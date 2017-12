Tipy na víkendové surfovanie

Nahliadnite do rôznych kútov sveta, zistite ako pracujú veci a ponorte sa do hudobného štýlu ska. Naučíme vás, ako si vytvoriť pre webovú stránku ikonu, ukážeme vám, kde vytvoriť diskusné fórum, či ako z fotografie vyrobiť plagát na celú stenu. Také sú ti

13. okt 2007 o 0:38 (mg, tu)

py pre víkendové surfovanie.

Nakreslite si ikonu

Ku každému blogu či webovej stránke patrí aj ikona, ktorá sa bude zobrazovať v záhlaví internetového prehliadača. Pre jej vytvorenie nepotrebujete žiadny špeciálny softvér. Služba favicon.cc ponúka nielen prehľadné ovládanie grafického editora, ale aj prístup k ikonám, ktoré vyrobili používatelia tejto služby či možnosť importu obrázkov.

Hudba ska

Máte radi hudobný štýl ska? Potom pri potulkách internetom neprehliadnite stránku www.ska.sk. Autori tu umiestnili informácie o slovenských i o zahraničných kapelách, množstvo voľne stiahnuteľných mp3 súborov a ďalšie užitočné informácie.

Webkamery sveta

Chcete vedieť čo sa deje vo svete? Zaujíma vás, aké oblečenie si zabaliť na zahraničnú pracovnú cestu? Potom neprehliadnite stránku http://www.earthcam.com/mapsearch/, na ktorej je geograficky členený katalóg webkamier z celého sveta. A ak tam náhodou nie je vaša najobľúbenejšia, pokojne ju pridajte do zoznamu.

Vytvorte si diskusné fórum

Radi diskutujete so svojimi priateľmi a nie vždy sa pre skupinový chat stretnete v rovnakom čase na internete? Potom využite služby servera http://9cays.com/ a založte si diskusné fórum. Stačí ak do políčok vo formulári vpíšete názov diskusie, e-mailové adresy svojich priateľov, uvítací text a overovací kód. Server zabezpečí rozposielanie správ na všetky e-mailové adresy vašich priateľov a všetci budú mať prehľad o tom, čo sa deje.

Ako veci pracujú?

Ako funguje práčka, čo sa skrýva v útrobách notebooku a ako je riešená bezpečnosť v automobile? Server http://www.howstuffworks.com/ ponúka odpovede na všetky zvedavé otázky a neraz prezradí viac, ako internetové encyklopédie. Autorom sa na jednom serveri podarilo sústrediť množstvo informácií zo všetkých zákutí každodenného života bez toho, aby ste pre ich pochopenie museli byť odborníkmi.

Vytlačte si plagát

Zapáčila sa vám niektorá z vašich fotografií alebo obrázok z internetu natoľko, že by ste si s ním radi vyzdobili stenu? Internetová služba http://www.blockposters.com/ ponúka jednoduchý spôsob, ako si vyrobiť veľkoformátovú zväčšeninu bez toho, aby ste vedeli pracovať s grafickými softvérmi. Po tom, čo obrázok nahráte na server a určíte veľkosť výtlačku, server vygeneruje PDF súbor veľkoformátovej skladačky, ktorú už stačí i ba vytlačiť a skompletizovať.

Správa z písacieho stroja

Nevýhodou e-mailu je, že príjemca nevie ako vznikal. Nedozvie sa, ako dlho nad ktorou vetou odosielateľ rozmýšľal, čo prepísal, upravil, zmazal, alebo sa jednoducho neodvážil odoslať do sveta. Služba http://www.fuzzmail.org/ ponúka možnosť odoslať správu tak, ako vznikala. Adresátovi zašle internetový odkaz, na ktorom sa správa vytvára tak, akoby vychádzala z elektronického písacieho stroja.

Vysielajte na internete

Ak máte k počítaču pripojenú webkameru, môžete ponúknuť čitateľom svojho blogu alebo svojim priateľom pohľad na to, čo sa deje za vašim počítačom. Video z webkamery je spolu so zvukom odosielané na server bez použitia akéhokoľvek softvéru a vy máte vždy prehľad o tom, koľko ľudí vás sleduje. Je to jednoduché, stačí iba navštíviť stránku http://www.ustream.tv/. Ak nie pre nič iné, tak preto, aby ste videli, aké televízne hviezdy sa rodia na internete.