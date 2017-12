Sega Rally - zablatený pretekár

Mnohí z hráčov si vývojárov Segy pamätajú ako arkádových šialencov. Síce sa nezmohli na žiadnu poriadnu simuláciu, dostatočnú porciu zábavy nám priniesli svojimi kúskami ako Daytona, House of the Dead, Virtua Cop alebo Sega Rally. A práve o tom poslednom

Treba priznať, že väčšina spomínaných titulov na PC veľkú dieru neurobila a pokiaľ naše starecké oko siaha, Daytonu môžeme s kľudným svedomím zaradiť medzi najhoršie pretekárske hry všetkých čias. Pre osobné počítače. Pokým ste si vyskúšali niekedy automatovú verziu (čiže sadnem do kokpitu, ktorý sa nakláňa podľa jazdy), určite nám dáte za pravdu, že zážitok z čias mladosti to bol neskutočný, na hony vzdialený vysedávaniu za počítačom. Sega jednoducho vedela ako zaujať laickú verejnosť, avšak náročného hráča už menej. Obom skupinám ponúkla hlavne zábavu bez premýšľania, a hoci sme nápis Insert Coin na PC neznášali, mávali sme pokušenie niekam tú virtuálnu mincu narvať, pretože znovuhrateľnosť bola u týchto hier vysoká.

V Anglicku si Sega sformovala osobitné herné štúdio na tvorbu prekárskych hier, ktoré vystupuje pod názvom Sega Racing Studio. Nie je žiadnym prekvapením, že ich prvotina bude práve next-gen vzkriesenie legendy, Sega Rally. Možno si ešte niekto spomenie na 12ročný PC port alebo pokračovanie z roku 1999. Tá doba je však už dávno preč. Nemusíte však mať strach, arkádové preteky nepadli do rúk amatérom, prípadne nováčikom na hernom trhu. Päť desiatok vývojárov už totiž má dostatok skúseností, pretože pochádzajú z tímov ako Rare alebo Codemasters. Áno, to sú tí Codemasters, ktorí nám dávajú sériu Colin McRae alebo TOCA. Takže žiadne strachy netreba mať. Sega Rally pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 má tie najväčšie ambície stať sa kvalitnou arkádou, ktorá tu sakramentsky chýba.

Upozorníme na to ešte raz. Hoci má hra v názve slovíčko rally, nepôjde o žiadne reálne preteky na skutočných rýchlostných skúškach. Dokonca by sa dalo povedať, že aj posledný „

špinavý Colin

“ bude páchnuť realitou oproti Sega Rally. Čistá arkádová hrateľnosť totiž postupne vymiera v záplave buď nezaraditeľných projektov, ktoré sa snažia tváriť ako simulátor alebo náročnejších pretekoch typu Forza Motorsport 2. Arkádový štýl sa však nikdy nestratí, pretože mu fandí mnoho hráčov a práve Sega sa vedela vždy zavďačiť podmanivou a jednoduchou hrateľnosťou. Takže to bude arkáda a k tým nepatria klasické jazdy z bodu A do bodu B, ale pekne okruhy. Síce v prírode, čím sme si vysvetlili slovíčko rally v názve hry, ale bude sa jazdiť po okruhoch, navyše v spoločnosti ďalších pretekárov.

Arkádové korene teda vyrástli so všetkým, čo k tomu patrí. Jednoduchší fyzikálny model ovládania však neznamená, že bude ukočírovanie každého z 34 tátošov hračkou. Verte nám, nikdy to tak nebolo a budeme si musieť zvykať na akčné zákonitosti, pri ktorých musí byť každý (hoci nereálny) šmyk zvládnutý na jednotku. Vozidlá našťastie vychádzajú z originálnych vzorov, takže sa môžeme tešiť na skutočné značky a nebudeme po tratiach preháňať imaginárne vozidlá ako v Xpand Rally Xtreme . Navyše sme boli upozornení na rôzne možné triedy, takže si budeme môcť vyskúšať nielen tradičné rely vozy, ale aj exotickejšie vozidlá. Deštrukčný model vozidiel je vytvorený podľa známeho a stále obľúbenejšieho vzorca. Auto síce môžete fyzicky roztrieskať, neustále z neho budú odpadávať kusy karosérie, avšak všetko to bude len pre efekt. Hollywoodsky štýl totiž nebude mať žiadny vplyv na mechanické poškodenie. Auto bude stále v plných otáčkach, spojka nebude haprovať, brzdy nevypovedajú službu.

