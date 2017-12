Nové disky budú zapisovať dáta na úrovni atómov

Vtesnať 30.000 celovečerných filmov či celý obsah videoservera YouTube do zariadenia veľkosti iPodu má umožniť nový objav počítačovej firmy IBM v oblasti nanotechnológií. Dátové úložiská by s novou technológiou mohli zmeniť celý IT priemysel.

11. sep 2007 o 10:47 (čtk)

Písmo: A - | A + 0 0 Vedcom IBM sa podarilo zmerať magnetické vlastnosti atómu, ktoré by sa v budúcnosti mohli dať využiť na určenie schopnosti atómov uchovávať informácie. Nové dátové úložiská budú môcť byť také malé, že ich bude možné použiť i v úplne nových oblastiach a disciplínach, ako je tradičná výpočtová technika. IBM sa zároveň podarilo predstaviť prvý jednomolekulový prepínač, ktorý dokáže pracovať plynule, bez toho aby rušil rámec molekuly. To umožní vytvárať výrazne menšie, rýchlejšie a energeticky menej náročné súčasti než sú dnešné počítačové čipy a pamäťové zariadenia. IBM sa výskumom v oblasti miniatúrnych častíc venuje viac ako dve desaťročia. V roku 1986 dostali dvaja švajčiarski výskumní pracovníci firmy Nobelovu cenu za fyziku za vynález riadkového tunelového mikroskopu STM na začiatku osemdesiatych rokov.