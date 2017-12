Kyber útoky sú lacnou alternatívou k armáde

NEW YORK 11. septembra (SITA/AFP) - Kyber útoky na vládne siete, ktoré sa odohrali v posledných mesiacoch, ilustrujú, ako štáty typu Číny objavujú silu novej zbrane, ktorá je lacnejšia a diskrétnejšia ...

11. sep 2007 o 14:20 SITA

New York. Kyber útoky na vládne siete, ktoré sa odohrali v posledných mesiacoch, ilustrujú, ako štáty typu Číny objavujú silu novej zbrane, ktorá je lacnejšia a diskrétnejšia ako šík tankov a špiónov.

Kyber útoky, z ktorých experti vinia Čínu, zasiahli citlivé vládne stránky v Británii, Francúzsku, Nemecku a USA, vrátane internetových stránok Pentagonu a francúzskeho ministerstva obrany. Médiám to nedávno potvrdili predstavitelia jednotlivých krajín. Čína obvinenia popiera.

Vedenie preberá Čína a Rusko

"Štát môže tieto prostriedky využívať na deklaráciu svojej moci. Krajiny tomu začínajú rozumieť a Číňania a Rusi preberajú na tomto poli vedenie," povedal Ned Moran z centra pre výskum terorizmu.

"Krajina ako Čína si uvedomuje, že namiesto budovania obrovskej špionážnej siete s ľuďmi v konkrétnej krajine a verbovania špiónov môže to isté, ale s veľmi nízkymi nákladmi, dosiahnuť vďaka kyber útokom," povedal Moran.

Expert centra, ktoré je súčasťou firmy Total Intelligence Solutions založenej bývalými predstaviteľmi CIA, tvrdí, že je úplne jasné, že nedávne útoky prišli z Číny. "Dajú sa odhaliť šablóny, ktoré pochádzajú z rovnakej krajiny, rovnakej siete a majú rovnaké typy technológií," hovorí expert na útoky po sieti. "Podľa toho, čo som videl, máme indície, že útoky pochádzajú z Číny. Buď to robí čínska vláda, alebo sa prizerá, ako to robia jej občania," povedal Moran.

Zameriavajú sa na kľúčového človeka organizácie

Útočníci, ktorí operujú v tichosti a postupujú metodicky, sa zamerajú na kľúčového človeka organizácie a potom mu posielajú e-maily, aby prenikli do siete. "Pošlú vám e-mail, ktorý vyzerá akoby vám ho poslal šéf, s linkom a žiadosťou, aby ste naň klikli. Pokiaľ sa raz dostanú do vášho počítača, môžu sa dostať do celej siete a začnú pátrať po informáciách, nenápadne si ich kopírovať a odstraňovať," tvrdí expert a dodáva, že útočníci sú vo svojom úsilí veľmi trpezliví a vytrvalí.

Peking kyberútoky popiera a tvrdí, že aj on je ich obeťou