Jednou z najdôležitejších noviniek sú však trate, lepšie povedané plne interaktívne trate. Už to nebude len o tom, že po náraze do valu pneumatík sa každá z nich zachová inak. I drevo naukladané popri trati neznesie prudký náraz a dá sa do pohybu.

V minulosti sme nadávali napríklad na dômyselne zabetónované značky, ktorými by nepohol ani tank. Autenticita sa však netýka len týchto, pre next-gen bežných, maličkostí. Samotná trať sa bude v priebehu jazdy meniť. Záleží na tom, po akom povrchu jazdíte a ako ho postupne upravujete. Tak vezmime si napríklad sneh. Ten bol v minulosti len akousi bielou pokrývkou, ktorá bola buď nepreniknuteľná, výrazne auto spomalila alebo sa na nej začalo správať auto divoko. Tentoraz tomu bude inak a spod kolies vám budú vyletúvať skutočné chuchvalce snehu, pričom po pneumatikách ostávajú na trati stopy. A nie, nemiznú po niekoľkých sekundách, čo zohráva dôležitú úlohu. Prečo? Nezabudnite na to, že sa jazdí na kolá a na trati je viacero účastníkov, takže výhodnú pozíciu si môžete vyjazdiť.

Prejdeme na ďalší povrch, ktorým je blato. Všetci vodiči veľmi dobre vedia, že na blate sa to občas šmýka viac, než by bolo milé a koľaje po prebehnutí vlhkou traťou výrazne zmenia charakter celého preteku.

Do koľají sa po prejdení celého pelotónu dostane voda a ten kto prejde vyjazdenou dráhou ako prvý, bude spomalený oveľa výraznejšie než tí za ním. S troškou fantázie sa dá strategicky upravovať povrch trate k svojmu prospechu, nám sa však páči hlavne to, že si nebudeme nikdy istí svojou pozíciou, pretože sa bude prostredie interaktívne meniť. A nič podobné sme tu v takejto miere ešte nemali! Aby to bolo ešte prirodzenejšie, všetka špina sa postupne usadzuje na vozidle. Ak ste hrali MotorStorm, určite si dokážete tento efekt predstaviť, pričom Sega Rally by malo dodať tomuto efektu ešte plynulejšie vyznenie. Vozidlo si teda môžete poriadne zašpiniť, avšak prejazdom cez vodu, si nánosy blata alebo prachu pohodlne zmyjete!

Vyzerá to na nádherné pozlátko, ktoré však pre arkádu tohto typu znamená pomerne dosť. Iné povrchy ako tropická džungľa či severské prostredie bude zrejme doplnené ešte o púštnu alebo prašnú oblasť. Ako býva ďalej zvykom, nebudú chýbať ani rôzne bonusy, ktoré si budeme môcť odomknúť po splnení určitých podmienok – známe sú napríklad vozidlá ako Hummer, Mitshubishi Concept-X, McRae Enduro (terénne vozidlo, ktoré by sa hodilo na Dakar) alebo RUF Rt12 (nádherný športový tátoš). Podpora multiplayeru je lákadlom pre každého, zatiaľ však treba prispôsobiť hru pre viacerých každej platforme, čo by malo byť v tejto chvíli už aj vyriešené.

Môžeme si to s kľudným svedomím zhrnúť. Sega Rally nám ponúkne nádhernú ukážku novej generácie grafiky, ktorá bude nabalená na staré dobre základy arkádového pretekania na tratiach s viacerými jazdcami. Žiadne rely teda nečakáme, ide o ďalší diel známej série, ktorá tentoraz zrejme získa na svoju stranu pomerne dosť priaznivcov. Umiestnenie do prírody jej i napriek pomerne arkádovému vyzneniu (lietajúci hmyz, kvety v snežnom prostredí, prelety vrtuľníku a podobne) skutočne pomôže. Aspoň v to veríme. Presvedčiť sa o tom budeme môcť už o necelý mesiac, pretože vydanie je naplánované na 9.október. Slovenským distribútorom je CD Projekt.