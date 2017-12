Silent Hill 5 - bizarná šialenosť pokračuje

11. sep 2007 o 18:01 Ján Kordoš

Akonáhle sa objavia prvé správy o prípravách pokračovania úspešnej série, mnohé uši sú nastražené akoby mali hlásiť čísla nejakej lotérie. Na slovné spojenie Silent Hill počúvajú hráči viac než dobre. Štyri hororové dobrodružstvá z japonskej produkcie chytili za srdce každého milovníka strachu. Ako na tom bude piaty diel?

Prvé prekvapenie hneď na úvod. Spoločnosť Konami dáva od piateho dielu ruky prečo čo sa týka vývojárskeho remesla. Nie, že by Silent Hill 5 skončil u niektorých iných japonských pracantov, hororová séria sa presunula rovno do amerických kancelárii štúdia The Collective. Nemusíte si vytrhávať vlasy ani škriabať do krvi tvár, počkajme si radšej všetci spoločne na výsledok, hoci sa už teraz objavili v rôznych diskusiách pomerne odvážne postrehy o tom, ako to tí Američania svojim pchaním zbraní do každej... všade... pokašlú. Istotne, japonskí tvorcovia majú špeciálny cit na vytvorene pôsobivej atmosféry strachu, pričom nemusíte strieľať haldy monštier ani svietiť baterkou v jednej ruke do tmavých rohov a v druhej ruke strieľať vybiehajúce monštrá brokovnicou s odpílenou hlavňou. Hoci Collective zatiaľ veľkú dieru do herného sveta neurobili (Buffy: The Vampyre Slayer alebo Getting Up či Da Vinci Code). Lenže ako sami o sebe prehlasujú, ide o fanúšikov pôvodnej série, ktorí veľmi dobre vedia, čo vlastne dostali do rúk a koľko párov očí sa na nich teraz pozerá a očakáva adekvátny výsledok. Vedia to, no kolená sa im nepodlomili a ako vtipne podotkol hudobný skladateľ pre Silent Hill Akira Yamaoka: „Je to zábavné, pretože s pôvodným Silent Hillom a pokračovaniami sme sa snažili vytvoriť americký horor z japonského pohľadu a teraz je to úplne naopak. Američania sa snažia vytvoriť japonský horor po americky.“

Už teraz veľmi dobre vieme, že sa Silent Hill 5 neobjaví na Playstation 3 a Xbox 360 skôr ako ku koncu budúceho roku. Prvé diely sa objavili pomerne rýchlo po sebe, v priebehu 5 rokov a na ďalší sa zrejme bude čakať až štyri roky. Dôvodom je snaha The Collective vytvoriť úplne iný príbeh, nové miesta, pričom sa budú snažiť vzdať hold filmovému spracovaniu, ktoré sa minulý rok zaradilo medzi najlepšie hororové projekty a podľa vkusu i vystúpilo na trón najlepšieho filmu podľa hry. Neznamená to však, že by sme sa mali začať obávať akéhosi teen hororu, kde budú jačať od prírody (alebo plastického chirurga) dobre obdarené blond slečny a svalovci zomierať každých päť minút. Príbeh bude jednoducho trochu iný, no stále si všetky postavy udržia akýsi tajomný status spätosti so Silent Hillom.

Hlavným hrdinom je mladík Alex, ktorý už ako 22-ročný brázdi vojnové fronty a v zákopoch patrí medzi viac šťastných ako skúsených. So zbraňou sa naučil narábať pomerne dobre, nemá strach pred smrťou a táto mladícka pochabosť mu privodí prvé, nie však veľmi vážne, zranenie. Musí sa presunúť do poľnej nemocnice, kde nachádza aspoň na niekoľko dní pokoj. No ten je relatívny. V jednej nočnej more sa mu zdá, že jeho brat Joshua má veľké problémy a musí mu pomôcť. Okamžite sa normálny svet nemocnice mení na krvavé peklo. Sestričky svojim vzhľadom ani správaním nepripomínajú nič ľudské a šialené vidiny sú až príliš skutočné a zranenia bolestivé, aby to dal Alex za vinu silným liekom. Pôsobivé strašidelné prostredie nechutných vízií bolo vždy silnou stránkou Silent Hillu a tieto šialené pochody za sprievodu bizarných zvukových efektov boli svojské, mali tú správnu atmosféru. A práve toto si uvedomujú v The Collective a pracujú s týmto faktom najlepšie, ako len dokážu.

