AMD konkuruje Intelu novým čipom Barcelona

Americká spoločnosť AMD predstavila mikročip novej generácie s názvom Barcelona, s ktorého pomocou chce konkurovať novým čipom svojho hlavného rivala Intel. AMD a Intel sú na trhu počítačových čipov dvaja najväčší výrobcovia.

12. sep 2007 o 15:45 (čtk)

AMD ale minulý rok utrpela veľkú porážku, keď sa ukázalo, že Intel znamená omnoho väčšiu hrozbu, než si ľudia z AMD boli ochotní pripustiť.

K zákazníkom AMD patria najväčší výrobcovia počítačov vrátane spoločností Dell

alebo Hewlett-Packard. Tie už novým čipom osádzajú svoje nové počítače. Nakupujú ale tiež od Intelu. I keď sa AMD darí lepšie presadiť oproti Intelu, Intel je čo do veľkosti omnoho vplyvnejší ako AMD.

Na trhu mikročipov dlho kraľoval Intel, ktorý ale strácal konkurenčnú výhodu na úkor AMD. V posledných asi dvoch rokoch sa sily čiastočne vyrovnali a Intel získal späť časť stratených pozícií. Teraz sa podľa analytikov ukáže, či spoločnosť AMD so svojim novým čipom bude schopná opäť zamiešať kartami.

"Pre AMD je v stávke to, aby zastavila pokles trhového podielu a znovu šla proti Intelu do ofenzívy. To je to podstatné," podotkol analytik investičnej spoločnosti Insight 64 Nathan Brookwood.

Intel prednedávnom uviedol na trh nové čipy pre servery, sú to ale iba rýchlejšie verzie starších typov. Nové čipy Intel Nehala používajú podobný dizajn ako čipy AMD, na trhu vraj ale ešte nebudú minimálne rok.