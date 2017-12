Digitálnu televíziu na Slovensku poskytujú tri spoločnosti

Na sledovanie televízneho vysielania v digitálnej kvalite má slovenský divák na výber niekoľko možností.

12. sep 2007 o 13:56 TASR

Bratislava. Služby spojené s digitálnou televíziou poskytujú tri spoločnosti.

Celosvetovým trendom sa prispôsobil prevádzkovateľ pevnej telefónnej siete a internetu. Digitálnu televíziu cez vlastnú pevnú sieť poskytuje Slovak Telekom od 29. decembra 2006. Ku koncu augusta je touto službou pokrytých 49 miest a obcí Slovenska, medzi ktoré patrí Bratislava, Žilina, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Trnava, Košice, Poprad, Prešov a Martin. Televízne kanály sú rozdelené tematicky do 10 balíkov, z toho jedenásť patrí do takzvaného základného balíka, ostatné sú rozdelené do šiestich tematických a troch prémiových. Služby od tejto spoločnosti využíva v súčasnosti viac ako 5 000 zákazníkov.

Digitálnu televíziu poskytuje už niekoľko dní aj jeden z mobilných operátorov. Prostredníctvom vlastnej optickej siete šíri televízny signál a internet spoločnosť Orange Slovensko. Zákazník si môže vybrať z troch ponúkaných balíkov, ktoré obsahujú 13, 25, alebo 50 televíznych programov. Hovorca operátora Richard Fides nateraz pre krátkosť času od uvedenia služby nevedel spresniť počet aktívnych užívateľov služby.

Káblovú televíziu pre obyvateľov hlavného mesta SR spustila aj spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA. Nová digitálna televízia umožňuje sledovať vyše 70 televíznych a 18 rozhlasových staníc.

Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Martin Maťašeje, viac ako 40 programov je v slovenskej alebo českej verzii. V Bratislave využíva UPC v súčasnosti 160 000 domácností. Postupne sa bude rozširovať aj do ďalších miest.

Prednosti digitálnej "káblovky" sú v jednoduchosti jej ovládania, prakticky žiadnych nákladoch na zriadenie a množstva doplnkových služieb, ktoré ponúka. Okrem elektronického programového sprievodcu, ktorý obsahuje podrobné informácie o vysielaných programoch, je užívateľom k dispozícií aj digitálna videopožičovňa.