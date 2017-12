Pokračovanie Bioshocku a ďalšie novinky z Take 2

11. sep 2007 o 13:31 Ján Kordoš

Nech sa na oznámenie pokračovanie pozeráte hocijak, určite sa o tom ešte bude vášnivo diskutovať a my vás o tieto informácie neochudobníme. Možno si spomínate na príliš nepropagovaný noir projekt L.A.Noire, ktorý je zahalený tajomstvom, no každého možno práve preto láka. Vedzte, že vo fiškálnom roku 2008 ho určite neuvidíme, takže vydanie tejto akčnej hry je presunuté ak nie na záver budúceho roku, tak na prvé mesiace roku 2009. A na záver, aj Take 2, respektíve 2K Games, si založili svoju vlastnú casual pobočku, ktorá dostala názov 2K Play a bude sa starať o vývoj jednoduchších, no o to viac hrateľnejších a návykových hier.

Zdroj: PR