja krátera, na ktorých vidno rôzne vrstvy hornín.

Nezdolné dvojičky

Uplynulé vyše dvojmesačné obdobie veľkých prachových búrok takmer pochovalo nádeje na ďalší bezprostredný prieskum Marsu. Obe vozidlá žijú zo slnečných lúčov a tých bolo veru pramálo. Pracovníci NASA preto pod stmavnutou oblohou obe vozidlá uviedli do "zimného spánku", aby spotrebovali iba minimum energie. Spirit aj Opportunity sa však už zobudili. Okrem pozemských špecialistov im v tom pomohol najmä silný vietor, ktorý očistil solárne panely a umožnil prísun slnečnej energie.

"Tieto rovery sú veľmi húževnaté. Museli čeliť vetrom plným prachu, nedostatku energie a iným výzvam, ale prežili. Teraz sú opäť tu, aby na Marse urobili ďalší kus priekopníckej práce. Sú úžasné," povedal na adresu nezdolných dvojičiek vedecký pracovník misie Alan Stern.

Cesta do minulosti

Cesta Opportunity do kráteru Victoria na plošine Meridiani sa stane cestou do minulosti Marsu. Možnosť preštudovať rôzne vrstvy hornín je veľmi lákavá. Čím hlbšie rover zostúpi, tým ako keby rýchlejšie kráčal do minulosti. Ak bude schopný poslať svoje rozbory na Zem, umožní to dozvedieť sa o geologickej histórii červenej planéty viac ako doteraz.

Victoria je najväčším kráterom, ktoré doteraz rover "ohmatal". Je asi štyrikrát širší ako Endurance, kde Opportunity strávil v roku 2004 šesť mesiacov, a asi 40-krát širší než Orlí kráter, kde Opportunity 24. januára pristál (oba rovery zostúpili na protiľahlých častiach planéty - Spirit v krátere Gusev 3. januára). Prieskum krátera je geologicky veľmi lákavý, každá takáto misia je však spojená s rizikom. Podľa špecialistov NASA zatiaľ vyzerá všetko relatívne dobre.

Cieľ - svetlé kamene

Opportunity už systematicky preskúmal najlepšie možné cesty do krátera. Jeho prvým cieľom je skupina svetlých kameňov, vzdialená asi trinásť metrov od okraja. Keďže tu je pevný a kamenistý podklad, zostup k nim by nemal byť až taký zložitý. Opportunity sa však napriek tomu bude pohybovať veľmi opatrne a vojde dovnútra iba natoľko, aby pevne stál na všetkých šiestich kolesách. Času je predsa dosť, keď na túto šancu čakal takmer celý rok.

Vedci zo Zeme budú zatiaľ testovať dve kľúčové zariadenia na jeho palube - spektroskop a mikroskopickú kameru. Mohla ich totiž nenávratne poškodiť prachová búrka a v tom prípade by sa postup prác skomplikoval. Aj v tomto prípade však možno s pokojným svedomím povedať, že Spirit a Opportunity sa stali žijúcou kozmickou legendou.

(ač)