Po vyslobodení z nepríjemného miesta prichádza Alex domov, do Shepard´s Glen, no doma nachádza len svoju matku v katatonickom stave (jeden z prejavov schizofrénie, pri ktorom chýbajú akékoľvek reakcie na okolité podnety a pacient vyzerá ako duchom neprítomný, nereaguje ani pohybom, vyzerá ako ustrnutý, paralyzovaný). Po svojom otcovi ani bratovi niet žiadnej stopy. Vonku vládne nepríjemná hmla doplnená o popol (videli sme vo filme) a každému je okamžite jasné, že nejakým spôsobom do toho bude zatiahnuté aj mestečko Silent Hill. Sme veľmi radi, že sa do zamotaného klbka nepripletie žiadny politický motúz, pretože podobné konšpirácie sú v hernom priemysle hojne využívané. Jediným spojivom bude vojnová skúsenosť Alexa, takže jeho bojové schopnosti budú na omnoho vyššej úrovni, než tomu bolo u iných hlavných hrdinov. Veď predsa prešiel tvrdým tréningom v armáde a všetko predsa zabudnúť nemohol. Boje tak aspoň nebudú tak toporné a v niektorých prípadoch i umelé ako v predošlých dieloch. Vojnová minulosť hlavného hrdinu navyše výborne poslúži tvorcom v navodení kvalitnejšej atmosféry občasnými strihmi na vojnové zverstvá, príšerne zohavené telá a podobné kúsky nepríliš dobre pôsobiace na žalúdok hráča.

Ak ste hrali Silent Hill 2, určite si spomínate na vedľajšiu postavu Mariu. Kráska vniesla do hrania potrebný náboj dusnej atmosféry a pri jej skone nezostalo jedno oko suché a ústa zatvorené. Hlavná hrdinka tretieho dielu Heather bola neskutočne pôsobivá a na Cynthiu so štvorky sme doteraz nezabudli – dokonca jeden čitateľ vtipne podotkol, že bola prvou hernou postavou, na ktorú jeho priateľka žiarlila. Áno, ženský element zohrával v Silent Hille vždy veľmi dôležitú úlohu a ani piaty diel nebude na tom inak. Po čase sa objaví na scéne Elle a pomôže Alexovi s jednou úlohou. Bude kompletne ovládaná počítačom a správanie by malo vyzerať inteligentne, ľudsky. Dôležitým je však fakt, že minulosť Alexa a Elle je spojená a tvorcovia nevylučujú ani dusnejšie momenty, na ktoré sa už teraz tešíme. Nepôjde len o jednoduché zblíženie, ktoré sa akoby stane znovu, ich vzťah sa bude postupom času vyvíjať. Žiadne ploché charaktery, ale s istou mierou komplikované vzťahy. Keď sa na to pozrieme z globálneho pohľadu, môže tento romantický motív na pozadí strašidelnej atmosféry pomerne dobre fungovať. Vždy to tak bolo a zrejme ani teraz to nebude inak. Strach zo samoty je totiž veľmi, ale skutočne veľmi nepríjemný. Skúste sa raz sami prejsť v lese (samozrejme triezvi bez akejkoľvek podpory zakázaných látok a uvidíte, respektíve zažijete).

Ako už vieme, postupne budeme odhaľovať tajomnú minulosť mestečka, spätosť so Silent Hillom, a hoci sa hľadanie rodinného príslušníka môže zdať ako príliš veľké klišé, vďaka cestovaniu do druhého sveta (Otherworld) bude každý moment (ne)príjemne mrazivý. Všetky tieto vychádzky do bizarného sveta majú nadprirodzený charakter a svojou zvrátenosťou prekvapia hlavne podivnými monštrami. Patrí to k pokrivenej estetike Silent Hillu a rôzne kreatúry vystrašia už len svojim výzorom. Ak pridajú do toho podivné škreky a výkriky či mumlanie si popod nos, má pred nimi každý rešpekt. Novinkou bude kamera, ktorú budeme môcť konečne ovládať – pravým analógom si nastavíme scénu, ktorá nám najviac vyhovuje. Je faktom, že prostredie je mnohokrát skôr groteskou, rovnakým dojmom pôsobia i príšery. Geneticky modifikované či zošívané torzá tiel nútia podotknúť, že podmorský svet Rapture a Silent Hill sú naladené na rovnakú vlnovú dĺžku. Krása rôznych komponentov po splynutí do jedného celku nikdy nevyzerala nádherne. Grafické spracovanie tohto šialenstva bude navyše doplnené o Havok engine, takže sa môžeme tešiť nielen na úchvatne spracované lokácie, ale aj dokonalý fyzikálny motor, ktorý umožní manipulovať s rozličnými predmetmi. Stačí si predstaviť, že pri neopatrnom našľapovaní drgnete do stola, na ktorom sú rozličné (najlepšie sklenené a kovové) predmety. Niektoré spadnú, no do hrobového ticha vyšlete jasný signál, kde sa nachádzate. A to majú protivníci veľmi radi, aspoň vás nemusia hľadať. Podobných momentov nájdeme v hre viacero.

A samotné spracovanie? Tajomná skratka HD má stále ostrejšie lakte a prediera sa do herného sveta častejšie a častejšie. V roku 2008 už bude bežnou súčasťou, preto naň spolieha i Silent Hill 5. Poriadne screenshoty žiaľ zatiaľ k dispozícii nemáme, všetko naokolo čo tu vidíte, sú scany z magazínu Electronic Gaming Monthly. Už teraz však vieme, že na nádherné (vo svojej grafickej podstate, inak pôjde o miesta, kam by sme dobrovoľne nevstúpili) prostredia budú aplikované rôzne filtre a špeciálne efekty. Určite ste sa už nie raz prichytili pri tom, ako vo vás zrnitý obraz alebo prach či vlas behom filmovej ukážky na plátne vyvolal správne zmrazenie. Autenticitu. Teraz si do toho pridajme používanie šedých alebo sépiových filtrov, aplikáciu chladných farieb, občasné „rušenie signálu“ a hlavne neustále ponorenie do skutočne hustej hmly. Ako vidíte, tiesnivá atmosféra nemusí byť navodená výhradne len tmou alebo čiernou farbou.

Arzenál zbraní bude prispôsobený hlavnému hrdinovi. Už sme si spomenuli, že Alex bude priebojnejší a skúsenejší v boji, takže akčných pohybov bude niekoľko, útoky sa môžu striedať a pri používaní odlišných zbraní sa hrdina i inak zachová. Zatiaľ sa uvažuje, že v početnej prevahe budú zbrane na malú vzdialenosť. Hoci si zrejme raz za čas aj zastrieľame, skôr pôjde o sviatok ako o samozrejmosť. Kontaktný spôsob boja môžu vývojári vďaka hráčom ovládanej kamere podstatne rozšíriť. Pripomenieme si Havok engine a jeho fyzikálnu súčasť a možno sa stanú boje nie frustrujúcou, ale zábavnou záležitosťou. Pri ovládači k PS3 je navyše dosť možné, že tvorcovia využijú jeho gyroskopické funkcie, takže napríklad zatrasením sa hráč vymaní z nepríjemného objatia beštie, ktorá ho oblapila. Ak sa len predsa dostaneme k streľbe, určite nás poteší nový systém mierenia, ktorý bol v minulosti dosť nemotorný a nepresný. The Collective však nechcú zo Silent Hillu spraviť strieľačku, to by im neodpustili fanúšikovia, ale ani oni sami sebe.

Zameranie na akčnú vložku bude musieť byť vyvážené adekvátnou umelou inteligenciou protivníka. Istotne, všetky tie monštrá budú vlastne tupé obludy, ale špecifickú AI budú musieť mať. Takže napríklad šialené sestričky majú v obľube svetlo a zbiehajú sa k nemu ako muchy či iný hmyz. Ak máte v rukách baterku, nie je najlepší nápad ju v ich prítomnosti zapnúť, ale omnoho výhodnejšie je rozsvietiť niekde v kúte, kam sa choré sestričky nahrnú a vás si nebudú všímať. Všetko bude tým pádom kladené pred vás ako prekážku zmyslov. Ak si pamätáte jedného z bossov v Gears of War (ono počulo, ale nič nevidelo), viete si živo predstaviť, ako zdolávanie podobných nepriateľov zdvihne adrenalín do nebeských výšin. Neviete? Dôverujte nám, jednoznačne to funguje! Medzi ďalších protivníkov bude patriť napríklad podivnosť s akýmsi rozpolenou čepeľou miesto hlavy alebo chrbtom zrastené ženské a mužské telo. Už teraz sa tešíme na animácie a prejavy týchto nepriateľov. Dodnes máme v pamäti podivné detské hlavy na obrovských rukách a ich krik zo štvorky.

Adventúrne prvky budú na rozdiel od ostatných dielov mierne zatlačené do úzadia, ale stále budeme musieť riešiť nepríjemne problémy, mnohokrát čisto logického charakteru. Tak napríklad získavanie číselného kódu röntgenovým žiarením znie omnoho jednoduchšie než minulé kombinácie predmetov.

Nebude to o tom, že chcú spraviť z hry akčnú záležitosť, len jednotlivé adventúrne problémy musia prirodzene zapadať do prostredia a nevytŕčať z neho. Omnoho väčší dôraz je kladený na kreatívnosť hráča a jeho schopnosť myslieť než nutne blúdiť a hľadať miniatúrne predmety. Všetko tak bude plynulejšie, nebudeme sa zbytočne zasekávať a atmosféra tak nezačne klesať.